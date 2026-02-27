全港逾1/4人患脂肪肝 營養師推介6類天然護肝食物 吃蛋黃/奇異果也有效？

據香港中文大學研究顯示，香港超過四分之一的香港成年人患有非酒精性脂肪肝。有營養師推介6類天然食物，有助護肝排毒，其中甚至吃奇異果、蛋黃也有效。

營養師推介6類天然護肝食物 吃蛋黃/奇異果也有效？

營養師楊斯涵在其Facebook專頁發文指，肝臟作為人體最重要的解毒與代謝器官，在節日大魚大肉、熬夜狂歡後，難免會「超載」。若想肝臟機能迅速恢復，可以透過補充特定的營養素。她為此特別推介6類天然食物，有助養肝、護肝：

6類天然護肝食物

6類天然護肝食物：

1.維他命B雜

肝臟在代謝酒精、脂肪和處理體內廢物時，極度需要維他命B雜作為關鍵輔酶。補充足夠的B雜能加速代謝循環，有效減輕肝臟負擔。食物來源包括糙米、燕麥、瘦肉、深綠色蔬菜、豆類。

2.優質蛋白質

蛋白質經分解後的胺基酸，是肝臟細胞修復與再生的重要原料。此外，它能協助肝臟合成脂蛋白，將脂肪順利運出肝臟，預防脂肪堆積。建議可從雞蛋、黃豆製品，例如豆腐、豆漿、魚肉、去皮白肉中攝取。

3.維他命C與E

經常進食高油高糖飲食與熬夜，容易令身體產生大量自由基，引致發炎。維他命C與E是強效的抗氧化劑，能保護肝細胞免受自由基侵害。富含維他命C的食物有番石榴、奇異果、柑橘類水果；至於維他命E，則可從堅果、牛油果、初榨橄欖油中攝取。

4.穀胱甘肽

穀胱甘肽是肝臟中最重要的解毒與抗氧化物質，攝取特定植化素，能刺激並提升體內穀胱甘肽的濃度，從而大幅提升解毒力。可多攝取十字花科蔬菜，例如西蘭花、椰菜，以及大蒜、洋蔥。

5.Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸具有極佳的抗發炎效果，能幫助降低肝臟的發炎反應，特別適合改善因攝取過多飽和脂肪所引起的發炎。食物來源包括三文魚、鯖魚、秋刀魚、核桃、亞麻仁籽。

6.膽鹼

膽鹼能協助肝臟代謝脂肪，避免三酸甘油酯在肝臟內部過度堆積，助預防脂肪肝。可從蛋黃、黃豆、瘦肉中攝取。

除了多吃上述護肝食物，楊斯涵亦提醒，想好好保護肝臟，亦要配合以下2個生活習慣：

補充足夠水份：多喝水有助代謝廢物更順利地透過尿液排出。

恢復規律睡眠：確保肝臟有充足的休息時間，進行自我修復。

脂肪肝6大常見症狀 這位置痛是警號

本港約有逾100萬人患有脂肪肝。脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根據衞生署資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內聚積。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列與肝臟細胞積聚過多脂肪（超過肝臟容積的5%）有關的肝臟疾病。脂肪積聚的成因與飲酒過量或其他繼發性因素（例如藥物或先天性代謝缺陷）無關。當中，脂肪肝有6種常見症狀，包括：

食慾不振

噁心

嘔吐

右上腹不適

疲勞

如果病情嚴重時，可能導致肝臟發大

若不及時改善，脂肪肝可演變為肝硬化或肝癌。要準確診斷是否患有脂肪肝，就要接受影像檢查，例如超聲波、電腦掃瞄、磁力共振造影等，或進行肝穿刺活組織檢查。

資料來源：營養師楊斯涵、衞生防護中心

專家履歷：楊斯涵

台灣營養師，現職同心醫療體系社區營養組長、同心分享廚房創辦人，著有《營養師的減醣快瘦廚房》。

延伸閱讀：改善脂肪肝不只吃保健品！醫生大推黃金蔬菜組合 怎樣吃最有助護肝排毒？

