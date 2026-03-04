驚蟄2026｜天氣潮濕腸胃易不適 中醫教煲養生湯水茶飲消滯化解身體濕氣 老人家/疲倦氣虛宜飲黨參湯？

驚蟄節氣2026｜3月5日是春天節氣中的「驚蟄」，潮濕春天氣息日漸濃厚。新年過後由雨水到驚蟄節氣來臨，對體質有相對影響，加上在新年節日氛圍下，美食不斷，腸胃有不少負擔，是時候開始消消滯，清清腸。註冊中醫師賴玟錡向《星島頭條》分享多款適合不同年齡、體質人士的袪濕消潮湯水食譜，幫助一家大小調理身體。

驚蟄2026｜濕氣重容易「春困」腸胃不適

賴玟錡醫師表示，新年後的節氣特點是「倒春寒」，易受風受冷、頭痛、肌肉關節不舒、易敏感。乍冷乍熱，可能有上火心煩，睡眠不佳等情況。可從輕量排濕消滯的角度，嘗試以下方法：

輕量食法：計劃1-2日食用白粥加入少量薑絲和少量陳皮、另加水煮菜，讓腸胃消滯排毒。

適當補充暖水：每日1.2-1.8公升。

高纖維食物：燕麥、奇亞籽清走腸道垃圾。

蘋果醋：腸胃良好人士可以飲用蘋果醋，，幫助消化，比例為1茶匙蘋果醋加入1杯暖水。

推介湯水茶飲食譜 養生消滯化解身體濕氣

除此之外，飲湯飲茶也是非常好的化濕消滯方法。賴醫師針對不同年齡和體質的人士，推介多款對應的消滯養生食譜：

兒童：節氣前後易敏感、易冷易熱

蘋果雪梨無花果陳皮湯

材料：蘋果和雪梨各1-2個（連皮去芯切塊）、無花果3-4粒、陳皮1小瓣、瘦肉半斤

做法：雪梨洗淨連皮切塊，瘦肉汆水，所有材料煲1.5小時。

功效：針對食滯熱氣，提升免疫並解滯，清走腸道積滯，理氣和胃

成人：節氣前後易心煩失眠、易敏感

1. 佛手瓜陳皮瘦肉湯

材料：佛手瓜2個、淮山20g、陳皮1小瓣、瘦肉適量、生薑幾片

做法：所有材料煲1.5小時

功效：理氣、解鬱消滯

2. 蘿蔔陳皮豬骨湯

材料：白蘿蔔1條、陳皮1小瓣、豬骨適量、生薑幾片

做法：所有材料煲1.5小時

功效：下氣消脹

其他建議

食療：可以適量食用綠色蔬菜

運動：每天散步半個鐘，多做伸展運動。

老人：節氣易引發心血管病、關節痛症

推介湯水

材料：黨參12g、淮山15g、炒薏米10g，生薏米12g，蓮子10g，茨實12g，陳皮1小瓣

做法：所有材料煲1.5小時

功效：健脾補氣消滯

注意：老人脾胃弱，消滯不宜太猛，需溫養，配合飲食習慣，每餐5-7分飽

虛弱人士（長期病患、大病初癒、產後）：易正氣不足，寒邪入侵

湯水：五指毛桃30g、淮山20g、陳皮1小瓣

茶療：黨參10g、陳皮3g焗水。

以下是不同體質人士相配的消滯養生方法：

1. 陽虛質

特徵：怕凍、易手腳凍、喜熱飲食 ，遇寒更怕凍。

焗茶方：陳皮1小角、生薑2片、桂圓2-3粒

2. 陰虛質

特徵：手心熱、常口渴、睡眠質素差， 易口乾。

焗茶方：石斛8g、麥冬10g

3. 氣虛質

特徵：易攰、唔夠氣、語聲細， 遇冷易病。

湯方：黨參15g、淮山20g、陳皮1小角

4. 痰濕質

特徵：易胖、水腫傾向、 易腹脹便軟而粘。

焗茶方：陳皮1小角、山楂3片、麥芽5g、炒薏米10g

5. 濕熱質

特徵：口苦、口氣、生痱滋、大便黏濕，易生瘡。

焗茶方：荷葉8g、麥芽5g、薏米10g

6. 血瘀質

特徵：面色晦暗、易瘀、記性差善忘，肌肉關節或有刺痛感。

焗茶方：山楂3-5片，洛神花3-5朵，加入適量紅糖

7. 氣鬱質

特徵：易緊張、生悶氣、胸脇易脹痛。

焗茶方：玫瑰花4-5朵，桑椹6-7粒，陳皮1小瓣

8. 特稟質

特徵：易敏感、鼻敏感、皮膚易癢，易感冒。

湯方：白朮12g、防風8g、五爪龍12g、生薑1-2片、大棗2-3粒

9. 平和質

特徵：體質穩定，心情平和，精神狀態良好。

基本湯方：茨實10g、蓮子10g、茯苓10g、淮山10g

專家履歷：註冊中醫師 賴玟錡

香港中文大學中醫學理學碩士、香港大學中醫全科學士、中國保健諮詢師

延伸閱讀：食滯胃脹氣要飲陳皮水消滯？中醫解構陳皮青皮功效/用法/禁忌 燥熱生口瘡忌吃！

