避免放置盆菜超過這時間！消委會教加熱盆菜小貼士 處理不當可致食物中毒
發佈時間：18:00 2026-02-16 HKT
【新年/盆菜/賀年】不少家庭每逢新年都會聚首一堂，在家享用暖笠笠的外賣盆菜慶祝節日，喻意闔家團圓、盆滿缽滿和豐衣足食。但過往不時有發生市民因為進食了處理不當的盆菜，而引致食物中毒的個案，消委會曾分享過盆菜要注意的選購及食用貼士，讓大家食得安心。
據消委會資料顯示，食物放入盆菜之前，一般都已經預先煮熟，但煮熟後通常不會立即食用，而製作過程中會將食物層層疊疊排列成形，由於食物種類繁多，因此製作時間相對較長，可能會因過早配製食材以致存放在室溫的環境過久。食物的危險溫度範圍為4℃至60℃，室溫正正在這個危險溫度範圍之內，細菌容易滋生。另外盆菜亦可能因為運送時儲存的溫度不當而導致細菌繁殖。
盆菜內的高危食物
如果翻熱不夠徹底，容易滋生沙門氏菌等細菌，而部分細菌包括金黃葡萄球菌會產生有害毒素，可引致食物中毒，特別是身體抵抗力較弱的人士例如長者、孕婦和小孩，常見的徵狀是肚瀉及嘔吐。
- 放在最上層的食物較難加熱：切雞。
- 容易變壞的食物：豆腐、枝竹等豆製品。
選購及食用盆菜貼士：
建議在食用前半小時至一小時提取
消費者選買盆菜時，宜向衞生及可靠的商舖或食肆訂購，亦可多加留意以下幾點：
- 留意食用人數，不要訂購分量過多的盆菜，以免因吃不完而將食物重複翻熱。
- 如盆菜是自取的話，訂購時應向供應商說明提取盆菜的時間，建議在食用前半小時至一小時提取，以及在附近的店舖提取。
- 如盆菜是由供應商運送，訂購時應約好送達時間，以免過早運到。
食物需須以合適溫度保存
自取盆菜時，應主動向店員查詢正確處理及翻熱盆菜的方法、翻熱所需時間，以及可否使用盛載盆菜的器皿直接翻熱食物。
1. 盆菜器皿：傳統盆菜以木盆或銻盆盛載，現時則多以鋼盆盛載，方便食用之前加熱。
2. 盆菜保溫：留意是否有相應工具例如保溫袋、冰包等以幫助保持食物在安全溫度範圍內。自取盆菜後應盡快送到目的地，以避免盆菜放置在危險溫度範圍內超過4小時：
- 熱存的盆菜應保持在60℃以上
- 經冷藏處理的盆菜應保持在4℃或以下
烹製好的食物如置於室溫超過4小時，便須棄掉。如盆菜是由供應商運送，消費者在盆菜到達時，應大致檢查一下食物是否保存在上述安全溫度範圍內，例如熱存的盤菜到達時是否只是微暖，如有溫度計量度則更佳。
加熱盆菜小貼士
提取盆菜回家後，應盡快徹底翻熱才食用，經冷藏處理的盆菜，在食用前應儲存在4℃或以下。翻熱前，如發現盆菜有異味、異樣或發霉，便不應食用並立即棄掉。加熱盆菜小貼士如下：
- 中心溫度達75℃：徹底翻熱盆菜使其中心溫度達75℃或以上，或以慢火完全煮沸並再加熱約5至10分鐘。分量較大的盆菜需要較長的時間翻熱，才可令食物熱透。
- 不時翻轉上下層食物：在加熱過程中，應不時翻轉放在上層和下層的食物，確保食物充分翻熱。
- 進食時要加熱：在進食時亦應細火加熱，把盆菜的溫度保持在60℃以上，有需要時可加入適量的水以防燶底。
- 一次過吃完：徹底翻熱盆菜後，應立即進食，並一次過吃完，避免將食物重複翻熱。
另外，進食盆菜時應使用公筷和公羹，避免交叉污染；保持良好的個人、食具及環境衞生。
資料來源：消委會
