回南天周身骨痛？專家教生熟薏米水這樣煲最有效 最好每周飲X次
發佈時間：12:59 2026-03-02 HKT
農曆新年後，香港正式踏入潮濕春季。天文台預測未來數日持續有雨，相對濕度高達95%，不少市民開始感到整個人「重重」又易疲勞，甚至關節痠軟疼痛，這正是「濕氣重」的典型表現，而最簡單幫助身體祛濕的食療就是「薏米水」。
薏米水｜有助祛濕、清熱利尿兼抗痘
臨床腫瘤科專科醫生、註冊中醫師蘇子謙在個人Facebook專頁分享面對「濕重」的小貼士，從中醫學角度來看，薏米具備出色的祛濕與利尿功效，能有效將體內多餘濕氣排出體外。在潮濕天氣下，若出現以下症狀，飲用薏米水往往能見到明顯改善：
- 身體浮腫
- 關節痠軟
- 精神不振、容易疲倦
蘇醫生觀察到，不少人在飲用薏米水後，連暗瘡問題也得到緩解。這與薏米的另一項重要功效有關——清熱排膿。在傳統中藥應用中，薏米常用於治療瘡瘍疾病，幫助身體「排膿」消炎。近年更有研究指出，薏米具備一定的抗癌作用。不過蘇醫生強調，這僅屬食療輔助性質，絕不能取代任何正規西醫癌症治療，市民必須有正確認知。
薏米水｜生熟薏米如何分辨？理想配搭？
不少市民購買薏米時，才發現原來有生熟之分。兩者功效各異，選擇不當可能影響祛濕效果：
生薏米
- 外觀：表面微灰白
- 功效：祛水（利水滲濕）及清熱能力較強
- 特性：性質偏寒涼
熟薏米
- 外觀：經過炒製，表面像爆谷般微微爆開
- 功效：祛水能力較生薏米弱，但多了健脾保健作用
- 特性：性質較平和
蘇醫生建議，最理想的配搭是「生熟各半」，坊間俗稱「生熟水」，這種組合既能中和生薏米的寒涼之性，又能同時獲得健脾與強效祛濕的雙重好處。
薏米水｜簡單煲法/材料/步驟/每周飲用次數
蘇醫生指，煲薏米水過程簡單，在家輕鬆做到：
|材料
|
|步驟
|
雖然薏米水益處多，但蘇醫生提醒，每星期煲一次、飲一次已經足夠，無需日日飲用，過量飲用反而可能帶來反效果。薏米水雖是祛濕好幫手，但並非人人適合，例如孕婦、體質虛寒者未必適合飲用。蘇醫生強調，每個人體質不同，對食療的反應亦有差異，如有疑問，最好先請教註冊中醫師的專業意見。
運動可健脾活血雙重祛濕
雖然薏米有效，但中醫治濕都會採用祛風去濕藥。蘇醫師解釋：「薏米主要透過利尿排走身體下部、較實在的水濕。但天氣潮濕引起的全身性、瀰漫性濕氣，則需要祛風去濕中藥。這類藥物能帶動陽氣運行，在體內生起『微風』，將停滯濕氣慢慢吹散。」若不願依賴藥物，推薦運動作為祛濕良方：
運動兩大好處：
- 健運脾胃：運動可強化脾胃功能（中醫認為脾主運化水濕）
- 帶動氣血循環：出汗時血液循環加快，等如在體內製造「自然流動的風氣」，有助吹散濕氣
資料來源：中西醫說－ 蘇子謙（獲授權轉載）
