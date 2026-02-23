51歲港婦患五十肩扣不到「Bra扣」睡覺也痛醒 中醫三階段止痛恢復肩關節 必學3招家居訓練防復發

女性到了40、50歲，除了要面對更年期的生理變化，還要小心另一個煩惱——「五十肩」。註冊中醫師周惠珊向《星島頭條》分享病例指，一名51歲家庭主婦飽受「五十肩」之苦，劇痛不只令她夜夜難眠，更影響正常的手臂活動，連「Bra帶」都扣不到。後來透過中醫浮針療法，配合日常紓緩動作練習，3個星期就成功擺脫止痛藥和肩痛。

51歲港婦患五十肩扣不到「Bra扣」睡覺也痛醒

周惠珊醫師分享病例指，51歲的陳女士是全職家庭主婦。過去3個月，她深受右肩劇烈疼痛所苦，疼痛於夜間尤為明顯，常在睡眠中痛醒，不得不依賴止痛藥才能勉強入眠。更令她困擾的是日常生活基本動作嚴重受限：無法自行扣上胸罩後扣，反手繫圍裙時右側完全無法完成（僅左側勉強可行）。這些限制令她感到無助，生活質素大幅下降。

經西醫檢查，X光片顯示「肩峰下骨刺」形成，醫生建議考慮接受關節腔擴張術（Hydrodilatation）。然而，陳女士對於微創手術心存顧慮，後決定嘗試中醫治療前來就診，對於陳女士情況，周醫師診斷為都市女性常見的五十肩，並建議以近年臨床逐漸受到重視的浮針療法。

51歲的陳女士患上「五十肩」治療前手臂不能舉高，無法自行「扣Bra扣」。（患者及周惠珊醫師提供）

浮針療法如何治療五十肩？

周醫師解釋指，浮針療法為一種改良型淺層針刺技術，針具僅停留於皮下筋膜層，不進入關節腔，具有無創、安全、療效快速的特點。

第一階段：急性期——快速止痛與肌肉鬆解（第1周）

初次治療，醫師採用浮針掃散手法處理右肩周圍緊張的筋膜組織。治療結束當場，陳女士即感覺右肩彷彿卸下沉重負擔：「好像脫掉一件濕透的厚棉衣，整個肩膀瞬間變得輕鬆！」現場測試抬舉動作，右臂較治療前可多抬高約15厘米，療效立竿見影。

第二階段：黏連期——逐步恢復關節活動度（第2至3周）

經過3次系統性治療，陳女士肩關節功能顯著改善，以下為主要進展對照：

反手摸背：治療前僅能觸及腰椎L3水平，治療後可達胸椎T8

上舉角度：由治療前約60度，提升至160度

夜間疼痛頻率：由每晚痛醒3次，減少至偶爾1次

陳女士形容，以前只能側睡左邊才能入眠，一壓到右肩就痛醒；現在終於可以恢復正常睡姿。

第三階段：鞏固期——預防復發的居家維持方案

治療結束後，醫師設計了融入日常生活的簡單訓練動作，無需額外運動器材即可長期維持療效：

生活化訓練動作 家中替代工具 主要訓練目的 模擬搭巴士拉環伸展 門框上方橫桿 維持肩關節活動度與外展 模擬晾曬衣物動作 伸縮式晾衣架 強化上舉與外旋功能

陳女士回饋指，現在做家務時，右手可以輕鬆舉過頭頂；也可以自己扣上胸罩，不用再麻煩家人幫忙。最令她開心的是，整盒止痛藥還沒吃完，夜晚已經不再痛醒。短短3周時間，她從「連睡眠都成折磨」的狀態，恢復到肩部靈活、日常生活無礙的正常生活。

陳女士治療後手臂狀況明顯改善。（患者及周惠珊醫師提供）

浮針療法治療五十肩（肩周炎）的優勢

高度安全性：針具僅作用於皮下，不進入關節腔，併發症風險極低

療效快速且持久：參考2023年香港及內地相關臨床數據，多數患者首次治療即可感受到明顯鬆弛，臨床觀察顯示約68%的患者於3周內可恢復基本日常生活功能。

3症狀自測「五十肩」

若以下任一項出現困難或疼痛，建議及早評估：

手臂無法平舉至90度

女性無法自行扣上內衣後扣

側臥壓迫患側肩膀時會痛醒

周醫師提醒，五十肩（凍結肩）並非「忍一忍就會過去」的疾病，病程若進入「僵硬期」後，恢復時間往往更長。及早介入適當治療，多數患者均能顯著改善症狀，重拾無痛、靈活的肩關節功能。若自己或家人正面臨類似困擾，建議盡早尋求專業評估與治療，勿讓症狀持續惡化。

專家履歷：周惠珊 註冊中醫師

仁美專科中醫診所中醫師、香港大學中醫學碩士（腫瘤學）、暨南大學中醫學醫學士

