吃橄欖油都能改善便秘？醫生推介2種油護腸胃 每日早上空腹吃5ml就有效！

吃橄欖油都可以改善便秘？有醫生指出，有2款油能保護腸胃，抑制胃部惡菌兼通便。他也教3種攝取油類方法，其中每日早上空腹飲一匙就可見效。

醫生推介2種油護腸胃 吃橄欖油都能改善便秘？

營養功能醫學專家劉博仁醫生近日在Facebook撰文分享，苦茶油和冷壓初榨橄欖油在功能醫學的觀點中，不僅是油脂，更是液態的營養補充品，對於修復消化道黏膜與抗發炎都有幫助。他亦進一步分析兩款油品的好處：

1.苦茶油

抑制幽門螺旋菌： 有研究發現，苦茶油中富含的皂素與多酚成分，能針對導致胃潰瘍的幽門螺桿菌產生一定的抑制作用。

有研究發現，苦茶油中富含的皂素與多酚成分，能針對導致胃潰瘍的幽門螺桿菌產生一定的抑制作用。 形成物理性黏膜屏障： 早上空腹飲用時，苦茶油像在胃壁上形成一層保護膜，有助減少胃酸直接刺激受損的潰瘍傷口，從而緩解不適感。

早上空腹飲用時，苦茶油像在胃壁上形成一層保護膜，有助減少胃酸直接刺激受損的潰瘍傷口，從而緩解不適感。 高穩定性：苦茶油的發煙點極高，約250°C，不僅適合直接飲用，也是日常高溫烹飪中最安全、最不易氧化的健康選擇。

2.冷壓初榨橄欖油

潤腸通便與輔助消化： 橄欖油能刺激膽汁分泌，幫助消化脂肪類食物，並能增加糞便含水量，對於慢性便秘者是天然的潤滑劑。

橄欖油能刺激膽汁分泌，幫助消化脂肪類食物，並能增加糞便含水量，對於慢性便秘者是天然的潤滑劑。 蘊含天然抗發炎成分： 橄欖油含有獨特的橄欖油刺激醛，屬於一種天然的抗發炎物質，能緩解腸道內部的慢性發炎反應。

橄欖油含有獨特的橄欖油刺激醛，屬於一種天然的抗發炎物質，能緩解腸道內部的慢性發炎反應。 餵養腸道好菌：橄欖油中的多酚類是優質的益生元，有助於維持腸道菌相平衡，進而提升整體的免疫力。

3大攝取油類方法 每日早上空腹吃5ml就有效

劉醫生提醒，不論選擇苦茶油，還是冷壓初榨橄欖油，想發揮其健康功效，有以下3大方法：

1.選擇品質好的油

務必選擇冷壓初榨，並且以深色玻璃瓶包裝的油品。由於油脂最怕光線與高溫，一旦氧化產生自由基，喝下去反而會對身體造成額外負擔。

2.循序漸進量力而為

建議從每天早上空腹5毫升（約一茶匙）開始嘗試。如果腸胃適應良好，可逐步增加到10毫升。若本身腸胃較敏感，一次攝取過多油脂可能會導致軟便或腹瀉，應視個人情況調整。

3.配合整體飲食

直接喝油是一種再進一步的保健，但戒口更重要。如果日常依然攝取過多的加工精緻糖、煙酒或刺激性食物，單靠喝油難以完全修復腸胃。

油炸/烘焗應選哪種油？

本港消委會曾訪問香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授，教選用食油2大貼士，尤其是在​​高溫烹調情況下：

1. 一般油炸或烘焗的溫度下，應怎樣選用食油？

食油主要成分（三酸甘油酸）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食油。

烘焗時食油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。

另外，所選食油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。

2.油炸之後，怎樣判斷是否需換食油？用過的油可否重用？

如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：

當油炸用食油顏色明顯變深。

出現明顯油膉味。

於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

資料來源：營養功能醫學專家 劉博仁醫生、消委會

專家履歷：劉博仁

台北菁英診所基因營養功能醫學門診營運長/營養醫學博士，專長為癌症疾病，例如癌症營養、靜脈營養注射、營養醫學整合包括基因檢測、疾病預防策略。

延伸閱讀：健康食油不只橄欖油！6類植物油營養功效大比拼 哪種護心血管抗發炎更可煎炒？

