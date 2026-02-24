必吃1款超級種子降血脂/改善便秘 每日吃15克見效 醫生教最佳食法

受便秘、高血脂困擾可以吃甚麼？有醫生推介1款「超級種子」，每日只需15克，即可改善便秘、降血脂。他也教2款簡單食譜，助吸收這種超級種子的營養。

必吃1款超級種子 集降血脂/改善便秘4大好處

心血管科醫生高嘉良在《CCTV生活圈》節目中指出，有「超級食物」之稱的亞麻籽，具潤燥通便、養血祛風的功效，每天適量食用，不但有助於緩解腸燥便秘、皮膚乾燥、痕癢、掉髮等症狀，對減肥及降血脂亦有奇效。

1.控制體重

亞麻籽富含大量膳食纖維，可以顯著增強飽腹感，從而自然地少吃一點，非常適合需要控制體重的人士食用。

2.降血脂

亞麻籽富含α-亞麻酸，此成分有助於調節血脂代謝、降低血液黏稠度、改善血液循環，對於降低血脂有一定幫助。此外，亞麻籽中含有的優質油脂，亦有助於滋潤皮膚、緩解皮膚乾燥問題。

3.緩解便秘

富含不可溶性膳食纖維，能有效促進腸道蠕動、潤腸通便，進而幫助改善便秘。

4.有助於提高免疫力

含有豐富的木酚素，它是一種植物雌激素類物質，具有強大的抗氧化作用，有助於增強免疫細胞活性，降低身體的發炎反應，從而提高免疫力。

亞麻籽怎樣吃最有效？

高嘉良醫生亦分享2款簡單又美味的亞麻籽食譜，讓大家輕鬆將這款「超級食物」融入日常飲食：



亞麻籽2大最佳食法：

1.亞麻籽菌菇炒飯

製作方法：

在鍋中放入少量橄欖油，炒香薑末、蒜末、洋蔥丁，再倒入蛋液炒散、炒熟。 放入杏鮑菇丁、蟹味菇丁翻炒均勻後，倒入雜糧飯，炒散、炒熟後放入三色椒丁、西蘭花碎。 加入鹽、蒸魚豉油作調味。 出鍋前加入亞麻籽粉，翻炒均勻即可。

適合人士：

心血管疾病高風險人士、大便乾燥人士、需要減脂和控制體重的人士。

2.亞麻籽清潤茶飲

製作方法：

取亞麻籽粉5克、乾荷葉3克、冬瓜皮3克、檸檬片1片 加水煮15至20分鐘即可飲用。

適合人士：

因進食過多油膩食物而積食的人士、大便乾燥人士、需要減脂和控制體重人士、血脂偏高人士。

進食亞麻籽3大貼士 每日吃15克見效

高嘉良醫生提醒，亞麻籽雖好，但有3大注意事項必須遵守：

1.碾碎食用更易吸收

亞麻籽的外殼比較堅硬，直接原粒食用，身體不易消化、吸收。想要更好地發揮亞麻籽的功效，必須將亞麻籽碾碎成亞麻籽粉後再食用。

2.切忌過量食用

亞麻籽中含有微量氰苷，如果大量食用，可能會導致腹脹、腹瀉等腸胃不適。建議每日亞麻籽攝入量應控制在15克以內。

3.有3類人士不宜食用

雖然亞麻籽性味較為平和，但現代藥理研究發現它具有輕微的致瀉作用。因此，脾胃虛弱、平日大便不成形、容易腹瀉的人士不建議食用亞麻籽。

資料來源：《CCTV生活圈》

延伸閱讀：6款超級種子營養大比拼 這種Omega-3含量比三文魚高！吃哪種防腦退化？

---

相關文章：

亞麻籽Omega-3含量更高？奇亞籽更通便？營養師比較兩大超級種子功效/食法 哪些人不宜吃？

護腸胃必吃這種超級種子 改善便秘/防大腸癌 每日吃50克見效！

高血脂男每日吃1種水果 3個月大降膽固醇 醫生大讚護心水果霸主

預防便秘｜推薦5種高纖通便蔬菜 營養師教煮西蘭花前做多1步驟 改善便秘功效大增！