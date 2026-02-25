睇急症怕貴點揀好？2026年全港13間私家醫院急症室最新收費懶人包 診金最平$270

突然發燒、肚痛或急需處理診治的情況，若擔心公立醫院急症室輪候時間漫長，未能即時獲得診治，尋求私家醫院是另一快捷選擇。除了中大醫院近期調整收費模式外，全港多間私家醫院亦有提供24小時門診及急症服務，診金最平低至$270。本文整合了九龍、港島、沙田及荃灣等各區私院的診症費用及服務時間，助大家在急需時快速作出求醫決定。

港島區24小時私家醫院門診有哪些？

九龍區24小時私家醫院門診有哪些？

新界區24小時私家醫院門診有哪些？

港島區私家醫院門診服務收費

地址：香港舊山頂道一號

電話：2522 2181

門診部電話：2825 5805

官網︰canossahospital.org.hk

診症日期 診症時段 診症收費（港元） 星期一至星期五 上午8時至下午5時59分 $388 下午6時至下午11時59分 $500 午夜12時至早上7時59分 $700 星期六 上午8時至下午12時59分 $388 下午1時至下午11時59分 $500 午夜12時至早上7時59分 $700 星期日及公眾假期 上午8時至下午11時59分 $500 午夜12時至早上7時59分 $700



備註：不包括藥物，醫療用品，實驗室或其他特殊治療。價錢只供參考之用，具體收費視乎病人個別情況而定，詳情請向本院職員查詢。

診症日期 診症時段 門診收費（港元） 危急個案收費（港元） 星期一至星期五 早上9時至晚上7時59分 $420 $1,500 晚上8時至晚上11時59分 $600 $1,500 午夜0時至早上8時59分 $1,000 $1,500 星期六 早上9時至下午12時59分 $420 $1,500 下午1時至晚上11時59分 $600 $1,500 午夜0時至早上8時59分 $1,000 $1,500 星期日及公眾假期（不適用於長假期、連續兩日或以上的公眾假期） 早上9時至晚上7時59分 $600 $1,500 晚上8時至晚上11時59分 $1,000 $1,500 午夜0時至早上8時59分 $1,000 $1,500

備註：上述為醫生診金，並謹供參考，其他費用如小手術、藥費、化驗費等另計。實際費用須視乎病人實際情況、服務時間及個別醫生而定。歡迎向門診收費處查詢其他項目收費。分流時判定為「第一類 — 危急」的個案需收取危急個案診金，額外的急救服務費用另計。接受使用「醫療券」支付醫療服務費用。接受醫療券的醫生名單可於醫院網站「醫療券計劃」頁面中查閱。

診症日期 診症收費（港元） 備註 普通科 星期一至星期五 $450 星期日及公眾假期 $550 急診服務 所有日子 $1,200 由2021年10月1日起，凡特別診症均需收取「設施費」，一般診症為每30分鐘港幣$500；如有關特別診症或治療需

特別儀器輔助，須另收取「設施費–程序」港幣$1,500。

備註：上述診金僅供參考，所需費用須視乎病人實際情況及個別醫生和治療師而定。其他費用如小手術、藥費、化驗費等另計，歡迎向門診收費處查詢其他項目收費。

診症日期 診症時段 診症收費（港元） 星期一至星期五 上午8時至9時 $500 上午9時至下午7時 $400 下午7時至午夜12時 $500 午夜12時至上午8時 $700 星期六 上午8時至9時 $500 上午9時至下午1時 $400 下午1時至午夜12時 $500 午夜12時至上午8時 $700 星期日及公眾假期 上午8時至午夜12時 $500 午夜12時至上午8時 $700

備註：上述資料僅供參考，實際收費會視乎個別病人的情況而定，醫院會按要求提供上述服務以外的收費資料。非辦公時間之預約或緊急服務的收費會有所調整。上述收費並不包括藥費。

診症日期 診症時段 診症收費（港元） 所有日子（星期日及公眾假期除外） 上午8時至晚上8時 $590 晚上8時至午夜12時 $900 午夜12時至上午8時 $1000 星期日及公眾假期 上午8時至晚上8時 $800

備註：以上收費僅為診金，不包括小手術、藥物及化驗服務等費用。總收費由主診醫生釐定，並視乎服務時段及病人狀況而異。於星期六、日、公眾假期及辦公時間以外，專科診症收費將按專科醫生之指示釐定。

診症日期 診症時段 診症收費（港元） 星期一至星期五 上午8時至晚上7時59分 $280 晚上8時至上午7時59分 $430 星期日及公眾假期 上午8時至晚上7時59分 $350 晚上8時至上午7時59分 $470

備註：於星期一至六晚上7時至早上8時前，星期日及公眾假期全日，非當值駐院專科醫生回院應診之費用為$1000。醫生診症費不包括檢查、治療、藥物及醫療儀器用品之費用，客人需額外支付所使用之以上有關項目。

