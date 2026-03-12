Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界睡眠日｜食宵夜飲糖水容易失眠半夜易醒？專家推介助眠6大食物 甚麼人宜吃睡眠軟糖？

保健養生
更新時間：23:00 2026-03-12 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-12 HKT

今年的「世界睡眠日」定在3月13日，主題是「Sleep Well, Live Better」。成年人每天要花大概6至8個小時睡覺，睡眠是生活重要的組成部分，因此睡眠質素非常重要。英國註冊營養治療師林晉輝表示，飲食跟睡眠存在著雙向的關係，飲食習慣控制得宜非但可以助眠，還能改善睡眠質素，增加深層睡眠比例而減少易醒或失眠的情況。

食宵夜飲糖水容易失眠半夜易醒？專家推介6大助眠食物

在睡眠相關的飲食細節裡，較多人忽略控制糖分攝取這個關鍵因素。林晉輝表示：「血糖穩定性跟睡眠有著重要的關係。在控糖方面做得好，可以穩定血糖水平，減少夜間醒來的機會，從而改善睡眠質素。如果臨睡前吃過量精製澱粉或高糖食品，容易令血糖大起大落，進而導致入睡困難、半夜易醒等問題。」

食物種類方面，吃富含色胺酸的食物有助睡眠。攝入體內後，色胺酸在腦中轉化為血清素，亦會轉化成褪黑激素，幫助產生睡意。林晉輝指出，色胺酸普遍存在於高蛋白質的食物中。因此，牛奶、雞胸肉、三文魚、無糖乳酪、雞蛋、豆腐和豆漿等豆類食品，攝入後在理論上都是有助睡眠的。同時，配以富含鎂、鈣、維他命B6的食物及適量的高纖維碳水化合物也有幫助，並應避免過量精製澱粉及糖分。

【同場加映】網傳「478呼吸法」改善失眠焦慮 獲英國NHS推薦 網友大讚超有效

另外，林晉輝提醒有宵夜習慣的市民，宵夜應可免則免，並應注意進食的時間。首先，睡前不宜進食口味過重的食物。其次，最好在上床前2至3個小時前完成正餐。否則，臨睡前吃大餐易擾亂睡眠，影響睡眠質素，也容易導致胃酸倒流等消化系統問題。如果真的覺得餓而難入睡，林晉輝建議可選一兩款輕量健康小食，例如半杯鮮奶、半條香蕉、少量全麥餅乾、一小把開心果或車厘子等，攝入能量應少於200卡路里，輕量進食後最少待一小時才躺臥。

失眠吃睡眠軟糖有效助眠嗎？哪些人適合吃？

近來坊間流行一些睡眠軟糖，當中含有褪黑激素或其它聲稱可助眠的成分。林晉輝認為，這種軟糖或能在短期層面幫助入眠，例如因時差或輪班工作而難入睡人士，但當中成分劑量或較天然食物來源多數倍，如果長期攝取過量，亦可能擾亂自身分泌，而科學上亦未有大型研究顯示長期提升睡眠質素或改善失眠的絕對成效，因此服用前最好諮詢醫生或營養治療師。

專家履歷：林晉輝

英國營養治療師聯會（FNTP）註冊營養治療師

延伸閱讀：失眠救星！專家教11招放鬆大腦加快入睡 更防睡眠窒息症 睡前不能飲水？

---

