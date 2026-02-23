中大醫院急症新收費 早上時段劃一400元 推3日腸胃炎/感冒藥組合收費$180

香港中文大學醫院在2月12日公布，正式調整24小時門診及急症服務的收費模式，診症費將按登記時間所屬時段而收費，費用由400元至800元不等。另外，針對上呼吸道感染及腸胃炎，更推出2大藥費組合。

中大醫院急症新收費 按登記時段計算

香港中文大學醫院（中大醫院）為方便市民掌握醫療開支，於本月推出第三階段價格調整，重點簡化了24小時門診及急症服務的收費模式。在新模式下，診症費將按登記時間所屬時段的費用而收取，而新收費模式已於2月1日開始試行，有關新收費詳情如下：

中大醫院24小時門診及急症服務收費模式/費用:

時段類別 登記時間 診症費用（港元） 星期一至星期五 （不包括公眾假期） 8:00 a.m. to 5:59 p.m. $400 6:00 p.m. to 9:59 p.m. $600 10:00 p.m. to 7:59 a.m. $800 星期六（不包括公眾假期） 8:00 a.m. to 12:59 p.m. $400 1:00 p.m. to 9:59 p.m. $600 10:00 p.m. to 7:59 a.m. $800

星期日、公眾假期及惡劣天氣 8:00 a.m. to 9:59 p.m. $600 10:00 p.m. to 7:59 a.m. $800

腸胃炎/感冒藥2大藥費組合

為進一步協助病人預算醫療開支，中大醫院在參考其24小時門診及急症服務過往的求診個案及常用藥物的成本價格後，特別為上呼吸道感染及腸胃炎兩類常見病症，推出門診藥費組合：

三日藥費組合為港幣180元正

五日藥費組合為港幣220元正

院方表示，如病人確診上呼吸道感染或腸胃炎，醫生可於藥費組合內的83種常用藥物中，因應病人的情況處方合適藥物。此外，超過10種不屬藥物組合內的常用抗生素的藥費亦有調整，讓有需要獲處方抗生素的病人能受惠。部分24小時門診及急症服務的其他收費項目價格也有調整，包括取消於非辦公時間進行X光檢查的附加費。

中大醫院財務總監馬凱雲女士表示：「現時一般使用本院24小時門診及急症服務的病人中，超過三分一是因上呼吸道感染或腸胃炎而求診。簡化收費模式後，診症費只會按照登記時段而收取，連同新推出的藥費組合，讓患上傷風、感冒或腸胃炎等較輕病症的病人更清晰及容易掌握診症及藥物費用，加上調整了晚上10時後的夜間診症費，希望能減輕市民夜間求診的負擔，令市民能及時接受治療。」

