神劇《一公升的眼淚》廿年後出電影續集 解構脊髓小腦萎縮症成因/病徵/治療方法

日本催淚神劇《一公升的眼淚》相隔20多年宣布將推出電影版續集，由錦戶亮回歸擔正演出，預計於2027年在日本上映。《一公升的眼淚》感人的劇情曾讓無數觀眾落淚，也讓更多人認識俗稱「漸凍症」的脊髓小腦萎縮症。

《一公升的眼淚》出電影版續集

《一公升的眼淚》根據真人真事改編而成，劇本來自同名日記小說《一升眼淚》，講述15歲的女孩池內亞也，突然被診斷出罹患不治之症脊髓小腦萎縮症，也就是俗稱的「漸凍症」。疾病雖然使她的身體機能漸漸衰退，失去寫字和說話的能力，但堅強的亞也並沒有放棄自己，她得到家人的愛護和支持，每天都努力學習如何面對病魔，過有意義的生活，她的生命最後在25歲畫下句點。

《一公升的眼淚》講述15歲的女孩池內亞也，突然被診斷出罹患不治之症脊髓小腦萎縮症，也就是俗稱的「漸凍症」。（《一公升的眼淚》劇照）

《一公升的眼淚》相隔20多年宣布將推出電影版續集，由錦戶亮回歸擔正演出（《一公升的眼淚》電影版劇照）

堅強的亞沒有因病放棄自己，她得到家人的愛護和支持，每天都努力學習如何面對病魔，過有意義的生活，她的生命最後在25歲畫下句點。（《一公升的眼淚》劇照）

亞也與病魔抗爭的過程中，她仍持續書和寫日記，直到雙手無法握筆為止。後來這些文字被整理成書出版，並在 2005 年改編成日劇（《一公升的眼淚》劇照）

在與病魔抗爭的過程中，她仍持續書和寫日記，直到雙手無法握筆為止。後來這些文字被整理成書出版，銷量突破 200 萬冊，並在 2005 年改編成日劇，引發巨大迴響和大家對​脊髓小腦萎縮症的關注。

據了解，電影版續集會描寫亞也因病離世後，錦戶亮所飾演的男主角「麻生遙斗」為她立下成為醫生的心願。從預告片段可見，錦戶亮穿上白袍說道：「如果她知道自己寫下的文字，在15年後的今天仍然能鼓勵到人，不知道她會否感到高興？」不少觀眾看過預告片後也表示充滿期待。

小腦萎縮症是甚麼？即看成因/症狀/治療方法

據香港罕見疾病聯盟資料顯示，小腦萎縮症（SCA）在醫學上稱為脊髓小腦運動失調症，主要影響小腦和脊髓，導致患者運動協調功能逐漸喪失。以下是小腦萎縮症的成因、症狀及治療方法：

小腦萎縮症的病因主要是由於顯性遺傳，亦有少部份患者屬於基因突變。小腦萎縮症患者通常在成年期（20至40歲）開始發病，但也有少數病例在兒童或青少年時期出現症狀。

小腦萎縮症的症狀多樣，包括走路不穩、手眼協調困難、言語不清、吞嚥困難和眼球運動異常等，這些症狀會隨著病情進展而逐漸加重，晚期或需靠輪椅代步，嚴重影響患者的日常生活和自理能力。

香港小腦萎縮症協會資料指出，醫生會透過腦神經系統臨床檢查，判斷病人是否存在小腦及脊髓神經失調的症狀，並查問病人的家族史，以及進行核磁共振（MRI）和基因測試。目前，小腦萎縮症尚無治癒方法，治療主要集中在復健治療和症狀管理，以延緩患者的退化程度。物理治療、職業治療和語言治療是常見的輔助治療方法，旨在減緩症狀進展和改善患者的運動協調能力。

藥物治療方面，主要是針對一些特定症狀，如震顫、僵硬和痙攣等，但效果因人而異。此外，心理輔導和社區支援也是患者和家屬的重要資源，有助於應對心理壓力和提高生活質量。醫學界正在探索基因治療、細胞治療和其他創新療法，以期望未來能找到更有效治療小腦萎縮症的方法。

資料來源：香港罕見疾病聯盟、香港小腦萎縮症協會

延伸閱讀：防婦科癌必吃10種食物 營養師教多吃1種魚 降患卵巢癌風險

---

相關文章：

40歲女患子宮肌瘤 做漏1件事致崩漏出血 中醫施針1穴位快速止血 解構調經藥原理

經常尿頻恐患子宮肌瘤？8類人易中招 醫生解構3大治療方法

紓緩經痛｜經痛10級痛！痛到嘔食止痛藥無效？醫生拆解成因教3招紓緩

28歲女子月經血塊如手指粗 經痛嚴重常半夜痛醒 中醫解構「膜樣痛經」成因症狀