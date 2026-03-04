Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

臘味煲仔飯=吃3個豬柳蛋漢堡？11款煲仔飯熱量大比拼 營養師教5招「食唔肥」小貼士

保健養生
更新時間：17:30 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-04 HKT

許多人喜愛吃煲仔飯，但小心墮入致肥陷阱！有營養師列出11款常見煲仔飯熱量，其中原來一煲臘味煲仔飯，熱量隨時等同吃下3個豬柳蛋漢堡。她更教5招「食唔肥」實用貼士，大家可作參考。

臘味煲仔飯=吃3個豬柳蛋漢堡？11款煲仔飯熱量大比拼

註冊營養師譚熙然在Instagram專頁發文特別整理出11款常見煲仔飯的熱量，其中臘味煲仔飯熱量驚人，一份高達1315卡路里，相等於進食3個豬柳蛋漢堡：

11款煲仔飯熱量大比拼（卡路里以份計算）

  1. 臘味煲仔飯：1315 kcal
  2. 鳳爪排骨煲仔飯：1300 kcal
  3. 臘味排骨煲仔飯：1200 kcal
  4. 鹹魚肉餅煲仔飯：1100 kcal
  5. 油鴨髀煲仔飯：1070 kcal
  6. 豉椒排骨煲仔飯：985 kcal
  7. 北菇滑雞煲仔飯：900 kcal
  8. 豉汁白鱔煲仔飯：850 kcal
  9. 窩蛋牛肉煲仔飯：800 kcal
  10. 左口魚煲仔飯：750 kcal
  11. 田雞煲仔飯：700 kcal

她指出，煲仔飯亦暗藏高脂高鈉陷阱：

  • 為免飯粒黏底，會在煲飯前於煲底塗抹一層油，此舉已率先增加熱量及脂肪攝取。
  • 加上臘味、排骨等肉類在烹煮過程中釋出大量油脂，米飯猶如「浸油」完全吸收，變相「肥油撈飯」，熱量瞬間飆升。
  • 一條臘腸已有40至50克脂肪，相等於8至10茶匙油。
  • 若再配搭甜豉油，熱量與鈉含量更不容忽視。單是一湯匙甜豉油已有約680毫克鈉，若落足3匙，已超過每日建議攝取量。

5招煲仔飯「食唔肥」小貼士 配搭這類蔬果可防致癌物

想享受煲仔飯美味又不想墮入致肥陷阱？譚熙然也教5個小貼士：

  • 建議額外點一碟灼菜（走油）、雜菜煲或上湯浸菜，增加膳食纖維攝取，提升飽肚感。
  • 點餐時可優先選擇相對低脂的肉類，例如肉片、田雞、左口魚、海鮮等；白鱔及雞肉。
  • 甜豉油鈉含量高，建議每次控制在1湯匙以內。
  • 香脆飯焦雖是煲仔飯精髓，但燒焦食物有機會含致癌物質，建議只宜淺嚐，並可配搭富含維他命C的蔬果，有助中和部分有害物質。
  • 「獨食易肥」絕非玩笑，建議與親友共享煲仔飯。

資料來源：註冊營養師 譚熙然（獲授權轉載）

