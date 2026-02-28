Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五香肉丁公仔麵不是最邪惡？16款茶餐廳粉麵卡路里脂肪大比拼 營養師教3大進食小貼士

保健養生
更新時間：10:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-28 HKT

茶餐廳一碟「快靚正」的粉麵，是不少人的飽肚首選。提到「邪惡」美食，原來五香肉丁公仔麵未必最致肥！有營養師整合16款常見茶餐廳粉麵的熱量及脂肪含量，發現卡路里冠軍竟然是一款意想不到的粉麵。

16款茶餐廳粉麵卡路里脂肪大比拼 五香肉丁公仔麵不是最邪惡？

本港營養學碩士團隊、營養學家Gavin和Stephy在Instagram上發文分享16款茶餐廳粉麵含有的熱量、蛋白質、碳水化合物和脂肪，提醒大家小心選擇：

茶餐廳粉麵卡路里脂肪大比拼（以1份計算）：

1.干燒伊麵

  • 熱量：1300 kcal
  • 蛋白質：33 g
  • 碳水化合物：130 g
  • 脂肪：72 g

2. 炒貴刁

  • 熱量：1200 kcal
  • 蛋白質：32 g
  • 碳水化合物：180 g
  • 脂肪：46 g

3. 星州炒米粉

  • 熱量：1100 kcal
  • 蛋白質：39 g
  • 碳水化合物：120 g
  • 脂肪：51 g

4. 乾炒牛河

  • 熱量：970 kcal
  • 蛋白質：26 g
  • 碳水化合物：140 g
  • 脂肪：33 g

5. 雪菜肉絲炆米粉

  • 熱量：860 kcal
  • 蛋白質：30 g
  • 碳水化合物：120 g
  • 脂肪：29 g

6. 五香肉丁公仔麵

  • 熱量：710 kcal
  • 蛋白質：29 g
  • 碳水化合物：62 g
  • 脂肪：37 g

7. 餐肉蛋公仔麵

  • 熱量：680 kcal
  • 蛋白質：22 g
  • 碳水化合物：59 g
  • 脂肪：38 g

8. 牛腩湯河粉

  • 熱量：670 kcal
  • 蛋白質：40 g
  • 碳水化合物：86 g
  • 脂肪：19 g

9. 沙爹牛肉公仔麵

  • 熱量：640 kcal
  • 蛋白質：29 g
  • 碳水化合物：64 g
  • 脂肪：27 g

10. 魚皮餃湯米粉

  • 熱量：560 kcal
  • 蛋白質：22 g
  • 碳水化合物：79 g
  • 脂肪：17 g

11. 貢丸湯米粉

  • 熱量：520 kcal
  • 蛋白質：24 g
  • 碳水化合物：80 g
  • 脂肪：12 g

12. 牛筋湯幼麵

  • 熱量：480 kcal
  • 蛋白質：56 g
  • 碳水化合物：43 g
  • 脂肪：9.3 g

13. 牛什湯粗麵

  • 熱量：460 kcal
  • 蛋白質：40 g
  • 碳水化合物：43 g
  • 脂肪：14 g

14. 雲吞湯幼麵

  • 熱量：450 kcal
  • 蛋白質：33 g
  • 碳水化合物：47 g
  • 脂肪：14 g

15. 魚蛋湯米粉

  • 熱量：400 kcal
  • 蛋白質：24 g
  • 碳水化合物：66 g
  • 脂肪：4.8 g

16. 雪菜肉絲湯米粉

  • 熱量：350 kcal
  • 蛋白質：12 g
  • 碳水化合物：58 g
  • 脂肪：7.1 g

3大進食粉麵小貼士 粉麵優先選這類更低卡

Gavin和Stephy表示亦提醒，想在茶餐廳吃得更健康，可參考以下4個小貼士：

  • 湯粉麵比炒粉麵飯低卡。
  • 選擇清湯底，避，免濃汁 。
  • 不妨多加蔬菜，增加膳食纖維攝取量。
  • 加工肉類例如午餐肉、貢丸鈉含量高，要慎選。

資料來源：營養學家Gavin和Stephy（獲授權轉載）

延伸閱讀：9款茶餐廳凍飲糖分大比拼 1杯凍檸茶=5粒方糖佔1餐攝取量 營養師教4大減糖貼士

---

相關文章：

10款中式點心卡路里排行榜 水餃竟比蘿蔔糕邪惡？營養師教3大聰明食法控熱量

魚肉燒賣竟比咖哩魚蛋高卡？16款街頭小食卡路里大比拼 營養師推介5款低卡之選

15款酒熱量大比拼 奶酒卡路里竟排第一？營養師教飲酒前後3步驟防宿醉/護肝

早餐吃牛角包超高脂？12款麵包卡路里脂肪大比拼 減脂穩血糖首選哪款？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
21小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
19小時前
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
6小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
21小時前
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
陳山聰夜場激吻混血美女畫面流出 咀到忘形勁火辣 索女身份曝光竟是選美季軍
影視圈
15小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
4小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
14小時前
Pickleball亂象︱奧海城天台匹克球場噪音勁 居民批每日13小時轟炸 業界駁：聲浪未必大過打籃球
社會
3小時前
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
大家樂元宵限時優惠！鮑魚花膠套餐減$15 配叉燒/小菜/白飯
飲食
19小時前