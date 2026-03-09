45歲媽媽長期打避孕針 腦中長了4個腦瘤幾乎失明 解構避孕針種類/副作用

一般比較常聽到關於女性避孕藥、避孕針的副作用，不外乎骨質疏鬆、體重增加等，但有些罕見卻嚴重的副作用，很可能大家都不太了解。英國一位媽媽在生育了兩個孩子後就開始使用避孕針，持續打了21年。直到去年因為耳朵接連出現疼痛和脈搏跳動聲的異常狀況而求醫，卻被告知在她腦中發現4顆「腦膜瘤」。產生腫瘤的原因，正是與她長久以來認為非常安全的避孕針有關，令她覺得難以接受。

45歲媽媽長期打避孕針 腦中長了4個腦瘤幾乎失明

根據英媒《Mirror》報道，英國柴郡一名45歲的教學助理凱莉·夏普斯（Kerry Sharples）起初因為感覺左耳疼痛去接受檢查，但沒有發現問題，以為只是普通病毒感染並沒有深究。後來幾個月，她的右耳開始出現像是脈搏跳動般的聲音，察覺不妥的她在例行身體檢查時向醫生提及此事。經過深入的血液檢查與MRI掃描，結果顯示她的腦中有4顆良性腫瘤，其中最大的一顆位於右眼後方，直徑達3.5cm。

醫生告知凱莉，她的腦瘤可能與她21年來長期注射的「醋酸甲羥孕酮」避孕針有關，並建議她停止注射。她感到非常不可置信和「不公平」，認為自己一直以來從未被充分告知這種嚴重副作用的風險，只被提醒過可能會骨質疏鬆。而這在她身上沒有出現，因此注射了這麼多年都沒有更換藥物。「我本來會一直打下去，誰知道會發生這樣的問題呢！」根據2024年英國藥品和健康產品管理局（MHRA）發布的報告指，長期且高劑量地使用甲羥孕酮（黃體激素類）會使患腦膜瘤的風險輕微增加，但報告強調是「較為罕見」的副作用。

她憶述指，雖然最近也出現了記性變差、間中手發抖的症狀，但總以為是更年期前期的症狀。除了促使她去檢查的的耳痛和耳內的脈搏聲之外，她並沒有其他明顯的症狀。如果自己當時沒有警覺到要去做檢查，很可能會喪命或者失明。她懊悔地說：「我後悔打了這些針……我現在寧願一直忍受經期，也不願得到這4顆腦瘤。」並坦言，直到現在仍不知道自己是否已經完全接受了這件事。「我是一個很堅強、勇往直前的人，但這件事不時都會令我很難受。」

得知診斷後，凱莉立即取消了之後的預約，「如果我繼續注射，腫瘤會不斷生長。我希望停藥後它們會縮小或不再生長。」她正在等待下一次的檢查，以確定腫瘤是否進一步增大。

凱莉表示：「我當時太天真，沒有去深入了解，只是理所當然地認為這是從醫生那裡得到的，所以應該沒問題。」她強調，自己分享故事的目的並非在製造恐慌，而是希望提高公眾意識，在大家做出影響健康的決定時更加謹慎。她透過自身經歷，告誡所有女性，女性在選擇任何節育方式前，不要完全依賴他人建議，自己應該要評估清楚所有潛在風險。即使某些副作用很罕見，長期使用也可能累積風險，不應忽視。

避孕針分哪些種類？長期使用可能出現甚麼副作用？

根據香港家庭計劃指導會資料，避孕注射針可分為單一及混合荷爾蒙兩種。其中，單一荷爾蒙避孕針常見為「醋酸甲羥孕酮」，每次注射的有效期為3個月；至於混合荷爾蒙避孕針主要含雌激素和黃體酮兩種人造荷爾蒙，有效期較短約為1個月。

單一荷爾蒙避孕針：情緒低落、性慾減退、頭痛、噁心、暗瘡、乳房觸痛、經期紊亂甚至停經、體重增加。停止注射後，生育能力或需時1年才能恢復。正在或最近使用都會令增加患上乳癌的相對風險，但絕對風險仍相當低。長期使用兩年以上的婦女，也會有骨質流失的情況。

混合荷爾蒙避孕針：短暫出現噁心、頭暈、頭痛、乳房脹痛、水腫及情緒轉變，症狀一般會於數周後消失。最近和正在使用會導致患乳癌的風險略有增加，但在停止使用後，風險將逐漸降低，並在停止使用10年後回復至與非使用者相約。至於HPV病毒感染如果同時使用混合荷爾蒙，子宮頸癌病發率也有輕微增加。

甚麼是腦膜瘤？患腦瘤可能出現甚麼病徵？

根據香港神經腫瘤學會資料，腦腫瘤是由頭顱內的細胞不正常生長引起，初步可分為「良性」或「惡性」，腦膜瘤是常見的良性腦腫瘤的一種。90%的腦膜瘤都是良性，良性瘤的生長較慢，1年生長2至3mm。大部分腦膜瘤的體積都很小，不會導致頭痛或頭暈，亦不需要動手術，只有體積較大或有對應徵狀才要做手術切除。本港每年新增的腦腫瘤病例約有1000宗，平均每10萬人約有15人患病。

腦腫瘤12大症狀

局部/全身腦癇

耳鳴、暈眩、失聰

頭痛、嘔吐

內分泌失調

意識偏差或模糊、性格轉變 、記憶衰退

上/下肢不靈活、 感覺遲緩麻痺

半身輕癱、 肢體不自主地震顫

面部肌肉麻痺、疼痛

吞嚥困難

語音不清、說話困難

視力減退、疊影/視野不清

大小便失禁

延伸閱讀：38歲港女壓力大險提早收經 調理3個月回復正常 中醫教保養子宮飲食+更年期症狀

---

相關文章：

用衞生巾常感悶熱不適？一文看清使用月經杯優缺點 如何正確使用/清潔消毒？

子宮內膜癌｜30歲女常接觸1物致患癌 醫生教吃這食物 癌細胞9個月後全消失

女士這歲數後婦科病/癌症風險增 醫生解構18-40歲女性保健重點/常見疾病 多喝綠茶抗衰老？

卵巢早衰恐40歲提早停經更年期！營養師推介5類食物 抗衰老增懷孕機會