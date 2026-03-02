台灣驚現超可怕芫茜邪教派對？入侵啤酒雪糕蛋糕全都是芫茜 討厭「茜味」原來與基因有關？

芫茜營養非常豐富，但向來是評價非常兩極的食物，一派人愛到吃火鍋都要芫茜湯底，另一派人卻是生理性的厭惡，連聞到不行。台灣近日一場大型市集活動就把芫茜變成一種信仰，在各種的料理飲料當中統統加滿，絕對會令反芫茜者退避三舍，不敢靠近。有研究發現，某些人討厭芫茜的緣由，原來天生就刻在基因裡。

台灣驚現超可怕芫茜邪教派對？入侵啤酒雪糕蛋糕全都是芫茜

這場可怕的芫茜控盛典「香菜．芫荽趴踢 M3 Party」，集合了超過100個攤位，充滿了各種以芫茜為主角的食物，除了比較正常的粉麵和鹹食，連啤酒、甜點、雪糕都被「入侵」，變成一道道「創意料理」。除了以芫茜入饌，更出了T-shirt和各式周邊給愛好者收藏。但對於抗拒芫茜的人而言，這絕對是一場邪教活動。

台灣近日有一場專為「芫茜控」而設的活動，超過100個攤位售賣各式各樣芫茜「創意料理」。（圖片來源：良い日（Yoi-hi））

討厭「茜味」原來與基因有關？

其實早在2012年就有科學家探討過，人們對於芫茜的接受度如此極端的原因。國際期刊《Flavour》的研究指出，賦予芫茜獨特氣味的是當中數種特殊的醛類成分。討厭芫茜的人由於嗅覺基因OR6A2產生了變異，因此會覺得芫茜聞起來刺鼻，像是泥土、肥皂、洗潔精，甚至臭蟲分泌物的味道。

芫茜5大健康好處

芫茜不只是香料，更是一種營養豐富的蔬菜，對於芫茜控是額外的好消息。營養師林雨薇表示，芫荽最常食用的部位是葉子，但其種子和花也可以吃，每個部位所含的營養素也不同。吃芫荽葉對身體有以下5大好處。

1. 降低血脂

芫荽葉含有豆固醇、穀固醇等多種植物固醇，有降低三酸甘油脂及膽固醇的作用。

2. 提升抗氧化保護力

芫荽葉包含多種肉桂酸類物質，例如咖啡酸、阿魏酸、沒食子酸等，有效提升身體抗氧化酵素活性，幫助清除體內自由基，還可能有助具有保護腦神經的作用。

3. 穩定血壓

芫荽葉含有槲皮素、芸香苷、芹菜素等黃酮物質，能夠發揮類似降血壓藥物效果，從而保護心臟、促進動脈舒張；芫荽還具利尿作用，透過尿液排出鈉質，幫助調降血壓。不過慢性腎病患者，應先將芫荽烚過再煮，去除鉀離子，以免身體攝取過量鉀離子而影響病情控制。

4. 減少肝臟脂肪堆積

芫荽葉中的槲皮素，能夠刺激細胞中調控能量平衡的關鍵酵素之活性，抑制肝臟脂肪酸合成，從而降低肝臟脂肪堆積。

5. 保護眼睛

芫荽富含葉黃素、玉米黃素等類胡蘿蔔素，能增加視網膜色素沉積。將芫荽乾燥製成粉末，比起新鮮芫荽含有更高的葉黃素及玉米黃素，而且乾燥加工過程會揮發部分醛類化合物，味道相對清淡。

