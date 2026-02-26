Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

魚肉燒賣竟比咖哩魚蛋高卡？16款街頭小食卡路里大比拼 營養師推介5款低卡之選

保健養生
發佈時間：16:00 2026-02-26 HKT

不少香港人也喜歡「掃街」，一次過品嚐不同款式的小食，而常吃的魚肉燒賣可能比咖哩魚蛋更「邪惡」？有營養師列出16款街頭小食熱量排行榜，並推介5款「低卡飽肚之選」，讓大家享受美食之餘也能吃得健康。

16款街頭小食卡路里大比拼 營養師推介5款低卡之選

減肥期間「掃街」又怕卡路里超標？本港營養學碩士團隊、營養學家Gavin和Stephy在Instagram上發文分享16款香港街頭小食的熱量，並按照高至低排名，大家不妨參考一下：

16款街頭小食卡路里大比拼：

1. 章魚小丸子（8粒）

  • 熱量：630 kcal
  • 蛋白質：16.5g
  • 碳水化合物：54g
  • 脂肪：39g

2. 格仔餅（1底，含奶醬、牛油、砂糖）

  • 熱量：504 kcal
  • 蛋白質：9g
  • 碳水化合物：61.6g
  • 脂肪：23.8g

3. 雞蛋仔（1底）

  • 熱量：420 kcal
  • 蛋白質：6.2g
  • 碳水化合物：65g
  • 脂肪：15.6g

4. 豬腸粉（4條，含豉油、芝麻）

  • 熱量：316 kcal
  • 蛋白質：6g
  • 碳水化合物：56g
  • 脂肪：7.5g

5. 魚肉燒賣（6粒）

  • 熱量：312 kcal
  • 蛋白質：6.4g
  • 碳水化合物：36.4g
  • 脂肪：15.6g

6. 砵仔糕（1件）

  • 熱量：260 kcal
  • 蛋白質：4.2g
  • 碳水化合物：58g
  • 脂肪：2.2g

7. 臭豆腐（2件）

  • 熱量：225 kcal
  • 蛋白質：25g
  • 碳水化合物：16.5g
  • 脂肪：6.5g

8. 煎釀三寶（茄子+青椒 各2件）

  • 熱量：176 kcal
  • 蛋白質：11.2g
  • 碳水化合物：11.4g
  • 脂肪：8.6g

9. 生腸（1串）

  • 熱量：142 kcal
  • 蛋白質：7g
  • 碳水化合物：3g
  • 脂肪：11g

10. 韭菜豬紅（1碗）

  • 熱量：150 kcal
  • 蛋白質：12g
  • 碳水化合物：10g
  • 脂肪：5g

低卡飽肚推薦：

11. 生菜魚肉（1碗）

  • 熱量：120 kcal
  • 蛋白質：13g
  • 碳水化合物：8g
  • 脂肪：4g

12. 咖喱魚蛋（6粒）

  • 熱量：117 kcal
  • 蛋白質：7.8g
  • 碳水化合物：14.4g
  • 脂肪：2.5g

13. 碗仔翅（1碗）

  • 熱量：112 kcal
  • 蛋白質：3.5g
  • 碳水化合物：17.9g
  • 脂肪：2.8g

14. 豆腐花（1碗，無糖）

  • 熱量：90 kcal
  • 蛋白質：6g
  • 碳水化合物：5g
  • 脂肪：5g

15. 雞腎（1串）

  • 熱量：82 kcal
  • 蛋白質：14g
  • 碳水化合物：2g
  • 脂肪：2g

16. 墨魚（1串）

  • 熱量：78 kcal
  • 蛋白質：13g
  • 碳水化合物：2g
  • 脂肪：2g

進食街頭小食3大貼士 避免吃這種「澱粉炸彈」

營養學家Gavin和Stephy亦提供了3個實用貼士，助大家在享受美食的同時，也能避開致肥陷阱：

  1. 避開致肥醬料及炸物：例如吃腸粉時，應走甜醬、麻醬；吃格仔餅時走砂糖、煉奶。
  2. 烹調方式是關鍵：應優先選擇蒸煮、烤焗、燒烤類的小食。
  3. 小心「澱粉炸彈」：例如一件砵仔糕看似不大，但幾乎全是澱粉和糖分。

資料來源：營養學家Gavin和Stephy （獲授權轉載）

---

