搽美白精華不如吃對食物！營養師嚴選6款超級抗氧化美白食物 吃出韓星般的「冷白皮」

保健養生
更新時間：15:50 2026-02-13 HKT
發佈時間：15:50 2026-02-13 HKT

羨慕韓國女偶像一般透亮雪白的肌膚？除了入手美白精華和勤敷面膜保養之外，日常飲食補充抗氧化營養素也是非常重要的一環。有營養師推介6款超級美白食物，價錢親民，就有效提亮肌膚，抑制黑色素，更能改善水腫，擁有與韓妹同款的「冷白皮」。

搽美白精華不如吃對食物！營養師嚴選6款超級抗氧化美白食物

吃白色食物可以美白原來是真的？營養師李婉萍在個人網誌上發文，推介6款平民美白食材，有效點亮肌膚光澤，改善暗沉膚色，更有抗衰老功效。

6大平民美白食物 吃出韓星般的「冷白皮」
6大平民美白食物 吃出韓星般的「冷白皮」

 

美白食物｜1. 薏仁

薏仁是公認的消水腫食物，含有維他命B群、E及礦物質，對抗老和美白和都很有幫助。

美白食物｜2. 豆腐

豆腐不只是優質的植物蛋白質，更富含大豆異黃酮，提供肌膚天然抗氧化；還含有神經醯胺，這是護膚品常見的美白成分，能夠賦予肌膚光澤。

美白食物｜3. 水梨

水梨的維他命C含量豐富，更含有熊果素，雙重抗氧化成分合力促進膠原蛋白生成，同時抑制黑色素。

美白食物｜4. 山藥

山藥含有多種維他命、礦物質等抗氧化營養素，對維持肌膚亮白有很好的效果。

美白食物｜5. 茭白筍

茭白筍含有一種名為豆甾醇的植物固醇，具有阻止黑色素生成的作用，配合豐富的維他命C加倍提升美白效果。

美白食物｜6. 雪耳

雪耳是非常經典的養顏食材，當中的豐富多醣體不但有效抗氧化，同時有強大的保濕作用，是維持肌膚水嫩的恩物。

