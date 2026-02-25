睇急症怕貴點揀好？2026年全港13間私家醫院急症室最新收費懶人包 診金最平$270
發佈時間：16:00 2026-02-25 HKT
突然發燒、肚痛或急需處理診治的情況，若擔心公立醫院急症室輪候時間漫長，未能即時獲得診治，尋求私家醫院是另一快捷選擇。除了中大醫院近期調整收費模式外，全港多間私家醫院亦有提供24小時門診及急症服務，診金最平低至$270。本文整合了九龍、港島、沙田及荃灣等各區私院的診症費用及服務時間，助大家在急需時快速作出求醫決定。
2026年全港13間私家醫院急症室最新收費懶人包
港島區24小時私家醫院門診有哪些？
九龍區24小時私家醫院門診有哪些？
新界區24小時私家醫院門診有哪些？
港島區私家醫院門診服務收費
1.嘉諾撒醫院（普通科門診）
- 地址：香港舊山頂道一號
- 電話：2522 2181
- 門診部電話：2825 5805
- 官網︰canossahospital.org.hk
|診症日期
|診症時段
|診症收費（港元）
|星期一至星期五
|上午8時至下午5時59分
|$388
|下午6時至下午11時59分
|$500
|午夜12時至早上7時59分
|$700
|星期六
|上午8時至下午12時59分
|$388
|下午1時至下午11時59分
|$500
|午夜12時至早上7時59分
|$700
|星期日及公眾假期
|上午8時至下午11時59分
|$500
|午夜12時至早上7時59分
|$700
備註：不包括藥物，醫療用品，實驗室或其他特殊治療。價錢只供參考之用，具體收費視乎病人個別情況而定，詳情請向本院職員查詢。
2.港怡醫院（24小時門診及急症室）
- 地址：黃竹坑南風徑1號
- 電話：3153 9000
- 網站︰gleneagles.hk
|診症日期
|診症時段
|門診收費（港元）
|危急個案收費（港元）
|星期一至星期五
|早上9時至晚上7時59分
|$420
|$1,500
|晚上8時至晚上11時59分
|$600
|$1,500
|午夜0時至早上8時59分
|$1,000
|$1,500
|星期六
|早上9時至下午12時59分
|$420
|$1,500
|下午1時至晚上11時59分
|$600
|$1,500
|午夜0時至早上8時59分
|$1,000
|$1,500
|星期日及公眾假期（不適用於長假期、連續兩日或以上的公眾假期）
|早上9時至晚上7時59分
|$600
|$1,500
|晚上8時至晚上11時59分
|$1,000
|$1,500
|午夜0時至早上8時59分
|$1,000
|$1,500
備註：上述為醫生診金，並謹供參考，其他費用如小手術、藥費、化驗費等另計。實際費用須視乎病人實際情況、服務時間及個別醫生而定。歡迎向門診收費處查詢其他項目收費。分流時判定為「第一類 — 危急」的個案需收取危急個案診金，額外的急救服務費用另計。接受使用「醫療券」支付醫療服務費用。接受醫療券的醫生名單可於醫院網站「醫療券計劃」頁面中查閱。
3.香港港安醫院-司徒拔道（24小時急診服務）
- 地址：司徒拔道四十號
- 電話：3651 8888
- 官網︰hkah.org.hk
|診症日期
|診症收費（港元）
|備註
|普通科
|星期一至星期五
|$450
|星期日及公眾假期
|$550
|急診服務
|所有日子
|$1,200
|由2021年10月1日起，凡特別診症均需收取「設施費」，一般診症為每30分鐘港幣$500；如有關特別診症或治療需
特別儀器輔助，須另收取「設施費–程序」港幣$1,500。
備註：上述診金僅供參考，所需費用須視乎病人實際情況及個別醫生和治療師而定。其他費用如小手術、藥費、化驗費等另計，歡迎向門診收費處查詢其他項目收費。
4.養和醫院（24小時門診）
- 地址：香港跑馬地山村道二號
- 電話：2572 0211
- 官網： hksh-hospital.com
|診症日期
|診症時段
|診症收費（港元）
|星期一至星期五
|上午8時至9時
|$500
|上午9時至下午7時
|$400
|下午7時至午夜12時
|$500
|午夜12時至上午8時
|$700
|星期六
|上午8時至9時
|$500
