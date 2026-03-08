橙/青瓜竟屬生冷食物？常吃易長皺紋/黑眼圈？中醫拆解8大生冷食物 4類人忌食用

不少人喜歡吃的橙、青瓜，原來都屬於生冷食物？有中醫拆解8大生冷食物，常吃除了會傷脾胃，甚至會出現長皺紋或黑眼圈等健康問題，她亦提醒有4類人要盡量避免進食生冷食物，以防加重寒邪。

常吃生冷食物易長皺紋/黑眼圈？恐致4大健康問題

註冊中醫師林惠賢指，中醫所謂的生冷食物，「生」泛指大部分不經烹調的「裸食」，例如未經加熱處理的食材；「冷」則指溫度低或經過冷藏、加冰的食物，兩者對脾胃均屬寒涼之性。中醫特別強調忌生冷，主要是因為脾胃需要陽氣才能有效消化，將食物分解為精華供身體吸收，而廢物則排出。若常食生冷食物，會寒易傷陽，降低脾胃運作效率，令消化不完整，多餘的水濕留滯脾胃，進而引發寒凝氣滯、痰濕困脾、氣血不暢等問題。 若長期進食生冷食物，還可能會出現以下4大健康問題：

因頭面氣血供應受阻，出現黑眼圈、皺紋、臉色暗黃。

寒氣盛阻礙陽氣，積聚痰濕，出現腹脹、大肚腩、贅肉。

氣滯腸胃，導致胃脹、胃痛。

寒邪積聚致血瘀，會令子宮出現不同健康問題，例如經痛、月經不調、血塊多。

中醫拆解8大生冷食物 橙/青瓜竟屬生冷食物？

林惠賢醫師表示，現代飲食中許多常見食物均屬生冷範疇，容易損傷陽氣。她也列出以下8大生冷食物：

1.沙律

大部分未經烹調的生蔬果沙律，屬「生」類，易傷脾胃。

2.凍飲

如凍檸茶、凍奶茶等，水與冰並存的狀態多為攝氏0度。

3.魚生/壽司

不少魚肉本身雖不偏寒涼，但易有寄生蟲導致膓瀉，同時普遍刺身空運到來，解凍後低溫上菜，故亦視為寒涼之品；而壽司就算不含刺身，在製作後通常會放進凍櫃保存，同樣偏冷。

4.雪糕/雪條

溫度以零下儲存，冷凍食物會令甜味變得不明顯，因此用糖量往往更高，更容易聚濕成痰。

5.水果類

如梨、奇異果、橙、香蕉、山竹、西瓜等屬性寒涼，若從雪櫃取出即食更是寒上加寒。此外，還包括偏溫或熱類水果，例如榴槤、車厘子、荔枝、龍眼。

6.海鮮類

海鮮檔受歡迎的生蠔、蜆、螺、蟶子、蟹，屬寒涼，忌過量進食。

7.漬物

常見白蘿蔔（大根）、牛蒡、青瓜、昆布等醃漬物，其食材本身性質多屬寒涼。

8. 冰鎮啤酒

由寒涼的啤酒花釀製，本身已有清熱作用，加上低溫飲用，寒性更重。

4類人避免食用生冷食物 防加重寒邪

基於中醫原則，林惠賢醫師特別提醒，以下4類人士應盡量避免或減少進食生冷食物，以防加重寒邪：

備孕者及孕婦：生冷易傷胎氣，影響子宮氣血循環，導致寒凝血瘀，若懷孕期間或會影響胎兒的營養供給。 正值感冒人士：感冒人士正氣尚未恢復，進食生冷拖延康復進度。 正值來經或有婦科疾病的女士：生冷食物易致經痛、血塊增多，令血瘀問題加重。 體質虛寒、容易腹瀉人士： 這類人士脾陽本已不足，進食生冷後會更傷陽氣，加劇肥胖、水腫、面黃、黑眼圈、精神不振、身體困倦、消化不良、腹脹等問題。

4種方法降食物寒性免損脾胃 吃刺身可配搭1種茶

若偶爾想吃生冷食物，林醫師建議可採取以下4種方式，以降低食物寒性，避免損傷脾胃：

減少份量與頻率： 例如凍飲可叫走冰或常溫；將每天一杯凍飲的習慣，改為一至兩星期一杯。 搭配溫性食物烹調： 例如蒸蟹時加入紫蘇、生薑；吃刺身時，可配搭薑茶；炒菜時亦可加薑。 尋找口感替代品： 想追求冰涼快感，可嘗試喝薄荷茶、吃薄荷糖，同樣能令咽喉有清涼感覺。 適當解凍：注意此方法或會滋生細菌，不建議腸胃敏感、容易肚瀉的人士使用。

專家履歷：林惠賢

滿月堂中醫診所林惠賢醫師為香港浸會大學中醫學學士及生物醫學（榮譽）理學士，針對皮膚科、美容抗衰老、腫瘤科進行深造研究，以中醫提升自癒能力，醫患合作是治病的關鍵。

延伸閱讀：芝士火腿是生冷食物易致腹瀉中毒？ 營養師教分5類生冷食物

---

相關文章：

不孕｜常熬夜吃生冷食物生腫瘤險不孕 28歲港女經1個月治療水瘤消失

炎夏食療｜常食生冷食物損脾胃 紫蘇葉泡茶驅走寒氣暖胃止瀉