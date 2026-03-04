臘味煲仔飯=吃3個豬柳蛋漢堡？11款煲仔飯熱量大比拼 營養師教5招「食唔肥」小貼士

許多人喜愛吃煲仔飯，但小心墮入致肥陷阱！有營養師列出11款常見煲仔飯熱量，其中原來一煲臘味煲仔飯，熱量隨時等同吃下3個豬柳蛋漢堡。她更教5招「食唔肥」實用貼士，大家可作參考。

臘味煲仔飯=吃3個豬柳蛋漢堡？11款煲仔飯熱量大比拼

註冊營養師譚熙然在Instagram專頁發文特別整理出11款常見煲仔飯的熱量，其中臘味煲仔飯熱量驚人，一份高達1315卡路里，相等於進食3個豬柳蛋漢堡：

11款煲仔飯熱量大比拼（卡路里以份計算）

臘味煲仔飯：1315 kcal 鳳爪排骨煲仔飯：1300 kcal 臘味排骨煲仔飯：1200 kcal 鹹魚肉餅煲仔飯：1100 kcal 油鴨髀煲仔飯：1070 kcal 豉椒排骨煲仔飯：985 kcal 北菇滑雞煲仔飯：900 kcal 豉汁白鱔煲仔飯：850 kcal 窩蛋牛肉煲仔飯：800 kcal 左口魚煲仔飯：750 kcal 田雞煲仔飯：700 kcal

她指出，煲仔飯亦暗藏高脂高鈉陷阱：

為免飯粒黏底，會在煲飯前於煲底塗抹一層油，此舉已率先增加熱量及脂肪攝取。

加上臘味、排骨等肉類在烹煮過程中釋出大量油脂，米飯猶如「浸油」完全吸收，變相「肥油撈飯」，熱量瞬間飆升。

一條臘腸已有40至50克脂肪，相等於8至10茶匙油。

若再配搭甜豉油，熱量與鈉含量更不容忽視。單是一湯匙甜豉油已有約680毫克鈉，若落足3匙，已超過每日建議攝取量。

5招煲仔飯「食唔肥」小貼士 配搭這類蔬果可防致癌物

想享受煲仔飯美味又不想墮入致肥陷阱？譚熙然也教5個小貼士：

建議額外點一碟灼菜（走油）、雜菜煲或上湯浸菜，增加膳食纖維攝取，提升飽肚感。

點餐時可優先選擇相對低脂的肉類，例如肉片、田雞、左口魚、海鮮等；白鱔及雞肉。

甜豉油鈉含量高，建議每次控制在1湯匙以內。

香脆飯焦雖是煲仔飯精髓，但燒焦食物有機會含致癌物質，建議只宜淺嚐，並可配搭富含維他命C的蔬果，有助中和部分有害物質。

「獨食易肥」絕非玩笑，建議與親友共享煲仔飯。

資料來源：註冊營養師 譚熙然（獲授權轉載）

