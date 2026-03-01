28歲女子月經血塊如手指粗 經痛嚴重常半夜痛醒 中醫解構「膜樣痛經」成因症狀

今年28歲的C小姐（化名）受痛經問題困擾多年，因為害怕痛經可能是由子宮肌瘤或子宮腺肌症等問題導致，故今年年初進行全面身體檢查，CA125指數屬正常範圍，盆腔超聲波檢查亦無異常發現。

28歲女子月經血塊如手指粗 經痛嚴重常半夜痛醒

一問之下，C小姐的月經狀況其實問題不大，周期穩定，約30天1行，每次行經5-6天，色、量正常但經行首2-3天下腹墜脹、隱隱作痛，有時更會在半夜痛醒，影響睡眠質素。當問到C小姐經血下注時有沒有伴隨血塊，她表示每次行經到第3天左右就會有一條尾指大的血塊排出，每當血塊排出後，月經所帶來的下腹部不適就會隨之消失。

經過更細節的望聞問切後，葉醫師認為C小姐的病機為脾腎氣虛，肝鬱氣滯，水瘀互結，處方7劑中藥，主方為膈下逐瘀湯，加入茯苓、續斷、益母草等，讓C小姐在月經將至前約5天開始服用。C小姐規律服藥2個月經周期後，經期的下腹部不適感明顯減輕，但每次仍有血塊排出，因此葉醫師再於原方基礎加入三棱、青皮，及後C小姐月經中的血塊變小，疼痛也完全消失。

甚麼是膜性痛經？

C小姐的情況其實是典型的膜樣痛經（膜性痛經），是原發性痛經中的一種。正常月經來潮時，子宮內膜會被纖維蛋白溶解酶分解再脫落，但當月經流量太多、流動速度太快時，抗凝血酶來不及完全分解所有經血，就會導致血塊形成。而子宮要排出血塊，需要肌肉（子宮平滑肌）更強力的收縮，因而可能會在過程中壓迫到周圍的痛覺神經，造成痛經。膜性痛經的特點在於患者在沒有子宮器質性病變的前提下，行經時的腹痛在排出血塊後會得到明顯緩解，同時經血量減少。

中醫角度認為膜樣痛經主要是由於脾腎陽氣不足，無力化解沖任、子宮中的瘀血濕濁，凝成血塊。因此治療時除了個人化的辨證論治，也要顧及脾腎，適當加入健脾補腎的中藥，調和沖任。

解構經痛原因/其他症狀 血塊瘀黑是腎虛？

原發性痛經常見證型及表現：

虛證

氣血虛弱：經期或經後期小腹隱隱作痛，按摩後緩解。月經量或多或少，色淡質稀，神疲乏力，頭暈眼花，面色蒼白。

肝腎不足：經期小腹隱隱作痛，月經色紅，頭暈眼花、腰酸，甚至雙膝酸軟，睡眠欠佳。

腎虛：經行首天腹痛明顯，月經色暗甚至黑色，或有血塊，多有腰酸，甚至腰膝酸軟。部分人素有月經不調史，或伴有月經後期、月經量少。

實證

氣滯血瘀：經前期或經期小腹陣發性疼痛，月經色暗，或有血塊。或伴隨乳房脹痛、經行頭痛、月經後期。

寒凝血瘀：經行首天腹痛明顯，月經色暗，多有血塊，冷飲涼食後加重，熱敷後緩解。或伴有月經後期、月經量少、經行身痛。

肝鬱化火：經前經期小腹脹痛，胸悶煩躁、口乾口苦、乳房脹痛，經色鮮紅、量多，有血塊。或伴有月經先期或先後無定期。

撰文：註冊中醫師 葉揚舟

曾治療多名新冠患者及康復者後遺症，擁有豐富治療感冒、咳嗽、失眠、頭痛和眩暈的經驗。現時主要治療各種呼吸道疾病、心血管疾病及脂肪肝等常見內科疾病。另熟悉運用針灸治療各種原因所導致的頭痛、失眠。

