五香肉丁公仔麵不是最邪惡？16款茶餐廳粉麵卡路里脂肪大比拼 營養師教3大進食小貼士
更新時間：10:00 2026-02-28 HKT
茶餐廳一碟「快靚正」的粉麵，是不少人的飽肚首選。提到「邪惡」美食，原來五香肉丁公仔麵未必最致肥！有營養師整合16款常見茶餐廳粉麵的熱量及脂肪含量，發現卡路里冠軍竟然是一款意想不到的粉麵。
16款茶餐廳粉麵卡路里脂肪大比拼 五香肉丁公仔麵不是最邪惡？
本港營養學碩士團隊、營養學家Gavin和Stephy在Instagram上發文分享16款茶餐廳粉麵含有的熱量、蛋白質、碳水化合物和脂肪，提醒大家小心選擇：
茶餐廳粉麵卡路里脂肪大比拼（以1份計算）：
1.干燒伊麵
- 熱量：1300 kcal
- 蛋白質：33 g
- 碳水化合物：130 g
- 脂肪：72 g
2. 炒貴刁
- 熱量：1200 kcal
- 蛋白質：32 g
- 碳水化合物：180 g
- 脂肪：46 g
3. 星州炒米粉
- 熱量：1100 kcal
- 蛋白質：39 g
- 碳水化合物：120 g
- 脂肪：51 g
4. 乾炒牛河
- 熱量：970 kcal
- 蛋白質：26 g
- 碳水化合物：140 g
- 脂肪：33 g
5. 雪菜肉絲炆米粉
- 熱量：860 kcal
- 蛋白質：30 g
- 碳水化合物：120 g
- 脂肪：29 g
6. 五香肉丁公仔麵
- 熱量：710 kcal
- 蛋白質：29 g
- 碳水化合物：62 g
- 脂肪：37 g
7. 餐肉蛋公仔麵
- 熱量：680 kcal
- 蛋白質：22 g
- 碳水化合物：59 g
- 脂肪：38 g
8. 牛腩湯河粉
- 熱量：670 kcal
- 蛋白質：40 g
- 碳水化合物：86 g
- 脂肪：19 g
9. 沙爹牛肉公仔麵
- 熱量：640 kcal
- 蛋白質：29 g
- 碳水化合物：64 g
- 脂肪：27 g
10. 魚皮餃湯米粉
- 熱量：560 kcal
- 蛋白質：22 g
- 碳水化合物：79 g
- 脂肪：17 g
11. 貢丸湯米粉
- 熱量：520 kcal
- 蛋白質：24 g
- 碳水化合物：80 g
- 脂肪：12 g
12. 牛筋湯幼麵
- 熱量：480 kcal
- 蛋白質：56 g
- 碳水化合物：43 g
- 脂肪：9.3 g
13. 牛什湯粗麵
- 熱量：460 kcal
- 蛋白質：40 g
- 碳水化合物：43 g
- 脂肪：14 g
14. 雲吞湯幼麵
- 熱量：450 kcal
- 蛋白質：33 g
- 碳水化合物：47 g
- 脂肪：14 g
15. 魚蛋湯米粉
- 熱量：400 kcal
- 蛋白質：24 g
- 碳水化合物：66 g
- 脂肪：4.8 g
16. 雪菜肉絲湯米粉
- 熱量：350 kcal
- 蛋白質：12 g
- 碳水化合物：58 g
- 脂肪：7.1 g
3大進食粉麵小貼士 粉麵優先選這類更低卡
Gavin和Stephy表示亦提醒，想在茶餐廳吃得更健康，可參考以下4個小貼士：
- 湯粉麵比炒粉麵飯低卡。
- 選擇清湯底，避，免濃汁 。
- 不妨多加蔬菜，增加膳食纖維攝取量。
- 加工肉類例如午餐肉、貢丸鈉含量高，要慎選。
資料來源：營養學家Gavin和Stephy（獲授權轉載）
