頭髮稀疏老10歲！專家拆解5個傷髮壞習慣 吹頭先吹瀏海是大忌？

髮線及瀏海稀疏並非只因老化，也可能與壓力、營養不良、不正確的護髮方法或不良習慣有關。有專家教如何透過改善日常習慣來防止髮線及瀏海稀疏，以免看起來顯老10年！

據日媒《女性セブンプラス》報道，毛髮診斷專家Naomi Yokei及浜中聡子醫生（Satoko Hamanaka）指，瀏海稀疏的問題主要有以下3大原因，大家不妨參考。

1. 女性荷爾蒙分泌減少

瀏海稀疏的原因是頭皮環境惡化。不正確的護理習慣會減少頭髮的蓬鬆度，加速瀏海稀疏的進程。隨著女性荷爾蒙的減少，瀏海會變得稀疏。更年期後，頭髮生長速度顯著減慢，髮量也隨之減少，尤其是瀏海的頭髮比後腦勺的頭髮少，髮線會更顯稀疏。

2. 血液循環不良

血液循環不良也會導致頭髮稀疏。因為頭皮血液循環不良會阻礙營養物質到達頭皮，從而影響頭髮的健康生長。這可能是由於飲食不均衡或睡眠不足造成的，過度使用手機也是誘發因素；盯著手機螢幕會導致頸部肌肉僵硬，從而影響頭皮血液循環。

3. 過度壓力

壓力也是頭髮稀疏的成因之一。建議不要把所有壓力都憋在心裡，找出緩解壓力的方式，改善血液循環。

5個不良的護髮習慣

2位專家列出5個不良的護髮習慣：

錯誤習慣｜1. 頭髮微濕時就使用洗頭水

解決方案：先用熱水沖洗約2分鐘

為了徹底清除頭皮上的污垢，洗髮前應先用熱水徹底沖洗。用熱水沖洗2分鐘左右，就能去除70%的污垢，其後再使用洗頭水，洗髮時可用指腹按摩頭皮。

錯誤習慣｜2. 只為造型梳頭

解決方案：養成梳頭的習慣

每天梳頭3次可以改善頭皮環境，使頭髮更加亮澤。梳頭具有按摩作用，可以促進血液循環及頭髮生長。在洗髮前、早上準備出門時或回家後梳頭，可以幫助去除花粉和其他過敏原。用梳子梳理髮梢，去除打結，然後輕輕地從髮根梳到髮梢，貼近頭皮。

錯誤習慣｜3. 先吹乾瀏海

解決方案：先吹乾後腦勺

洗頭後，從後腦勺頭髮最濃密的地方開始、距離頭髮約10厘米用風筒快速吹乾。完全吹乾後，用冷風收緊頭皮。為了加快吹乾速度而反復用熱風吹同一位置，可能會損傷頭皮。

錯誤習慣｜4. 用橡皮筋紮頭髮

解決方案：用髮夾或髮帶綁頭髮。

一直用橡皮筋把頭髮紮得太緊會導致脫髮加劇。使用髮夾或髮帶可以減輕頭皮的壓力，也能讓瀏海看起來不那麼稀疏。

錯誤習慣｜5. 在家染髮後徹底洗髮

解決方案：使用對頭皮溫和的護髮素

市售染髮劑對頭皮刺激性強，反覆使用會導致頭髮稀疏。最好使用對頭皮溫和的染髮產品。避免過度洗頭有助於保持髮色。在美髮沙龍染髮後，連續2到3天用溫水洗頭，有助延長髮色。

50歲後，可以開始使用生髮產品。洗完頭後，用毛巾擦乾頭髮。使用吹風機前，先在頭皮的幾個區域塗抹生髮產品並按摩吸收。可用含有米諾地爾生髮成分的產品。增加瀏海的蓬鬆度，避免顯得稀疏。用捲髮棒或吹風機蓬鬆瀏海，可以避免頭髮分線過於明顯，要留意在乾髮上使用捲髮棒，不建議在濕髮上使用。

5個不良生活習慣 導致頭髮稀疏

如果在50歲以後開始出現血液循環不良，營養素將無法輸送到頭髮，導致頭髮稀疏，就需要養成健康的生活習慣。改變生活方式，就可恢復頭髮健康，以下是5個會導致頭髮稀疏的不良生活習慣。

不良習慣｜1. 整天​​躺著玩手機

解決方案：每天在家做伸展運動

長時間看手機會導致眼睛疲勞，缺乏運動亦會導致血液循環不良。每天步行約10分鐘，並做一些伸展運動來放鬆肩膀，從而改善血液循環，能將營養輸送到頭皮。

不良習慣｜2. 只淋浴

解決方案：多浸浴

用溫水（低於40°C）浸泡約10分鐘能促進血液循環。如果不能每天都泡，至少養成周末浸浴的習慣。

不良習慣｜3. 睡眠不足

解決方案：午夜前睡覺

睡眠不足會導致血液循環不良，減少輸送到頭皮的營養，​​對頭髮生長產生負面影響。晚上10點生長激素分泌旺盛，即使晚上10點睡覺很難做到，也要在午夜前睡覺。

不良習慣｜4. 使用晴雨傘來防曬

解決方案：使用雙層防紫外線雨傘來防曬

紫外線會損傷頭皮，導致脫髮。很多人在炎熱的季節會使用遮陽傘，但如果遮陽傘不具備防紫外線功能，防曬效果其實也很差。雨傘和遮陽傘使用2年左右後效果就會下降，所以如果長期使用，就要定期更換，或者使用防紫外線噴霧。帽容易被汗水浸濕，滋生細菌，所以不建議一直戴帽。

不良習慣｜5. 午餐吃甜麵包或杯麵

解決方案：均衡飲食，注重蛋白質攝取

高脂和高糖飲食會導致皮脂分泌過多，阻礙頭髮生長，甚至造成掉髮。頭髮的主要成分是蛋白質，均衡攝取肉類、魚類、豆製品、礦物質、維他命和鋅對頭髮也至關重要，所以要補充蔬菜和海藻。為了頭髮健康，請均衡飲食，攝取豆製品、蔬菜、肉類、魚類、乳製品、貝類、肝臟和海藻。

資料來源：《女性セブンプラス》