九龍區私家醫院門診服務收費

診症時間：上午7時至晚上9時（周日及公眾假期照常）

登記時間：上午7時至晚上8時45分（登記時間會按實際情況作出調整）

診症日期 診症收費（港元） 年滿65歲診症收費（九折） 星期一至星期六 $285 $ 257 星期日及公眾假期（農曆新年假期除外） $395 $356 當懸掛黑色暴雨警告、八號或更高颱風訊號 $395 $356

備註：醫院不提供急症室服務。如病人需要有關服務，當值醫生將會安排病人轉介到附近的醫管局轄下醫院。

地址：九龍窩打老道222號

電話 ：2339 8888/2339 8941

官網︰hkbh.org.hk

診症日期 診症時段 診症收費（港元） 星期一至星期五 上午8時至下午6時 $400 下午6時至晚上8時 $700 *晚上8時至晚上10時 $700 *晚上10時至翌日早上8時 $1,000 星期六 上午8時至下午1時 $400 *下午1時至晚上10時 $700 *晚上10時至翌日早上8時 $1,000 星期日及公眾假期 *上午8時至晚上10時 $700 *晚上10時至翌日早上8時 $1,000

備註：此收費表只列出常見之24小時門診項目以作參考。（*）在非辦公時間或假期內提供檢查服務及治療程序會另收附加費。

診症日期 診症時段 診症收費（港元） 星期一至星期六 上午8時至晚上7時59分 $280 下午8時至晚上10時 $390 星期日、公眾假期、八號或以上颱風信號及黑色暴雨警告 $390

備註：診症費不包括藥物、注射、換症、化驗、X光、小手術及其他施行程序，文件填寫及打印費用等。如意外受傷、工傷或緊急危疾病人，醫院門診會安排到明愛醫院急症室診治。

地址：九龍太子道327號

電話：2200 3434

官網︰sth.org.hk

診症日期 診症時段 診症收費（港元） 星期一至星期六 早上8時至晚上7時59分 $280 晚上8時至翌日早上7時59分 $430 星期日及公眾假期 早上8時至晚上7時59分 $350 晚上8時至翌日早上7時59分 $470

備註：以上資料只供參考，本部門可因應情況及需要而更改服務時間。專科的收費只包括門診費及診金，並不包括藥費及其他治療費。

新界區私家醫院門診服務收費

診症日期 診症時段 診症費用（港元） 星期一至星期五 （不包括公眾假期） 早上8時至下午5時59分 $400 晚上6時至晚上9時59分 $600 晚上10:00時至翌日早上7時59分 $800 星期六（不包括公眾假期） 早上8時至下午12時59分 $400 下午1時至晚上9時59分 $600 晚上10時至翌日早上7時59分 $800

星期日、公眾假期及惡劣天氣 早上8時至晚上9時59分 $600 晚上10時至翌日早上7時59分 $800

備註：上述診症費，並謹供參考，實際費用須視乎病人情況及個別醫生而定。其他費用如小手術費、藥費及化驗費等另行計算。非辦公時間服務的收費會有所調整。

診症日期 診症時段 診症費用（港元） 年滿60歲之長者診症費用（港元） 星期一至五 早上8時至 早上8時59分 $700 $620 早上9時至下午5時59分

$420 $370 晚上6時至晚上9時59分 $900 $800 晚上10時至午夜1時59分 $1,100 $970 午夜2時至翌日早上7時59分 $1,500 $1,380 星期六 早上8時至 早上8時59分 $700 $620 早上9時至中午12時59分 $450 $390 下午1時至下午5時59分 $600 $530 晚上6時至晚上9時59分

$900 $800 晚上10時至午夜1時59分 $1,100 $970 午夜2時至翌日早上7時59分 $1,500 $1,380 星期日及公眾假期 早上8時至早上8時59分 $700 $620 早上9時至下午5時59分 $600 $530 晚上6時至晚上9時59分 $900 $800 晚上10時至午夜1時59分 $1,100 $970 午夜2時至翌日早上7時59分 $1,500 $1,380 長公眾假期 早上8時至下午5時59分 $800 $710 晚上6時至午夜1時59分 1,100 $970 午夜12時至翌日早上7時59分 $1,500 $1,380

加長診症（每30分鐘） $800

備註：以上收費不包括治療/程序費、藥費、化驗費、額外敷料、消耗用品費及醫生程序費等。

診症日期 診症時段 診症費用（港元） 一般門診 （星期六及醫院假期除外） 星期一至星期四 早上8時至晚上8時30分 $270 星期五 早上9時至下午5時 $270 星期日 早上9時至下午4時30分 $270 急診中心 星期一至五 早上8時至晚上7時59分 $480 晚上8時至晚上11時59分 $800 午夜12時至翌日早上7時59分早上7時59分 $950

星期六、日及公眾假期 早上8時至晚上11時59分 $800 午夜12時至翌日早上7時59分 $950

備註：首次登記病人需繳付港幣$30作登記咭費用。以上費用不包括醫生治療費、藥費、 物料、化驗等費用。醫院登記處及病房備有詳細價目表及醫院假期列表，以供閣下參考。

