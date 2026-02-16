Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年健康食譜！伊院營養師推介5道「食極唔肥」賀年菜 告別高油高鈉

保健養生
更新時間：12:11 2026-02-16 HKT
發佈時間：12:11 2026-02-16 HKT

過年期間餐餐大魚大肉，很多傳統菜色無論是食材選擇抑或烹調方式，都是高油、高鈉、高糖，體重不知不覺間直線上升。究竟要點先可以食得健康？伊利沙伯醫院在官方facebook，分享伊營養師賴穎琪的新年飲食建議，只要遵循「三低一高」（低油、低鹽、低糖、高纖維）的飲食原則，並巧妙選擇食材，即使是傳統賀年菜，也能吃得健康無負擔。

賴穎琪建議大家要遵循「三低一高」的飲食原則，即低油、低鹽、低糖、高纖維，例如以全穀雜糧取代部分精製年糕和白飯，以低脂蛋白質例如魚、去皮雞肉等，取代臘腸等加工食品，以新鮮水果、原味堅果代替賀年糖果和糕點。

她特意設計了一道六人份量的「輕盈版盆菜」，包含五款精緻又美味的菜式，全部符合健康原則，讓市民在享受節日氣氛的同時，也能保持健康體態！


健康食譜｜「吉慶有餘麵」—魚蓉麵

1. 將魚柳、波菜、鹽、木薯粉和白胡椒粉放入食物處理器，攪打至細膩起膠。
2. 將魚麵糊放入裱花袋（或厚實的保鮮袋，在一角剪一個小口）。
3. 將水煲後轉中小火保持微滾。將魚蓉麵糊直接擠入沸水中，形成麵條狀。
4. 待麵條浮起後撈出，過冷河使口感更爽彈。

健康食譜｜⁠「錦繡百花卷」—蔬菜雞卷

1. 雞扒以少許盬及白胡椒粉醃製。 蔬菜切條，用少許油炒至半熟備用。
2. 蔬菜放雞肉上捲緊，用棉繩綁緊成雞卷。
3. 將水煲滾，把雞卷放入鍋中。轉小火慢煮約20分鐘，直到雞肉熟透。
4. 將煮熟的雞卷放入冰水至完全冷卻便可切片。


健康食譜｜「哈哈笑常開」—蝦膠釀羊肚菌

1. 蝦滑: 將冰鮮蝦、鹽、粟粉放入食物處理機，打成粗粒狀，再拌入蘆筍粒。
2. 羊肚菌乾用暖水浸15分鐘，浸軟後印乾水。
3. 將大約2湯匙的蝦滑釀入羊肚菌裡面。
4. 水滾後，將釀好的羊肚菌放入碟中，大火蒸8分鐘。

健康食譜｜「翡翠白玉丸」—豆腐蔬菜素丸子

1. 將板豆腐壓碎瀝乾，紅蘿蔔，冬菇及馬蹄切成細粒。
2. 將所有食材與調味料放入碗中，攪拌均勻至可成團。
3. 取適量餡料，用手揉成丸子的形狀。
4. 放入預熱的烤箱以180°C烤15分鐘，或使用少油煎至金黃熟透。

健康食譜｜ ⁠「鴻運金蕉卷」—全麥薄餅配紅豆香蕉

紅豆蓉：

1. 紅豆洗淨後浸泡至少4小時（或隔夜）。
2. 將紅豆放入鍋中，加水蓋過紅豆，大火煮沸後轉小火，蓋鍋蓋煮約40-60分鐘，期間偶爾攪拌並補充熱水，直至紅豆軟爛。
3. 加入蜜糖，用鍋鏟邊壓碎紅豆邊攪拌，煮至喜歡的濃稠度即可。

全麥薄餅配紅豆香蕉
1. 將雞蛋，脫脂奶及糖放入碗中拌均，再加入全麥麵粉攪拌均勻至無顆粒的糊狀。
2. 熱鍋後轉小火，倒入適量麵糊，攤成圓形薄餅。煎至一面定型後翻面，兩面微焦即可取出。
3. 將薄餅平鋪，放上紅豆與香蕉條，捲起成卷狀即可。

資料來源：伊利沙伯醫院

