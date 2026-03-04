79歲特朗普頸部長紅疹惹關注 白宮醫生急發聲明塗藥膏所致 解構10類皮疹暗藏健康風險

79歲美國總統特朗普周一（2日）出席軍人榮譽勳章頒授儀式時，被傳媒拍到右側頸部疑出現皮疹，再度引發外界對其健康狀態的關注。其私人醫生Sean Barbabella發聲明指，皮疹是因為使用的一種「預防性皮膚治療」乳霜引起的。

據《CNN》報道，白宮醫生Sean Barbabella發聲明指，特朗普正在右側頸部塗抹一種「非常常見的乳霜」，作為預防性皮膚護理。療程為期一個星期，預計局部暫時性發紅狀況將持續數周。從外媒拍攝到的照片可見，特朗普右側頸部的皮疹從襯衫領口上方一直延伸到耳朵下方，局部呈乾燥結痂的狀態。惟聲明當中並沒有具體說明特朗普為何需要接受皮膚治療，以及該藥膏到底為何。

特朗普右側頸部的皮疹從襯衫領口上方一直延伸到耳朵下方。（法新社）

皮疹不一定是皮膚問題？解構10類皮疹健康風險

日本內科兼皮膚科醫生伊藤大介表示，皮膚病症其實與器官狀態密切相關，如果身上突然出現發紅、痕癢或粗糙的皮疹，有可能是癌症的徵兆。這是由於內臟器官的惡性腫瘤產生化學反應，並反映在皮膚異常症狀之上。例如，若臉、頸、手臂等處出現類似昆蟲叮咬的紅色腫塊，同時伴隨突然發燒和疲勞，則可能患上「急性發熱性嗜中性皮病」，嚴重的話皮膚會變黑壞死。雖然是一種罕見發炎性疾病，但有約20%的病例會併發急性骨髓性白血病等癌症。以下的一些皮膚症狀也可能與癌症相關。

【同場加映】10種皮疹自測癌症徵兆

