養生必吃8種紅色食物 護心/控血糖/降血壓 吃辣椒可延壽？

想護心臟首選紅色食物？有中醫推介8種紅色食物，除了能養生，更有護心。控血糖和降血壓等多種功效，其中吃辣椒更能延年益壽。

養生必吃8種紅色食物 護心/控血糖/降血壓

據內媒《人民日報健康時報》引述中醫理論指，「五色入五臟」中的紅色入心，包括番茄红素、花青素、胡蘿蔔素等天然的護心營養及補氣血成分，就藏在日常各種紅色食物裡。因此，特別推薦以下8種紅色食物，養出紅潤好氣色：

養生必吃8種紅色食物：

1.番茄

番茄中含豐富的鉀元素、番茄紅素以及維他命C，而國際期刊《營養》上的一項研究更顯示，適量攝入番茄有助於維持血壓穩定，每日只需約10至13克（約相等於每周一個中等大小番茄）。此外，其強效抗氧化劑，能清除自由基，對抗身體炎症，從而達到延緩衰老的效果；而豐富的胡蘿蔔素則有益於眼睛與皮膚健康。

建議食法：涼拌番茄、番茄炒蛋、番茄燉牛腩

2.士多啤梨

2025年《營養學雜誌》上的研究顯示，適量食用有助於控血糖、控炎症、改善心臟健康狀況。其含豐富的維他命C和強大抗氧化力，有助保持皮膚彈性。此外，士多啤梨糖含量低，每100克只有4.89克，同時膳食纖維又能延緩葡萄糖吸收，特別適合需要控制血糖人士的低GI水果。

建議食法：士多啤梨鮮果拼盤、士多啤梨淮山泥

3.車厘子

富含鐵質，是合成血紅蛋白的重要原料，能預防缺鐵性貧血，令人面色紅潤。其含有的花青素是強大的抗氧化劑，有助延緩衰老；而鉀質則能調節體內電解質平衡，輔助調節血壓。此外，含有豐富的維他命A，有助保護視力和皮膚健康；而豐富的有機酸，例如蘋果酸、檸檬酸，能刺激胃液分泌，促進消化。

建議：車厘子應適量，每日約15顆即可，腸胃較敏感或糖尿病人士則需淺嚐。

4.山楂

山楂除了有消食健胃、行氣散瘀、化濁降脂的功效，有助於緩解肉食積滯、胃脘脹滿等症狀外，其富含的維他命C、E及多醣等成分，有助於抗氧化、抗疲勞，提升身體防護力。不過，脾胃虛弱、胃酸過多或懷孕婦女等則不宜過多食用。

建議食法：飯後一杯山楂茶飲（山楂10克、綠茶3克、冰糖10克，用200毫升開水泡飲）。

5.紅棗

紅棗富含氨基酸與微量元素，具有強效的抗氧化能力，有助延緩衰老；同時能提高機體抵抗力、保護肝臟功能，同時亦有養心安神之效，有助改善睡眠。

建議食法： 紅棗銀耳湯、紅棗發糕、紅棗糯米飯。

6.紅豆

紅豆富含鉀質和膳食纖維，有助於維持血壓穩定，並具備強心、利尿、補血等多重功效，特別適合需要保養心血管的長者食用。

建議食法：紅豆年糕、紅豆八寶飯、紅豆蓮子湯。由於紅豆外皮較厚，建議烹煮前先浸泡或蒸煮至稍軟，再用來熬粥或製作紅豆飯，會更易消化吸收，也更能釋放其營養精華。

7.牛肉

牛肉中血紅素鐵的含量遠超豬肉與雞肉，吸收效率更高，能有效預防和改善缺鐵性貧血。其富含的優質蛋白及鈣、磷等礦物質，其胺基酸組成與人體需求高度匹配，更易消化吸收，還能幫助修復組織、強健肌肉與骨骼，特別適合需要增強體力、改善體質的人。此外，牛肉性平溫和，補益而不燥熱，是老少咸宜的滋補選擇。

建議食法： 牛肉燉白蘿蔔、山藥燒牛肉，建議選擇瘦肉部位，並搭配足量蔬菜。

8.辣椒

辣椒性熱味辛，具有溫中散寒、開胃消食的功效。《美國預防心脏病學雜誌》的一項研究發現，常吃辣的人壽命更長，死於心血管疾病、癌症等的風險降低；而2025年《營養學》期刊的研究更顯示，常吃辣的人在生物學上可能老得更慢尤其是在代謝和腎臟方面的衰老更為緩慢。

建議： 辣椒雖好，但需量力而食，腸胃敏感、易上火的人士應適量食用。

---

