農曆新年食滯胃痛胃脹 中醫教按穴位/自製茶飲消滯 煮年菜加菠菜可解膩？

更新時間：19:30 2026-02-16 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-18 HKT

農曆新年團年飯一餐接一餐，甚至大魚大肉，導致食滯胃痛胃脹。有中醫師教自製2款茶飲和按穴位，有助調整腸胃，快速消滯，甚至煮團年飯加菠菜能解膩。

農曆年食滯易胃痛胃脹 嚴重恐出現3大症狀

中醫師游晏楠在馬光中醫診所網頁發文分享，節日餐桌上少不了佛跳牆、滷肉、炸物等佳餚，但連日大魚大肉，往往讓腸胃負擔過重，在還沒消化完上一餐，就迎來下一頓盛宴，容易引發「食積」問題。他解釋，中醫所說的「食積」，相等於西醫的「消化不良」，指短時間內進食過多、速度過快，或未細嚼慢嚥，導致食物滯留腸胃、無法順利消化。常見症狀包括：

  • 腹脹
  • 腹悶
  • 噯氣
  • 胃酸倒流
  • 打嗝
  • 嚴重時甚至會出現噁心、嘔吐或腹瀉

他表示，過年期間暴飲暴食、缺乏活動，更容易使腸胃氣機不暢，造成胃食道倒流或排便不順。

中醫教按穴位/自製茶飲消滯 煮年菜加菠菜可解膩？

中醫師游晏楠建議，享受年菜時可加入以下5大解膩食材，幫助腸胃減輕負擔。若已出現腹脹，可透過茶飲輔助消化外，亦可以配合簡易穴位按摩和熱敷來改善不適。

5大解膩食材：

  • 白蘿蔔：能行氣消滯、促進腸胃蠕動。
  • 山楂：酸甜開胃、特別針對消解肉食積滯，可加入紅燒菜中提味，美味又能解油膩。
  • 陳皮：獨特的清香與微酸，有助油膩食物的消化，可加入清蒸魚類或燉湯中提鮮。
  • 菇類：例如冬菇和金針菇，富含膳食纖維與多醣體，能促進代謝、吸收油脂、減輕油膩感。
  • 芹菜、菠菜：含豐富纖維，有助排油與促進腸道蠕動。

他特別提醒，佛跳牆之所以屬於濃稠燉湯，原因在於勾芡過度，或高脂肪、高膽固醇食材比例過高，故建議可以透過減少勾芡或不勾芡，並增加蔬菜、清湯的比例來稀釋湯頭。

消滯茶飲：

1.洛神荷葉茶

  • 材料：洛神花10克、荷葉5克、山楂5克、決明子5克、陳皮5克、烏梅3顆
  • 以洛神花和荷葉為主要材料，具有消脂去油、促進代謝、消除水腫、清熱利濕等功效。

2.山楂烏梅茶

  • 材料：山楂10克、烏梅4-5顆、陳皮5克、茯苓5克、黨參5克、甘草2片。
  • 主要以山楂和烏梅的酸性口感達到消積解膩、生津止渴之效，搭配黨參、茯苓則有益氣健脾之功，有助於調整腸胃。

2款茶飲製作方法

  1. 將所有材料洗淨，放入過濾袋中。
  2. 將過濾袋放入鍋中，加入1500c.c.清水。
  3. 以大火煮滾後，轉小火繼續煮約20分鐘，即可飲用。

*重要提醒：女性在懷孕期及月經期間不宜飲用。

穴位按摩：

  • 內關穴：位於手掌內側橫紋向手肘方向，約三根手指的寬度處。
  • 太白穴：位於足部內側邊緣，第一跖骨小頭後下方的凹陷處。

用手指關節輕壓左右手的「內關穴」和左右腳的「太白穴」，每次按壓10秒鐘，每天重複至少20次。

熱敷穴位：

  • 下脘穴：肚臍正上方2吋，約3根手指寬度。
  • 中脘穴：肚臍正上方4吋，下脘穴再往上2吋。

飯後熱敷肚臍上方的「下脘穴」和「中脘穴」3至5分鐘，有助促進胃腸循環。

他表示，除了按摩穴位，飯後散步也是消除飽脹感的絕佳方法，有助於消化、減少脹氣、穩定血糖、促進代謝、改善心情與睡眠、以及降低心血管負擔。不過，飯後散步亦有4大事項需要注意：

  • 飯後應先休息10至15分鐘再出發。
  • 步速以「能輕鬆講話、不喘氣」為原則。
  • 散步10至20分鐘即可，不宜過長。
  • 切忌飯後立即進行劇烈運動，例如慢跑、上落樓梯等。

資料來源：中醫師游晏楠

