Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女兒兩度患上嚴重抑鬱 李連杰陪伴看醫生+學佛抗病 解構抑鬱17大症狀

保健養生
更新時間：12:55 2026-03-06 HKT
發佈時間：12:55 2026-03-06 HKT

一代武打巨星李連杰，日前在參與一場心靈健康的講座，罕有地褪下巨星光環，以一位普通父親的身份，剖白自己面對家人患病的無助，以及如何陪伴小女兒Jada走過嚴重抑鬱症的歲月。他坦言，那段日子讓他學懂放下驕傲與父親的權威，重新學習「陪伴」的真義。有醫生指出，抑鬱症會影響患者大腦的思想、感受和行為迴路的溝通和調節，讓他們彷彿落入漩渦中，難以自拔。如果長期失眠、疲倦且對事物失去興趣，就要注意可能已經身陷抑鬱當中。

女兒兩度患上嚴重抑鬱 李連杰陪伴看醫生+學佛抗病

李連杰憶述女兒Jada對抗抑鬱症的經歷，坦言非常自責。Jada自7歲起，便斷斷續續地受到嚴重抑鬱症折磨，一度有所好轉，卻在16歲時復發，狀態低落得只能一放學回家就躲在房間裡。與此同時的李連杰卻忙於幫助外面的人，「我在外做慈善卻忽略家裡，我甚麼都做不了，最後只有一個辦法，就是陪著她吧。」

他形容，那時的自己極度無助。為了女兒的健康，他停下所有工作，也放下父親的權威，全心投入「陪伴」這個角色，更放手讓女兒引領他：「妳要去哪裡，我陪妳走吧！」

互相陪伴學習讓父女關係昇華

這趟復原的旅程走了很多年，互相扶持的父女之間，也衍生出師生、同學等角色。「我沒辦法教她，是她做甚麼，我跟著做甚麼。」他們一起看心理醫生、學習冥想、學佛，甚至花了3年時間走遍世界，在佛法中尋求心靈的平靜。李連杰感觸道，「Jada是我最好的老師。」這位從小到大一直被護著、遷就著的巨星，最終找回了為人父的初心。「我內心深處的自我中心與傲慢，被我女兒一點一點、每日撕開。因為她，我才發現，原來自己可以一個人在街邊喝咖啡。是她，讓我放下了作為父親的驕傲。」

Jada也親口表達了對爸爸的感謝：「這幾年，你不只是我的爸爸，更像是我最好的朋友與老師。」她提到，長大的時候，一直看著爸爸媽媽的狀感越來越放鬆，自己卻有抑鬱症，就很想和他們一起開心地活著。她眼見爸爸即使面對壓力，仍能保持快樂，這讓她明白到「放下」的力量。

抑鬱症是大腦生病 解構常見致病因素

本港精神科專科醫生潘錦珊表示，任何人都有機會患上抑鬱症。抑鬱症潛在成因複雜，當中包括遺傳、生理、心理及環境因素，亦有可能是由於眾多因素集合而成。如果一個人慣常以非黑即白式判斷、過度追求完美、過度放大缺陷及自我負面標籤，經常出現負面思考，都比較容易患上抑鬱症。另外，當在日常環境或生活經歷面臨巨大的衝擊，如失去摯親、人際關係不順、工作或家庭壓力、財務或健康問題等，都會產生壓力，進而誘發抑鬱症。

解構抑鬱17大症狀

如何察覺家人患上抑鬱症？

潘醫生指，抑鬱症會在情感、認知、行為等各種方面影響患者。常見的症狀包括情緒低落、憂慮傷感，對於以前有興趣的事物會感到失去興趣和投入感，表現得疲倦乏力。同時，思考力、專注力和記憶力下降，過分怪責自己或對於將來感到喪失希望，甚至出現自殺的想法，甚至企圖自殺。患者的睡眠持續也會受影響，例如難以入睡、易醒或早醒。胃口改變並有明顯的體重變化。

至於兒童和青少年患者，他們情緒低落的狀態有可能會表現得容易暴躁。學習或生活能力可能發生倒退或拒絕上學。另外，抑鬱也可能表現為不同的身體不適如頭痛、肚痛，或出現分離焦慮和過度地哭泣的情況。孩子若有表達厭世的念頭，或者出現一些自殘行為如𠝹手等，都可以是抑鬱的其中一些表現。

延伸閱讀：面對生死常焦慮感壓力 恐惹8大癌症上身？營養師教多吃5類食物防癌擺脫負能量

---

相關文章：

抑鬱症不單是情緒病？港大證與心臟病糖尿病死亡相關 及早治療可降3成死亡率

如何分辨情緒低落/抑鬱症？陪伴者忌說2句話 精神科醫生拆解治療/預防方法

微笑抑鬱症｜表現開朗「氣氛組」內心卻隱藏痛苦 精神科醫生列8大徵兆測風險

半數港人恐受輕度抑鬱/焦慮困擾 專家教用4款手機APP自救 1個月改善症狀

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
2026-03-05 16:51 HKT
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
19小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
8小時前
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
2026-03-05 12:02 HKT
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
01:22
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
社會
7小時前
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
01:01
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
社會
3小時前