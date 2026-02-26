財政預算案2026｜長者醫療券獎賞延長 用於驗身/洗牙/慢病管理每年額外多$500 20間大灣區醫院睇病都計數

政府昨日（25日）公布2026-27年度的財政預算案，包括多項醫療福利方面的措施，其中「長者醫療券獎賞先導計劃」將會延長2年至2028年底。當長者接受身體檢查、慢病管理等特定基層醫療服務時使用醫療券，並於同一年度累計使用滿$1000，便可額外獲得$500獎賞，減輕長者的醫療負擔。哪些服務涵蓋在內？北上求醫都能賺獎賞？

財政預算案2026｜甚麼是長者醫療券獎賞先導計劃？

「長者醫療券獎賞先導計劃」於2023年推出，旨在推動基層醫療，鼓勵香港長者使用醫療券接受私營醫療機構提供的健康檢查、慢性疾病診斷和管理等服務。原本合資格長者每年醫療券金額為$2000，只要是用於支付特定基層醫療服務的金額都能夠賺取獎賞，每年度累積使用滿$1000，最多可獲取1次$500的獎賞，並可用於日後支付特定基層醫療服務費用。政府宣佈將計劃延長2年，涉及額外開支約10億元。

財政預算案2026｜醫療券獎賞計劃包括哪些特定基層醫療服務？

1. 私營基層醫療提供者

涵蓋預防疾病、跟進或監測慢性病症的服務：

西醫：健康評估、驗身、篩檢、防疫注射、處方預防藥物及治理慢性病症等

中醫：健康評估及慢性病症管理等

牙醫：牙齒檢查、洗牙、脫牙、補牙等

已登記參與長者醫療券計劃的醫療服務提供者名單，請參閱「醫健通」網站。

2. 慢性疾病共同治理先導計劃

高血壓和糖尿病篩查服務

治療階段的診症、藥物、化驗、護士診所和專職醫療服務

3. 地區康健中心或地區康健站

膝關節痛症及腰背痛症的慢性疾病管理計劃，以及針對心肌梗塞、髖骨折及中風後的社區復康計劃等個人化服務

財政預算案2026｜哪些大灣區醫院可以使用醫療券和賺取獎賞？

至於北上求醫的香港長者，只要在以下「香港大學深圳醫院計劃」和「大灣區試點計劃」納入的指定診療中心和科室，使用醫療券接受預防疾病、跟進或監測慢性疾病的門診服務，都計入賺取獎賞的金額。

1. 香港大學深圳醫院

家庭醫學全科門診、體檢中心、急診科、骨科、眼科、牙科、中醫科、內科、婦科、外科及康復科門診

港大深圳醫院屬下的華為荔枝苑社區健康服務中心

2. 大灣區試點計劃下的試點醫療機構

中山大學附屬第一醫院﹕內科、外科、婦科、眼科、口腔科、康復醫學科、中醫科、健康管理中心和急診科

中山陳星海中西結合醫院：全科、內科、外科、體檢中心、預防保健科、急診科、口腔科、治未病科、康復科、推拿科、骨傷科、婦科和眼科

深圳新風和睦家醫院：全科、健康管理、口腔科、眼科、外科、骨科、內科、婦科和耳鼻喉科

深圳愛康健口腔醫院

深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部

中山大學附屬第一醫院南沙院區：內科、外科、婦科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、康復醫學科、中醫科、神經科、心血管醫學部、臨床營養科、健康管理中心和急診科

東莞東華醫院：內科、外科、骨科、婦科、眼科、口腔科、急診醫學科、全科醫學科、臨床營養科、中醫科、健康體檢科、皮膚科、康復科和臨床心理科

中山大學附屬第五醫院：內科、外科、骨科、心血管病科、神經科、婦科、中醫科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉及頭頸外科、口腔科、康復醫學科、精神心理科、臨床營養科、健康管理中心和急診醫學科

珠海市人民醫院：內科、外科、骨科、婦科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、中醫科、康復醫學科、急診醫學部、全科醫學科、健康管理中心、皮膚科、心理諮詢科和臨床營養科

中山市中醫院：內科、外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、婦科、中醫特色門診、健康管理中心、心理科、睡眠醫學科、口腔科和急診科

廣東祈福醫院：內科、外科、婦科、中醫科、康復科、骨科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、體檢科、全科醫學科、急診科和護理專科門診

佛山市第一人民醫院：內科、外科、骨科、婦科、全科醫學科、口腔醫學中心、中醫科、健康管理中心、耳鼻咽喉科、眼科、康復醫學科、感染科、急診科和營養科

南方醫科大學第八附屬醫院：內科、外科、骨科、婦科、口腔科、中醫科、健康管理科、耳鼻咽喉頭頸外科、眼科、康復醫學科、臨床心理科、皮膚性病科、全科醫學科、急診科和營養科

廣東省中醫院：內科、外科、眼科、耳鼻咽喉頭頸科、口腔科、骨科、婦科、皮膚科、乳腺科和針推康復

江門市中心醫院：內科、康復醫學科、感染科、中醫科、精神心理科、營養科、健康管理、外科、骨科、婦科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮膚科、護理專科和急診科

惠州市中心人民醫院：內科、外科、中醫科、急診醫學科、眼科、口腔科、骨科、婦科、體檢中心和營養科

肇慶市第一人民醫院：內科、外科、骨科、婦科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、創面修復中心、中醫科、康復科、皮膚科、體重管理中心、體檢中心和急診科

南方醫科大學深圳醫院：內科、外科、骨科、中醫科、全科、婦科、康復醫學科、口腔科、急診科、眼科、耳鼻喉科和健康管理中心

北京大學深圳醫院：內科、外科、骨科、婦科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、中醫科、康復科、皮膚科、全科醫學科、營養科、體檢科和專科護理中心

財政預算案2026｜醫療券獎賞金額有哪些使用限制？

醫健通（資助）系統只要錄得累積支付金額達$1,000，獎賞會即時發放，同步以手機短訊通知並提示使用到期日。獎賞的使用期限為下一個年度的年底，逾期作廢，不能累積。已獲得獎賞的長者，使用醫療券支付上述層醫療服務費用時，系統將先自動扣除獎賞金額，有需要時才會從醫療券餘額扣除餘下費用。

