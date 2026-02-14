照顧者丨一碟錦鹵雲吞牽起六十載良緣 95歲丈夫無悔守護腦退化妻10年

廣東歌《天梯》中有句歌詞：幾多對持續愛到幾多歲，當生命仍能為你豁出去，正正是現年95歲李生和94歲李太長達80年愛情故事的真實寫照。 李生80年前對當時年僅14歲的太太一見鐘情，二人結婚60年來相濡以沫，即使太太確診腦退化症記憶慢慢消退，他仍然堅持當初結婚的承諾，盡心盡力照顧太太。

賽馬會耆智園早前舉辦悠輪耆遇記，安排14個家庭合共近50人登上全亞洲最大的皇家加勒比郵輪「海洋光譜號」，展開為期兩晚的海上之旅。特意安排了專為腦退化症人士而設的友善活動，包括輕鬆的伸展運動、充滿情懷的「懷舊香港夜」及家庭小組遊戲，讓參加者在海天一色的景致中感受關懷與支持。95歲李生和94歲李太是參加家庭之一，而這次海上之旅也是女兒為他們靜心安排的結婚60周年紀念旅行，賽馬會耆智園在官方facebook上分享李氏夫婦的甜蜜愛情故事。

一碟雲吞 定下一生情緣

「那時我15歲，她才14歲。」問起相識的淵源，李生滔滔不絕，思緒瞬間回到了80年前。當年，他從內地來港謀生，寄住遠房親戚家中，偶然遇見了年輕時候的李太，更對她一見傾心。「我中意佢好純品。」李生笑瞇瞇地說。

最讓他深刻的，是第一次鼓起勇氣約她吃「錦鹵雲吞」的往事。飯後，這位身形嬌小的少女竟一臉認真地說：「我也有錢，下次我請返你！」這份純真與骨氣，讓李生認定了眼前人。

從健康到病痛 承諾是最溫柔的守護

婚後數十年，從青蔥歲月到兩鬢斑白，李太對丈夫的信任從未改變，家中大小事總是放心交予他。然而，李太在10年前確診腦退化症，記憶如潮水般慢慢褪去。但李生從未退縮，始終守在太太身旁，無怨無悔地悉心照料，將結婚時「無論疾病健康，都永遠愛護」的誓詞，用日復一日的行動溫柔踐行。

海上三日圓太太遲來的旅行夢

李太一直嚮往郵輪之旅，但漫長的航程對她的身體是種負擔。這次為期三天的公海短途，恰好圓了她多年的心願。在船上的餐廳裡，李生輕輕拖著太太的手為她佈菜，一邊耐心跟她說著話，一邊細細咀嚼，相遇一模的畫面令人動容。

八十年緣分，六十年婚姻。從一碟錦鹵雲吞到白頭偕老，李生依然記得她14歲時的青澀模樣，在她逐漸模糊的世界裡，他依然是她最安穩的依靠。所謂「一生一世」，大概就是他們牽著彼此的手，在人生的旅途上，寫下這本泛黃卻溫暖的旅行日記。

【同場加映】腦退化症（認知障礙症）早期/中期/晚期症狀