想吃糙米飯怕太硬刮口？ 即學2步簡單洗煮法 輕鬆煮出鬆軟粒粒分明口感

保健養生
更新時間：11:23 2026-03-09 HKT
發佈時間：11:23 2026-03-09 HKT

糙米有益健康，卻常因其乾硬、刮口的質感而卻步。有品牌分享，煮糙米飯前只需多做2個簡單步驟，就能輕鬆煮出鬆軟口感，讓營養與美味兼得。

學2步糙米洗煮法 輕鬆煮出鬆軟粒粒分明口感

許多人知道吃糙米健康有益，不過除了食得健康，其實還可以煮得好吃。根據品牌「金象牌」在其Facebook專頁發文指，糙米之所以口感較硬，是因為它保留了含有豐富膳食纖維及不飽和脂肪酸的米糠外層。要讓糙米煮得好吃，關鍵在於讓米粒能夠充份吸收水分。大家可以參考以下兩個簡單步驟，讓營養和美味一步到位：

糙米洗煮法
糙米洗煮法

糙米洗煮法：

  1. 不妨將糙米放入有粗糙表面的容器中，例如隔水籬，一邊清洗一邊輕力磨擦。這個動作能令糙米表面輕微刮損，有助水分更容易穿過外層，滲透至米粒內部。
  2. 糙米絕不能洗完即煮，洗米後，應先將糙米浸泡於水中約2至3小時，然後才放入電飯煲烹煮。充分的浸泡能讓米粒慢慢吸收水份並膨脹，煮出來的糙米飯不但粒粒飽滿分明，更會散發自然米香，完全擺脫硬邦邦的粗糙口感。

糙米糖尿病患者都可以吃？

糙米除了含有豐富膳食纖維，營養師李婉萍曾在Facebook專頁發文列出糙米的特點、營養價值以及適合人士：

糙米（每100克）：

  • 熱量：354kcal
  • 碳水化合物：75.1g
  • 蛋白質：8.2g
  • 膳食纖維：4g
  • 維他命B雜：28.23mg

李婉萍營養師指，糙米的特點是僅脫去穀殼，留下胚芽及米糠，適合減肥者，有助糖尿病患者降三高，但腸胃功能、腎功能不好的人進食前要先諮詢營養師。

---

