吳文忻乳癌復發陷低潮 辦生前追思會克服死亡恐懼「將死亡拎出來講！」 將赴深圳求醫尋生機

面對死亡，需要多大勇氣？一直積極抗癌的前港姐吳文忻，最近因乳癌復發而陷入人生低谷。但她並未被擊倒，反而選擇以一個極為破格的方式，透過舉辦生前追思會，來直面內心最深的恐懼。她坦言「能將死亡拎出來講！」她亦透露即將北上深圳，尋求一線生機。

吳文忻乳癌復發陷低潮 癌細胞擴散至肝臟

現年51歲的前港姐季軍吳文忻，自前年8月公開患上乳癌第三期後，一直以積極樂觀的態度對抗病魔。她不但推出自傳《因愛重生》，去年更一圓歌手夢，以《重生》一曲踏上《勁爆》頒獎台，其積極態度感染不少同路人。據悉，根據最新的電腦斷層掃描（CT Scan）報告，吳文忻的癌細胞已不幸擴散至肝臟，肝臟的腫瘤約有3cm。與此同時，她胸部的硬塊已增大至12cm，情況惡化至肉眼可見，淋巴位置亦有明顯腫塊。吳文忻曾表示雖然無奈，但絕不放棄，只會「繼續盡做」。

胸部傷口發臭流膿 將赴深圳求醫尋生機

吳文忻日前向傳媒透露，過去一、兩個月是她抗癌以來最煎熬的時期，病情反覆令她心力交瘁，更曾開直播透露，情緒從未如此低落，「直頭日日爆喊」，而這一切源於胸部腫瘤的急劇惡化。她表示：「因為胸部位置狀況好差，不時流膿，好酸餿，好臭，又要日日包住。」然而，正是這份與死亡的接近，反而激發了吳文忻的求生意志。她決心不能再如此下去，必須重新振作。為尋求新希望，她又透露即將前赴深圳接受治療。

辦生前追思會克服死亡恐懼

面對惡耗，吳文忻直言能夠重新振作，除了一對女兒是她最大的動力。朋友們的鼎力支持同樣不可或缺，她特別提到，在情緒最低潮的時候，好友彭秀慧每日都會打電話關心。此外，她更選擇以一種非凡的方式來面對。早前，她的一班好姊妹為她在酒店房舉行一場生前追思會，一向百無禁忌的她坦言：「將死亡拎出來講！」，代表自己克服了對死亡的恐懼。

乳癌有何症狀？甚麼人最高危？

根據本港醫管局資料，當乳腺細胞失控分裂和生長，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。而患上乳癌後，乳房、乳頭及腋下有機會出現以下改變。

乳癌7大症狀

乳房：出現任何體積的硬塊、形狀或大小有所改變、皮膚出現點狀凹陷，以及出現靜脈擴張或呈橙皮紋變化

乳頭：自動流出分泌物、出血或凹陷

腋下：腫脹或淋巴結脹大

醫管局提醒，在月經前感到明顯乳房脹痛或摸到硬塊，是由於周期性荷爾蒙分泌轉變，屬正常的生理反應，不必過分擔心。

患乳癌的高危族群

性別：乳癌患者主要是女性，但男性也有機會患乳癌

年齡：隨著年齡增長，患乳癌機會更高

遺傳：母親、姊妹及直系親屬患過此病的人士，發病的機會較高，研究資料顯示約5-10%的乳癌個案可能與遺傳有關

經期：12歲以前初經以及55歲以後停經者

飲食：長期進食高動物脂肪食物

生活：吸煙、嗜酒、缺乏運動

生育：從沒有生育過或三十五歲以後首次生育

藥物：長期服用避孕藥或接受賀爾蒙補充療法5年以上者

個人腫瘤病歷：曾經罹患某些種類癌症，如霍傑金氏淋巴瘤、肺腺癌、腸癌，或兒童時期曾經患癌者，患乳癌風險較高。

