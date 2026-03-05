港男家中發現20cm蜈蚣險被咬傷 用碘酒消毒原來無效 即看咬傷正確處理

春天來臨，萬物甦醒，蛇蟲鼠蟻亦開始出沒。早前有男讀者向《星島頭條》分享在家中發現20cm長蜈蚣，十分「巨型」，更險些被咬傷。如不慎被蜈蚣咬傷應如何處理？以碘酒或酒精消毒正確的嗎？有專家教正確處理傷口的方法，可避免酒精消毒帶來的強烈劇痛！

港男家中發現巨型蜈蚣險被咬傷 用碘酒消毒正確嗎？

到底不慎被蜈蚣咬傷應如何正確處理？根據《浸大》資料顯示，被蜈蚣咬傷屬開放性傷口，而碘酒含有酒精成份。開放性創傷不可使用酒精進行護理，否則有機會導致組織損傷，減慢傷口癒合速度，影響康復。所以，被蜈蚣咬傷後不應用碘酒消毒。

酒精會延遲傷口癒合 只作傷口四周消毒

香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授梁柏行博士指，蜈蚣毒液含多肽毒素，而碘酒則是乙醇（即酒精）和水的混合物，通常含有 2% 至 7% 的碘及碘化鉀或碘化鈉，用作能殺死微生物/細菌的殺菌劑。蜈蚣毒液與碘酒或酒精不會相互排斥，即是說蜈蚣毒液的毒性不會因碘酒或酒精而增強。但對於蜈蚣咬傷應否使用碘酒進行消毒，梁博士解釋，理論上碘酒不應在開放性傷口上使用，因為裡面含有酒精。一些專家認為，使用酒精可能會影響傷口癒合的過程，若傷口仍然處於開放狀態，則有機會導致組織受損。

總括而言，就開放性傷口的處理方法，他們都建議酒精只用作皮膚表層或傷口四周的消毒用途。雖然酒精消毒性強，但由於具有強烈刺激性，在開放性傷口上使用不但會令病人產生強烈劇痛，有機會對病人構成精神上的副作用，亦會刺激開放性傷口下的皮下組織，導致蛋白質變性，影響新生肉芽的重組，最終亦會減慢傷口癒合的速度。值得注意的是，不含有酒精成份的優碘則可於傷口上使用。此外，美國醫療平台WebMD同樣指出，傷口不可使用外用酒精進行護理，使用過氧化氫或外用酒精清潔傷口，實際上會傷害組織並延遲癒合。

正確處理方法：用水沖洗傷口

據衞生署指，傷者多數因無意中踩踏了蜈蚣而被咬傷。蜈蚣長有一對口器，會分泌毒液， 遭蜈蚣咬傷後的主要症狀為疼痛，被咬的部位可能會出現局部腫脹及發紅。

被蜈蚣咬到後的最佳方法是立即用清水、生理食鹽水清洗傷口至少5分鐘，以去除污垢、碎屑和細菌；可冰敷傷口附近位置；勿擠壓傷口、也不要試圖吸出毒液；若出現全身紅疹、呼吸困難等過敏反應，立即送院治療。

資料來源：《浸大事實查核中心》、WebMD、衞生署、瑞芳礦工醫院

