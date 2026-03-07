寒窗苦讀16年！23歲博士生患胃癌晚期 曾歷嘔血暴瘦30公斤 仍盼早日重返校園追逐理想

寒窗苦讀16載換來博士路，本應前途一片光明，一名23歲學霸卻因長期忽略身體警號，確診胃癌晚期。治療過程艱苦，曾歷嘔血、暴瘦30公斤，但他仍未言放棄，盼望能戰勝癌魔，重返校園追逐理想。

23歲博士生患胃癌晚期 曾歷嘔血暴瘦30公斤

綜合內媒報道，在抖音平台擁有1.9萬粉絲的23歲博士生張睿分享抗癌經歷指，他拼搏16年，在2020年以超過650分的高考佳績，成功考入中山大學。2024年大學畢業後，他更上一層樓，成功保研，展開為期五年的博士直讀生涯。然而，就在他全力追逐學術夢想之際，病魔已悄然來襲。2025年7月，張睿開始出現胃部發脹、進食困難及腰痛等症狀。但他當時一心撲在學習和實驗上，並未在意。後來他出現腰痛，醫生懷疑是源於腎結石。但經過進一步的胃腸鏡詳細檢查後，最終確診為胃癌晚期，且癌細胞已出現多處轉移。

張睿坦言，自從進入大學後，生活作息便極不規律，吃飯更是飢一頓、飽一頓，加上巨大的學業壓力和不良情緒，可能正是誘發疾病的元兇。此外，他的外婆曾患甲狀腺癌，母親的腸胃功能亦長期不佳，雖然家人未有確診癌症，但家族病史可能也讓他承受著較高的患癌風險。確診以來，張睿已接受十多次化療，治療過程極其艱難，化療藥物對腸胃道造成強烈刺激，讓他一度完全無法進食，甚至喝下的水很快就會吐出來。在最初兩次化療期間，他更出現嘔血、尿血的症狀，身體隨之急劇消瘦，體重一度暴跌超過30公斤，連走路都變得舉步維艱。幸運的是，經過大半年的艱苦治療，他的病情已暫時趨於穩定。

盼戰勝病魔 早日重返校園追逐理想

罹病期間，張睿所在的學校師生及社會各界的熱心網友紛紛伸出援手，為他捐款。為治病他的父母已花費超過30萬元人民幣，仍堅定地表示：「只要有一絲希望，就絕對不會放棄！」。對於學校與社會各界的無私幫助，張睿心中充滿感激並表示，期盼能早日戰勝病魔，重返校園，繼續追逐自己的理想。

35歲以下大腸癌患病人數激增1倍

去年曾有研究指出，全球35歲以下大腸癌患者暴增，年輕患者的病例從1990年近2.2萬宗，上升至2019年的4.15萬宗，30年間的增幅約1倍。當中性別比為61%男性、39%女性。研究人員指出，導致年輕人患癌的累素主要與不良飲食有關，例如鈣質及牛奶攝取不足及肥胖問題。研究發現，平均每天飲用一杯240毫升的牛奶，可以將患大腸癌風險降低17%。另外，肥胖會導致胰島素失調及免疫系統功能障礙，增加誘發大腸癌的風險。研究更發現，全球有近10%的大腸癌死亡個案與肥胖有關。

出現甚麼徵兆恐患大腸癌？

大腸癌是本港第大3常見癌症，根據癌症網上資源中心資料，早期的大腸癌或全無症狀，但有一些較常見的徵狀與排便習慣改變有關。例如持續便秘或腹瀉、大便後仍有便意；大便帶血、呈黑色、帶黏液或直腸出血；糞便呈幼條狀。其他可能伴隨的病徵包括無故體重下降、腹脹、腸絞痛、手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈等。

甚麼人易患大腸癌？

中心提醒，健康生活模式與定期篩查，有助預防與提早發現大腸癌，以下5類人有較高風險罹患大腸癌。不健康的生活習慣：

飲食中的纖維含量不足、進食大量紅肉和加工肉食、缺乏體能活動、肥胖、飲酒和吸煙。

帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」。

大腸長期發炎，例如患有「潰瘍性結腸炎」。

過往有大腸瘜肉。

有大腸癌家族史，尤其是直系親屬（即父母、兄弟姊妹或子女）。

為何胃癌出現年輕化？

胃癌過去被認為是中老年人才會有的病症，不過重症科醫生黃軒曾在個人Facebook專頁引述《全球疾病負擔研究2019》指，自2015年以來，40歲以下胃癌患者出現小幅但顯著的上升；另一項研究指，至2019年為止，中國青少年和年輕成人的胃癌發生率略有上升0.3%，而美國女性的發生率．每年上升0.4% ；可見年輕胃癌患者的病例數量在增加。

