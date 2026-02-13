改善脂肪肝不只吃保健品！醫生大推黃金蔬菜組合 怎樣吃最有助護肝排毒？

改善脂肪肝是否一定要食保健品？有醫生指出，可從天然食物入手，她特別推介黃金蔬菜組合，有助護肝排毒。怎樣吃才能發揮最大功效？

改善脂肪肝不只吃保健品 醫生大推黃金蔬菜組合

耳鼻喉科醫生許嘉珊在其Facebook專頁發文指出，常遇到患者身體檢查發現有脂肪肝，體力也越來越差，被問是不是要吃保肝藥？比起直接回答這個問題，她特別推介以下2種十字花科蔬菜，有助肝臟解毒，甚至改善脂肪肝：

1.西蘭花苗

西蘭花苗是指發芽3至5天的嫩芽，它最珍貴的地方在於蘿蔔硫素前驅物的濃度，含量可高達成熟西蘭花的20至50倍。有人體與動物研究結果顯示，蘿蔔硫素能啟動細胞內的Nrf2路徑，有助降低肝臟氧化壓力、改善脂肪肝相關的生理指標，這顯示其在改善非酒精性脂肪肝（NAFLD）與調節肝指數上，具有巨大潛在助益。此外，它負責啟動肝臟的第二階段解毒機制，能把致癌物、重金屬與化學毒素轉化為水溶性物質，從而協助身體安全排出毒物。

需要注意切勿高溫烹煮，因為西蘭花苗內的營養素怕熱，建議生食、細嚼慢嚥，或搭配水果打成湯，才能完整地獲得蘿蔔硫素轉換所需的酵素活性。

2.椰菜花

肝臟的廢物會隨膽汁排入腸道，此時，椰菜花中豐富的膳食纖維會吸附這些廢物，以確保毒素能順利排出體外。若缺乏足夠纖維，毒素可能會被腸道二次吸收並回流到肝臟，導致肝臟負擔沉重、反覆發炎。此外，椰菜花富含吲哚-3-甲醇，能幫助代謝環境荷爾蒙，例如塑化劑，有助平衡內分泌、減輕肝臟代謝負擔。

建議以輕蒸3至5分鐘的方式烹調即可，這樣既能保留大部分養分，又能讓纖維軟化，減少腸胃脹氣的機會。

西蘭花苗/椰菜花怎樣吃最有助護肝排毒？

許醫生表示，針對想要改善脂肪肝、提升肝臟解毒代謝的人，建議採取兩者並行的雙效方式，為身體定期清除毒素及垃圾：

每周至少吃3至5次十字花科蔬菜，例如西蘭花、椰菜花、椰菜，為腸道定期作清潔，並斷絕毒素在體內循環。

每天進食約15-20克生的西蘭花苗，幫助肝臟啟動最高等級的細胞防禦機制。

脂肪肝6大常見症狀 這位置痛是警號

本港約有逾100萬人患有脂肪肝。脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根據衞生署資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內聚積。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列與肝臟細胞積聚過多脂肪（超過肝臟容積的5%）有關的肝臟疾病。脂肪積聚的成因與飲酒過量或其他繼發性因素（例如藥物或先天性代謝缺陷）無關。當中，脂肪肝有6種常見症狀，包括：

食慾不振

噁心

嘔吐

右上腹不適

疲勞

如果病情嚴重時，可能導致肝臟發大

若不及時改善，脂肪肝可演變為肝硬化或肝癌。要準確診斷是否患有脂肪肝，就要接受影像檢查，例如超聲波、電腦掃瞄、磁力共振造影等，或進行肝穿刺活組織檢查。

資料來源：《Nutrients》、衞生防護中心

延伸閱讀：改善脂肪肝不能戒碳水？醫生教7大飲食法則 吃這款零食護肝更降血糖血壓

---

相關文章：

逾100萬港人患脂肪肝 研究揭3大日式食物最護肝 做好5件事逆轉病情

35歲男BMI標準仍患脂肪肝 被醫生警告60歲後恐洗腎 改吃3大超級食物擊退內臟脂肪

逆轉脂肪肝必試地中海飲食法 4大關鍵助護肝排脂 公開3日餐單減內臟脂肪

每日吃蛋逆轉脂肪肝？專家分享4大護肝習慣 雞蛋這樣吃更助減肥