|上午9時至下午1時
|$400
|下午1時至午夜12時
|$500
|午夜12時至上午8時
|$700
|星期日及公眾假期
|上午8時至午夜12時
|$500
|午夜12時至上午8時
|$700
備註：上述資料僅供參考，實際收費會視乎個別病人的情況而定，醫院會按要求提供上述服務以外的收費資料。非辦公時間之預約或緊急服務的收費會有所調整。上述收費並不包括藥費。
5.明德國際醫院（24小時門診）
- 地址：山頂加列山道41號
- 電話：2849 0111
- 官網︰matilda.org
|診症日期
|診症時段
|診症收費（港元）
|所有日子（星期日及公眾假期除外）
|上午8時至晚上8時
|$590
|晚上8時至午夜12時
|$900
|午夜12時至上午8時
|$1000
|星期日及公眾假期
|上午8時至晚上8時
|$800
備註：以上收費僅為診金，不包括小手術、藥物及化驗服務等費用。總收費由主診醫生釐定，並視乎服務時段及病人狀況而異。於星期六、日、公眾假期及辦公時間以外，專科診症收費將按專科醫生之指示釐定。
6. 聖保祿醫院（24小時門診普通科）
- 地址：銅鑼灣東院道2號
- 電話：2890 6008
- 官網︰stpaul.org.hk
|診症日期
|診症時段
|診症收費（港元）
|星期一至星期五
|上午8時至晚上7時59分
|$280
|晚上8時至上午7時59分
|$430
|星期日及公眾假期
|上午8時至晚上7時59分
|$350
|晚上8時至上午7時59分
|$470
備註：於星期一至六晚上7時至早上8時前，星期日及公眾假期全日，非當值駐院專科醫生回院應診之費用為$1000。醫生診症費不包括檢查、治療、藥物及醫療儀器用品之費用，客人需額外支付所使用之以上有關項目。
九龍區私家醫院門診服務收費
7.播道醫院（全科門診）
- 地址：九龍亞皆老街222號
- 電話：2711 5222
- 官網︰evangel.org.hk
診症時間：上午7時至晚上9時（周日及公眾假期照常）
登記時間：上午7時至晚上8時45分（登記時間會按實際情況作出調整）
|診症日期
|診症收費（港元）
|年滿65歲診症收費（九折）
|星期一至星期六
|$285
|$ 257
|星期日及公眾假期（農曆新年假期除外）
|$395
|$356
|當懸掛黑色暴雨警告、八號或更高颱風訊號
|$395
|$356
備註：醫院不提供急症室服務。如病人需要有關服務，當值醫生將會安排病人轉介到附近的醫管局轄下醫院。
8.香港浸信會醫院（24小時門診）
- 地址：九龍窩打老道222號
- 電話 ：2339 8888/2339 8941
- 官網︰hkbh.org.hk
|診症日期
|診症時段
|診症收費（港元）
|星期一至星期五
|上午8時至下午6時
|$400
|下午6時至晚上8時
|$700
|*晚上8時至晚上10時
|$700
|*晚上10時至翌日早上8時
|$1,000
|星期六
|上午8時至下午1時
|$400
|*下午1時至晚上10時
|$700
|*晚上10時至翌日早上8時
|$1,000
|星期日及公眾假期
|*上午8時至晚上10時
|$700
|*晚上10時至翌日早上8時
|$1,000
備註：此收費表只列出常見之24小時門診項目以作參考。（*）在非辦公時間或假期內提供檢查服務及治療程序會另收附加費。
9. 寶血醫院（明愛）（普通科門診）
- 地址：深水埗青山道113號
- 電話：3971 9900
- 官網︰pbh.hk
|診症日期
|診症時段
|診症收費（港元）
|星期一至星期六
|上午8時至晚上7時59分
|$280
|下午8時至晚上10時
|$390
|星期日、公眾假期、八號或以上颱風信號及黑色暴雨警告
|$390
備註：診症費不包括藥物、注射、換症、化驗、X光、小手術及其他施行程序，文件填寫及打印費用等。如意外受傷、工傷或緊急危疾病人，醫院門診會安排到明愛醫院急症室診治。
10. 聖德肋撒醫院（門診部）
- 地址：九龍太子道327號
- 電話：2200 3434
- 官網︰sth.org.hk
|診症日期
|診症時段
|診症收費（港元）
|星期一至星期六
|早上8時至晚上7時59分
|$280
|晚上8時至翌日早上7時59分
|$430
|星期日及公眾假期
|早上8時至晚上7時59分
|$350
|晚上8時至翌日早上7時59分
|$470
