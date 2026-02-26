魚肉燒賣竟比咖哩魚蛋高卡？16款街頭小食卡路里大比拼 營養師推介5款低卡之選
更新時間：16:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-26 HKT
不少香港人也喜歡「掃街」，一次過品嚐不同款式的小食，而常吃的魚肉燒賣可能比咖哩魚蛋更「邪惡」？有營養師列出16款街頭小食熱量排行榜，並推介5款「低卡飽肚之選」，讓大家享受美食之餘也能吃得健康。
16款街頭小食卡路里大比拼 營養師推介5款低卡之選
減肥期間「掃街」又怕卡路里超標？本港營養學碩士團隊、營養學家Gavin和Stephy在Instagram上發文分享16款香港街頭小食的熱量，並按照高至低排名，大家不妨參考一下：
16款街頭小食卡路里大比拼：
1. 章魚小丸子（8粒）
- 熱量：630 kcal
- 蛋白質：16.5g
- 碳水化合物：54g
- 脂肪：39g
2. 格仔餅（1底，含奶醬、牛油、砂糖）
- 熱量：504 kcal
- 蛋白質：9g
- 碳水化合物：61.6g
- 脂肪：23.8g
3. 雞蛋仔（1底）
- 熱量：420 kcal
- 蛋白質：6.2g
- 碳水化合物：65g
- 脂肪：15.6g
4. 豬腸粉（4條，含豉油、芝麻）
- 熱量：316 kcal
- 蛋白質：6g
- 碳水化合物：56g
- 脂肪：7.5g
5. 魚肉燒賣（6粒）
- 熱量：312 kcal
- 蛋白質：6.4g
- 碳水化合物：36.4g
- 脂肪：15.6g
6. 砵仔糕（1件）
- 熱量：260 kcal
- 蛋白質：4.2g
- 碳水化合物：58g
- 脂肪：2.2g
7. 臭豆腐（2件）
- 熱量：225 kcal
- 蛋白質：25g
- 碳水化合物：16.5g
- 脂肪：6.5g
8. 煎釀三寶（茄子+青椒 各2件）
- 熱量：176 kcal
- 蛋白質：11.2g
- 碳水化合物：11.4g
- 脂肪：8.6g
9. 生腸（1串）
- 熱量：142 kcal
- 蛋白質：7g
- 碳水化合物：3g
- 脂肪：11g
10. 韭菜豬紅（1碗）
- 熱量：150 kcal
- 蛋白質：12g
- 碳水化合物：10g
- 脂肪：5g
低卡飽肚推薦：
11. 生菜魚肉（1碗）
- 熱量：120 kcal
- 蛋白質：13g
- 碳水化合物：8g
- 脂肪：4g
12. 咖喱魚蛋（6粒）
- 熱量：117 kcal
- 蛋白質：7.8g
- 碳水化合物：14.4g
- 脂肪：2.5g
13. 碗仔翅（1碗）
- 熱量：112 kcal
- 蛋白質：3.5g
- 碳水化合物：17.9g
- 脂肪：2.8g
14. 豆腐花（1碗，無糖）
- 熱量：90 kcal
- 蛋白質：6g
- 碳水化合物：5g
- 脂肪：5g
15. 雞腎（1串）
- 熱量：82 kcal
- 蛋白質：14g
- 碳水化合物：2g
- 脂肪：2g
16. 墨魚（1串）
- 熱量：78 kcal
- 蛋白質：13g
- 碳水化合物：2g
- 脂肪：2g
進食街頭小食3大貼士 避免吃這種「澱粉炸彈」
營養學家Gavin和Stephy亦提供了3個實用貼士，助大家在享受美食的同時，也能避開致肥陷阱：
- 避開致肥醬料及炸物：例如吃腸粉時，應走甜醬、麻醬；吃格仔餅時走砂糖、煉奶。
- 烹調方式是關鍵：應優先選擇蒸煮、烤焗、燒烤類的小食。
- 小心「澱粉炸彈」：例如一件砵仔糕看似不大，但幾乎全是澱粉和糖分。
資料來源：營養學家Gavin和Stephy （獲授權轉載）
