瑪麗醫院「搞笑醫生」守護童心26年 堅持「生病都有玩樂權利」 扮小丑化解病童術前恐懼

在冰冷的醫院裏，手術室的大門往往是病童最恐懼的地方。在瑪麗醫院，有一位「搞笑醫生」Amy，26年來堅守一個信念：「兒童就算生病，都應該有玩樂嘅權利。」她扮上馬戲團小丑，將冰冷的醫療儀器變成神奇的魔術道具，用笑聲和溫暖陪伴，化解孩子們面對手術的恐懼。

瑪麗醫院「搞笑醫生」守護童心26年 扮小丑化解病童術前恐懼

據瑪麗醫院Facebook專頁發佈視頻指，有一位身穿色彩斑斕的醫生袍、戴著標誌性紅鼻子、背著「神奇法寶箱」的「搞笑醫生」Amy，為兒科病房注入馬戲團般的歡樂。對病童而言，她不是來打針餵藥的醫護，而是守護童心、驅散恐懼的快樂天使。Amy自2000年加入「搞笑醫生」（Giggle Doctors）義工行列，一服務便是26年。在Amy眾多任務中，最觸動人心的，莫過於陪伴小朋友走進手術室。對年幼的孩子來說，那道厚重的大門不僅意味著與父母分離，更代表著對未知的焦慮。

神秘法寶箱變出歡笑 堅持「生病都有玩樂權利」

為了化解這份恐懼，Amy會在手術前與孩子細心建立信任，透過遊戲將冰冷的醫療流程故事化和趣味化，讓他們在心理上有所準備。「我哋將歡樂帶入病房，讓孩子們感受醫護人員在幫助自己，降低他們的醫療恐懼，同時令他們暫時忘卻痛楚。」她最大的心願，就是在病榻之中，孩子們不失童真，能享受最基本的快樂，並表示「兒童就算生病，都應該有玩樂嘅權利。」Amy總背著的這個「神奇法寶箱」，裡面裝載著讓孩子歡笑的秘密武器，她將醫療器具「卡通化」，廁所泵變成聽診器，巨大的針筒與超大藥丸變作魔術的道具，還有一本她使用了二十多年至今依然深受孩子歡迎的互動圖畫書。這份「魔法」的背後，是無比的細心與準備。

Amy在每周到訪前，都會向醫護人員仔細了解病童的名單與年齡，從而微調即將使用的道具與互動方式，確保每次表演都能觸動人心。每當結束，她都會以一句溫暖的「下次喺出面見喇！」作為道別，這句簡單的說話，盛載著對孩子們早日康復的最深祝福。然而，當表演結束、卸下妝容後，Amy便會回歸低調，有時連醫護人員也認不出來。她坦言極為重視這份「神祕感」，認為：「不讓孩子看見小丑醫生的真面目，是守護孩子童真的一種專業操守」。她形容，搞笑醫生的角色既非醫生也非社工，只求在有限的見面時間內，可以見到病童純真笑容，便是她26年來堅持下去的最大回報。

醫護讚譽：搞笑醫生是病房「穩定劑」

對於「搞笑醫生」的貢獻，瑪麗醫院外科註冊護士湯佩妍給予高度肯定，她表示，小朋友因不了解手術程序而感到焦慮，更擔心與父母分離，而「搞笑醫生」的參與，正正營造了一個以小朋友為中心的安心環境。這種服務不僅能讓孩子在手術前後放鬆心情，也能緩和病房整體的緊張氣氛，減輕家長與醫護人員的壓力，確保孩子在接受身體治療的同時，心靈也能得到適當的照顧。

資料來源：瑪麗醫院