備註：以上資料只供參考，本部門可因應情況及需要而更改服務時間。專科的收費只包括門診費及診金，並不包括藥費及其他治療費。
新界區私家醫院門診服務收費
11. 香港中文大學醫院（24小時門診及急症服務）
- 地址：沙田澤祥街9號
- 電話：3946 6888
- 官網︰cuhkmc.hk
|
診症日期
|診症時段
|診症費用（港元）
|星期一至星期五 （不包括公眾假期）
|早上8時至下午5時59分
|$400
|晚上6時至晚上9時59分
|$600
|晚上10:00時至翌日早上7時59分
|$800
|星期六（不包括公眾假期）
|早上8時至下午12時59分
|$400
|下午1時至晚上9時59分
|$600
|晚上10時至翌日早上7時59分
|$800
|
星期日、公眾假期及惡劣天氣
|早上8時至晚上9時59分
|$600
|晚上10時至翌日早上7時59分
|$800
備註：上述診症費，並謹供參考，實際費用須視乎病人情況及個別醫生而定。其他費用如小手術費、藥費及化驗費等另行計算。非辦公時間服務的收費會有所調整。
12.仁安醫院（急症門診中心）
- 地址：沙田大圍富健街18號
- 電話：2608 3388
- 官網︰union.org
|診症日期
|診症時段
|診症費用（港元）
|年滿60歲之長者診症費用（港元）
|星期一至五
|早上8時至 早上8時59分
|$700
|$620
|早上9時至下午5時59分
|
$420
|$370
|晚上6時至晚上9時59分
|$900
|$800
|晚上10時至午夜1時59分
|$1,100
|$970
|午夜2時至翌日早上7時59分
|$1,500
|$1,380
|星期六
|早上8時至 早上8時59分
|$700
|$620
|早上9時至中午12時59分
|$450
|$390
|下午1時至下午5時59分
|$600
|$530
|晚上6時至晚上9時59分
|
$900
|$800
|晚上10時至午夜1時59分
|$1,100
|$970
|午夜2時至翌日早上7時59分
|$1,500
|$1,380
|星期日及公眾假期
|早上8時至早上8時59分
|$700
|$620
|早上9時至下午5時59分
|$600
|$530
|晚上6時至晚上9時59分
|$900
|$800
|晚上10時至午夜1時59分
|$1,100
|$970
|午夜2時至翌日早上7時59分
|$1,500
|$1,380
|長公眾假期
|早上8時至下午5時59分
|$800
|$710
|晚上6時至午夜1時59分
|1,100
|$970
|午夜12時至翌日早上7時59分
|$1,500
|$1,380
|加長診症（每30分鐘）
|$800
備註：以上收費不包括治療/程序費、藥費、化驗費、額外敷料、消耗用品費及醫生程序費等。
13. 香港港安醫院-荃灣（一般門診/急診中心）
- 地址：新界荃灣荃景圍199號
- 電話：2275 6688
- 官網︰twah.org.hk
|
|診症日期
|診症時段
|診症費用（港元）
|一般門診 （星期六及醫院假期除外）
|星期一至星期四
|早上8時至晚上8時30分
|$270
|星期五
|早上9時至下午5時
|$270
|星期日
|早上9時至下午4時30分
|$270
|急診中心
|星期一至五
|早上8時至晚上7時59分
|$480
|晚上8時至晚上11時59分
|$800
|午夜12時至翌日早上7時59分早上7時59分
|$950
|星期六、日及公眾假期
|早上8時至晚上11時59分
|$800
|午夜12時至翌日早上7時59分
|$950
備註：首次登記病人需繳付港幣$30作登記咭費用。以上費用不包括醫生治療費、藥費、 物料、化驗等費用。醫院登記處及病房備有詳細價目表及醫院假期列表，以供閣下參考。
延伸閱讀：香港中醫醫院正式分階段投入服務 一文即睇4大預約方式 首年可享低至7折優惠
---
相關文章：
中大醫院急症新收費 早上時段劃一400元 推3日腸胃炎/感冒藥組合收費$180
護士新丁實測港九醫院餐廳 北區醫院獲封「世一」 青山醫院最伏？
袁國勇偕港大醫學院成功研發濕疹新配方 20年患者重獲「少女手」新藥售價低至2xx元
醫管局家庭醫學門診本月起推新措施 4大弱勢群組可優先預約門診｜附參加方法
本文為整合各區私院名單、診症時段及收費詳情，可以按需求作出求醫決定。
仁安醫院為例，院方為年滿60歲的長者提供診症費用優惠；而播道醫院則為年滿65歲的長者提供九折診症優惠