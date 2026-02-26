魚肉燒賣竟比咖哩魚蛋高卡？16款街頭小食卡路里大比拼 營養師推介5款低卡之選

不少香港人也喜歡「掃街」，一次過品嚐不同款式的小食，而常吃的魚肉燒賣可能比咖哩魚蛋更「邪惡」？有營養師列出16款街頭小食熱量排行榜，並推介5款「低卡飽肚之選」，讓大家享受美食之餘也能吃得健康。

16款街頭小食卡路里大比拼 營養師推介5款低卡之選

減肥期間「掃街」又怕卡路里超標？本港營養學碩士團隊、營養學家Gavin和Stephy在Instagram上發文分享16款香港街頭小食的熱量，並按照高至低排名，大家不妨參考一下：

16款街頭小食卡路里大比拼：

1. 章魚小丸子（8粒）

熱量：630 kcal

蛋白質：16.5g

碳水化合物：54g

脂肪：39g

2. 格仔餅（1底，含奶醬、牛油、砂糖）

熱量：504 kcal

蛋白質：9g

碳水化合物：61.6g

脂肪：23.8g

3. 雞蛋仔（1底）

熱量：420 kcal

蛋白質：6.2g

碳水化合物：65g

脂肪：15.6g

4. 豬腸粉（4條，含豉油、芝麻）

熱量：316 kcal

蛋白質：6g

碳水化合物：56g

脂肪：7.5g

5. 魚肉燒賣（6粒）

熱量：312 kcal

蛋白質：6.4g

碳水化合物：36.4g

脂肪：15.6g

6. 砵仔糕（1件）

熱量：260 kcal

蛋白質：4.2g

碳水化合物：58g

脂肪：2.2g

7. 臭豆腐（2件）

熱量：225 kcal

蛋白質：25g

碳水化合物：16.5g

脂肪：6.5g

8. 煎釀三寶（茄子+青椒 各2件）

熱量：176 kcal

蛋白質：11.2g

碳水化合物：11.4g

脂肪：8.6g

9. 生腸（1串）

熱量：142 kcal

蛋白質：7g

碳水化合物：3g

脂肪：11g

10. 韭菜豬紅（1碗）

熱量：150 kcal

蛋白質：12g

碳水化合物：10g

脂肪：5g

低卡飽肚推薦：

11. 生菜魚肉（1碗）

熱量：120 kcal

蛋白質：13g

碳水化合物：8g

脂肪：4g

12. 咖喱魚蛋（6粒）

熱量：117 kcal

蛋白質：7.8g

碳水化合物：14.4g

脂肪：2.5g

13. 碗仔翅（1碗）

熱量：112 kcal

蛋白質：3.5g

碳水化合物：17.9g

脂肪：2.8g

14. 豆腐花（1碗，無糖）

熱量：90 kcal

蛋白質：6g

碳水化合物：5g

脂肪：5g

15. 雞腎（1串）

熱量：82 kcal

蛋白質：14g

碳水化合物：2g

脂肪：2g

16. 墨魚（1串）

熱量：78 kcal

蛋白質：13g

碳水化合物：2g

脂肪：2g

進食街頭小食3大貼士 避免吃這種「澱粉炸彈」

營養學家Gavin和Stephy亦提供了3個實用貼士，助大家在享受美食的同時，也能避開致肥陷阱：

避開致肥醬料及炸物：例如吃腸粉時，應走甜醬、麻醬；吃格仔餅時走砂糖、煉奶。 烹調方式是關鍵：應優先選擇蒸煮、烤焗、燒烤類的小食。 小心「澱粉炸彈」：例如一件砵仔糕看似不大，但幾乎全是澱粉和糖分。

資料來源：營養學家Gavin和Stephy （獲授權轉載）

---

