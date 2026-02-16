避免放置盆菜超過這時間！消委會教加熱盆菜小貼士 處理不當可致食物中毒

【新年/盆菜/賀年】不少家庭每逢新年都會聚首一堂，在家享用暖笠笠的外賣盆菜慶祝節日，喻意闔家團圓、盆滿缽滿和豐衣足食。但過往不時有發生市民因為進食了處理不當的盆菜，而引致食物中毒的個案，消委會曾分享過盆菜要注意的選購及食用貼士，讓大家食得安心。

避免放置盆菜超過這時間！消委會教加熱盆菜小貼士

據消委會資料顯示，食物放入盆菜之前，一般都已經預先煮熟，但煮熟後通常不會立即食用，而製作過程中會將食物層層疊疊排列成形，由於食物種類繁多，因此製作時間相對較長，可能會因過早配製食材以致存放在室溫的環境過久。食物的危險溫度範圍為4℃至60℃，室溫正正在這個危險溫度範圍之內，細菌容易滋生。另外盆菜亦可能因為運送時儲存的溫度不當而導致細菌繁殖。

盆菜內的高危食物

如果翻熱不夠徹底，容易滋生沙門氏菌等細菌，而部分細菌包括金黃葡萄球菌會產生有害毒素，可引致食物中毒，特別是身體抵抗力較弱的人士例如長者、孕婦和小孩，常見的徵狀是肚瀉及嘔吐。

放在最上層的食物較難加熱：切雞。

容易變壞的食物：豆腐、枝竹等豆製品。

選購及食用盆菜貼士：

食用盆菜小貼士

預好分量免浪費

不要訂購分量過多的盆菜，以免因吃不完而將食物重複翻熱。

如盆菜是自取的話，訂購時應向供應商說明提取盆菜的時間，建議在食用前半小時至一小時提取，以及在附近的店舖提取。

如盆菜是由供應商運送，訂購時應約好送達時間，以免過早運到。

注意食物是否保存在合適溫度

自取盆菜時，消費者應主動向店員查詢正確處理及翻熱盆菜的方法、翻熱所需時間，以及可否使用盛載盆菜的器皿直接翻熱食物。

另亦應留意供應商是否有相應工具例如保溫袋、冰包等以幫助保持食物在安全溫度範圍內，熱存的盆菜應保持在60℃以上，經冷藏處理的盆菜應保持在4℃或以下。

自取盆菜後應盡快送到目的地，以避免盆菜放置在4℃至60℃的危險溫度範圍內超過4小時。烹製好的食物如置於室溫超過4小時，便須棄掉。

如盆菜是由供應商運送，消費者在盆菜到達時，應大致檢查一下食物是否保存在上述安全溫度範圍內。

確保食物安全小貼士

提取盆菜回家後，應盡快徹底翻熱才食用，經冷藏處理的盆菜，在食用前應儲存在4℃或以下。

翻熱前，如發現盆菜有異味、異樣或發霉，便不應食用並立即棄掉。

徹底翻熱盆菜使其中心溫度達75℃或以上，或以慢火完全煮沸並再加熱約5至10分鐘。分量較大的盆菜需要較長的時間翻熱，才可令食物熱透。

應保持良好的個人、食具及環境衞生，進食前要洗手。

進食時應使用公筷和公羹，避免交叉污染。

徹底翻熱盆菜後，應立即進食，並一次過吃完，避免將食物重複翻熱。

資料來源：消委會

