濕疹折磨多年！鄭秀文自揭濕疹爆發「周身痕」 抗病多年分享快速止痕法

天后鄭秀文最近為宣傳電影《夜王》搏到盡，Sammi出席《夜王》首映禮時更自揭因休息不足，導致濕疹大爆發，周身痕癢。飽受濕疹困擾多年的她，一直靠中醫、運動對抗濕疹，甚至平日使用有一款「濕疹救星」。

53歲鄭秀文（Sammi）前日（9日）日出席電影《夜王》香港群星首映禮，她更特別重錄《星秀傳說》作為電影主題曲。她接受傳媒訪問時透露，最近為宣傳電影而行程緊密，先要飛往馬來西亞，實在不敢說「攰」。她更笑言：「做到氣咳，年廿九後一定要放假休息，因為濕疹大爆發，周身痕，幸好臉部沒事」。

靠中藥+運動抗濕疹 推介1款「濕疹救星」

鄭秀文多年來都受到濕疹困擾，不過她積極抗病。早在數年前，鄭秀文便曾透過Instagram推薦一款美國品牌的草本護膚品，幫助紓緩濕疹所引起的不適。她亦建議，當濕疹發作時，應避免使用過熱的水洗澡，而在嘗試草本護膚品前，最好先諮詢專業皮膚科醫生的意見。

除了借助外用護膚品，鄭秀文亦倚重中藥進行體質調理，並持之以恆地維持運動習慣及調整飲食，例如盡可能減少攝取糖分和辛辣食物，以多管齊下的方式管理皮膚健康。

推介4大食物紓緩濕疹防復發 水果首選這3款

本港濕疹患者數目不少，如何能預防濕疹復發？註冊中醫師陳洁麗曾接受《星島頭條》訪問時表示，有4類食物可紓緩濕疹，並推介1款有助預防濕疹復發的湯水：

富含胡蘿蔔素的食物：紅蘿蔔、番茄、南瓜、菠菜等，有助細胞修復，可舒緩濕疹皮膚的瘙癢和乾燥。

富含維他命C的水果：奇異果、橙、桑椹等，能增強人體抵抗力，幫助濕疹皮膚復原。

富含維他命E的食物：各類堅果、深綠色蔬菜、植物油等，有助抗氧化，對抗自由基損害，改善皮膚炎症。

富含益生菌的食物：乳酪、納豆、味噌等，能調整腸道微生物的平衡，有益消化道健康。

延伸閱讀：女子耳朵生濕疹 流黃水流濕枕頭袋 中醫治療1個月皮膚回復平滑 附濕疹戒口食物