黃軒醫生解釋，許多年輕胃癌患者沒有遺傳基因、家族病史、幽門螺旋桿菌感染等情況，最大的問題便是現代年輕人的不良飲食模式及常吃外賣，餐餐高油高鹽、重口味，蔬果攝取不足。這樣的飲食習慣會對腸胃菌群造成以下3大危機，讓胃癌有機可乘：

1. 腸道好菌少、壞菌多

研究顯示，微生物失衡會誘發慢性發炎，生成細胞致突變物質及調控免疫環境，導致胃癌。如果食物有添加乳化劑（如羧甲基纖維素CMC和聚山梨醇酯80 P80），會改變腸胃黏膜相關菌群的組成和功能，導致體內出現低度腸胃發炎反應和代謝紊亂。

腸道內的好菌及壞菌分別像「保護胃的超人」和「搞破壞的壞蛋」；如果常吃高油鹽糖、有添加劑的外賣食物，就像在餵養及壯大壞菌，而好菌「超人」卻越來越虛弱，長期以來胃的抵抗力會變差、容易受攻擊。

2. 腸道菌群多樣性降低

如果腸道菌種的多樣性和種類太少，遇到不同問題時，就沒有足夠的「兵力」去解決，更容易受到病菌或病毒感染，免疫力和代謝功能較低。

3. 產生更多毒素

有些外賣食物的成分會讓腸胃菌群產生對身體有害的物質，這些「毒素」可能會傷害胃黏膜，甚至增加細胞變異的風險。這些毒素不會立即令身體產生變化，而是長時間慢慢累積在體內，可能會到比較嚴重的階段，身體才會真正感到不舒服。

胃癌12種徵兆較常見 腹脹/疲倦恐屬警號？

胃癌有何常見症狀？醫管局指出，若發現身體出現以下徵狀，可能是患上胃癌的徵兆，又或是其他更常見的消化疾病，例如胃炎或十二指腸潰瘍，宜多加留意：

持續消化不良 持續食慾不振 體重急速下降 小腹腫脹 進食後腹脹不適 嘔吐 吐血 大便出血 大便呈黑色 貧血 疲倦 虛弱

醫管局指，由於胃癌初期症狀並不明顯，不少患者只當成胃部不適而掉以輕心，因此有過半患者確診並接受治療時，通常已屬中晚期。若有懷疑徵狀，應盡早向家庭醫生求診。

做好4件事可預防胃癌 可以多吃甚麼？

要預防胃癌，醫管局建議日常可透過以下方式進行預防，當中包括多吃2類蔬菜及富含維他命C的食物。

1. 多吃新鮮蔬果

十字科類蔬菜（例如西蘭花、白菜、椰菜花、芥蘭等）含抗癌物質，有助分解體內致癌物質

含豐富胡蘿蔔素的蔬果（例如紅蘿蔔、芒果、木瓜等）有助加強身體的抵抗能力，直接減低患癌的機會

含豐富維他命C的食物（例如橙、西柚、士多啤梨等）有抗氧化功能，可減低患上胃癌的機會

2. 少吃高鹽食物

醃製、燻烤類食物（例如臘腸、鹹蛋、香腸、火腿、煙肉、鹹魚等），製作過程中形成致癌化合物

油炸食物，油炸過程中會產生自由基，減低體內組織的氧含量，破壞身體的組織

3. 注意個人衞生

多洗手及避免接觸排泄物或嘔吐物，避免感染幽門螺旋桿菌

4. 定期身體檢查

如果家族有近親曾患上胃癌，建議40歲以上人士每年定期接受胃鏡檢查。

延伸閱讀：預防胃癌要吃甚麼？ 推介15種天然養胃食物

---

相關文章：

13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！

港大醫學院破解胃癌弱點 新療法殺癌效率激增6.3倍 腫瘤生長速度減緩逾6成

常吃1種麵易致中風/胃癌 研究揭每周吃3次 死亡率高52%

全球40歲以下胃癌個案增 愛吃外賣為何成幫兇？醫生教看大便自測徵兆