煎茶可淡化皺紋？抹茶可緩解便秘？專家推薦5種茶改善常見身體問題

茶的種類繁多，從風味、香氣到營養成分各有不同。有些茶能緩解不同的身體問題，例如便秘和皺紋。有專家針對各種身體問題推薦5種最佳茶飲。

專家推薦5種茶改善常見身體問題 抹茶可緩解便秘？

根據《Yahoo! Japan》報導，大妻女子大學榮譽教授及茶專家大森正司指，茶富含多種有益的營養成分，它美味又健康，能夠同時提供多種營養。他列出5種對便秘、皺紋和睡眠不足等各種身體問題特別有效的茶飲。

5種茶改善常見身體問題

1. 抹茶

抹茶如今不僅在日本，在世界各地都廣受歡迎。它的魅力不僅在於其濃郁的口感，還有它豐富的營養。抹茶所含的膳食纖維遠高於其他以熱水沖泡的茶飲，飲用抹茶相當於直接攝取膳食纖維。

此外，抹茶富含兒茶素，能夠增加腸道益生菌的數量，調節腸道環境，有助緩解便秘。抹茶也有助改善畏寒症狀，茶胺酸能活化副交感神經系統，透過抑制手腳血管收縮來改善血液循環。

2. 普洱茶

普洱茶是用黴菌發酵茶葉製成的，富含一種稱為聚合兒茶素的化合物。這種化合物不僅能抑制脂肪的吸收，還能有效分解脂肪。此外，它還能促進有益菌的生長，具有燃脂作用，配合適度的運動，就可獲得更佳的燃脂效果。

3. 玉露

玉露是一種綠茶，與煎茶和其他茶葉相比，玉露的製作過程更為繁瑣，產量也有限，因此屬於高端產品。與抹茶一樣，玉露也含有茶氨酸，但玉露的茶氨酸濃度更高。茶氨酸被認為可以產生α波，從而放鬆大腦。急於飲用優質玉露是一種浪費，建議慢慢品嚐，放鬆身心，更能有效緩解壓力。

4. 綠茶（煎茶）

想改善臉部皺紋，不妨試試綠茶。大森正司特別推薦煎茶，他指煎茶是日本所有綠茶中產量最高、消費量最大的。煎茶中的單兒茶素具有抗氧化功效，被認為可以防止皮膚過度氧化。普洱茶含有的聚合兒茶素也具有抗氧化功效，但煎茶中的單兒茶素更勝一籌。

5. 花草茶

很多草藥茶都很受歡迎，但大多數都不含咖啡因，咖啡因具有提神作用。大森正司特別推薦洋甘菊茶，在眾多草本茶中，洋甘菊茶散發著令人愉悅的蘋果香氣，口感溫暖，能夠舒緩身心，促進睡眠。睡前飲一小杯洋甘菊茶，能令你睡得更好。

資料來源： 《Yahoo! Japan》

