顛覆看護行業！日本「肌肉猛男」包圍銀髮婆婆 帶薪健身成最強福利

看護人手不足是世界各地院舍都面對的難題，日本一家看護公司以創新破解困局，將健美肌肉選手打造成前線看護，提供殘疾人士、老人院舍及上門看護服務；一身肌肉的「猛男看護」在院舍中包圍銀髮婆婆們、與身障人士互動的過程，既溫馨又「養眼」。

看護人手不足 另創「猛男看護」戰略

綜合日媒報道，這所日本「最多猛男」的看護公司名為Visionary，位於名古屋經營殘疾人士院舍及上門看護業務。現年約40歲的社長丹羽悠介，在年輕時曾不慎捲入欺詐及黑道糾紛，「那時我極度不信任人，甚至足不出戶。」身心俱疲之下，他偶然參與義工活動而踏足院舍現場，發現這裡遠離爾虞我詐，「讓我感到非常安心」，其後決心成立看護公司。

日本「最多猛男」的看護公司Visionary：

據知，Visionary曾長期陷入招聘瓶頸，難以招募新人入行。丹羽悠介指：「8成受訪者大多沒有想做的工作，但嚮往人際關係良好、同世代多、看起來開心的職場。」他明白必須另闢新徑吸引目光，最終將健美選手融入看護服務，因為肌肉猛男在社交媒體十分吸睛，加上「大家從未聽過健美選手的企業隊，練習場地就是健身房，成本低；而且個人競賽只需少數人離場參賽，不影響日常服務。」

健美選手「自律」特質對應看護工作的單調特性

丹羽悠介指：「能持續重訓的人，對厭倦的抵抗力極強，這正是看護工作需要的特質」；健美選手為目標長期自律的素質，正好對應看護工作「日復一日支援同一人」的單調特性。現時約190名員工中，固定訓練的猛男約佔30人。

從輪椅過床、沐浴移位等場面頻繁，年輕力壯的猛男令長者更敢於開口求助。日本一所老人院Oasis Ichinomiya就曾邀請Visionary的猛男看護到訪，與一眾院友互動，令不少銀髮族婆婆及院舍工作人員都「得到滿滿能量」，直言「超開心」，大讚猛男看護們「很性感」。

帶薪健身成最強福利 補貼「高蛋白補充品」

另外，Visionary公司將每天8小時工時中的2小時列作「帶薪健身」時間，提供連鎖健身房免費會籍，每月上限2萬日圓（約1,017港元）的「高蛋白補充品」補貼費用，以及比賽參賽費全額資助。非選手員工亦可免費使用健身房，訓練成為跨部門的共同話題，亦意外促進公司團隊關係。

資料來源：文春オンライン、AKTIO

延伸閱讀：護老院辦懷舊金曲夜 護理員化身DJ帶動院友起舞 強身健體更預防腦退化

