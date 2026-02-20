老友記挑戰極限運動？62歲新加坡婆婆玩跑酷爆紅 助提升協調/防跌傷

長者都可以玩極限運動？一名62歲新加坡女子Sing Yuen Lim（Sing）表演跑酷的影片在Instagram上迅速走紅，自1月29日在Movement Singapore的官方帳號發佈以來，該影片已獲得超過990萬觀看次數和31.6萬個​​點讚。有專家指，跑酷可提升活動能力及預防跌倒。

62歲婆婆跑酷影片爆紅！可提升活動能力及預防跌倒

日前新加坡運動機構Movement Singapore在社交平台發佈影片，一名62歲新加坡女子Sing在遊樂場表演跑酷。這段長1分34秒的影片在Instagram上迅速走紅，引起網民熱烈討論。

影片中身穿粉紅色運動褲和T恤的女士在操場上蹦蹦跳跳，輕鬆越過各種障礙。被問及這段爆紅的影片時，Sing表示有點尷尬，她覺得自己的跑酷技術並不算高超，很多人都比她做得更好。Sing指，當有人看到她玩跑酷時，都覺得她瘋了。但她的孩子們覺得這很酷，她很感激孩子們的支持。

原來Sing是運動機構Movement Singapore其中一位高齡學員，這間運動機構專門為50至70歲人士提供跑酷課程。Sing亦在新加坡及世界各地教授林迪舞（ Lindy Hop dancing ）。她說，隨著年齡增長，她意識到自己必須努力保持活力。

影片引發熱烈討論

這段爆紅的影片令網友感到震驚，引發熱烈討論。許多人指出，以Sing的年紀來看，她的靈活度與技術令人驚嘆。一位網名留言，「我還沒到40歲，但以我現在的身體狀況，恐怕做不到她這樣。這激勵我努力鍛煉，變得更健康。」這段影片也讓一些網友開始反思他們年邁父母的健康狀況。一位網友表示，「如果我媽媽在這個年紀還能做這些運動，我會非常高興，因為這意味著她很健康。」

根據新加坡跑酷學院 Superfly 的說法，跑酷是一項非競賽性運動，透過跑、爬、跳等方式，從一個點移動到另一個點，同時克服路途中的各種實體障礙。這項運動多年來一直深受年輕人歡迎，但近年來，也有愈來愈多高齡人士加入，把它當作提升活動能力及預防跌倒的一種方式。

