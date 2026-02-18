出門拜年可強身健體？研究揭長者越「宅」越容易慢性病纏身 老友記必學3招社交貼士擺脫孤獨感

拜年不僅是維繫親戚關係、共聚天倫的活動，原來還是保健強身防病的好方法！有研究指，缺乏社交可致不同慢性病，有醫生更警告，越少出門與人互動的當長輩年紀漸長，飲食再健康也可以會增加糖尿病、心血管病和中風的風險。

出門拜年可強身健體？長者變「宅」更容易生病

減重專科醫生劉曜增指出，談到糖尿病預防，很多人只會想到飲食與運動，但其實社交互動也會影響血糖。發表於《Nature Human Behaviour》的一項大型研究顯示，社交與體內特定血漿蛋白質的表現相關，當身體在長期缺乏社交的狀態下，會出現這種特定的蛋白質表現型態，未來罹患糖尿病的風險可能是一般人的2倍以上。

出門少社交不足 如何影響長者健康？

研究利用英國生物樣本庫（UK Biobank），分析42062名、平均年齡約56.4歲的受試者，追蹤長達14年，並將符合「獨居」、「社交接觸少於每月1次」、「參加社交活動少於每周1次」3項條件中2項者，定義為「社交孤立」。

結果發現，有多達175種蛋白質與長期孤立呈現顯著關聯，其中超過50%在後續追蹤中， 與第二型糖尿病、心血管疾病與中風機率有關。尤其是一個參與代謝過程、且與糖尿病關聯性最強的蛋白質群組「M8 模組」，與未來罹患糖尿病的風險顯著相關，比一般人增加 2.14 倍。

劉醫生解釋，當長輩年紀漸長、生活圈縮小、越來越少出門與人互動時，即使飲食清淡，仍可能影響身體代謝系統的平衡。適當的社交關係有助調節體內的發炎反應、抗病毒系統與代謝相關機制。換言之，不論是否為長輩，只要長期宅在家中、缺乏實際的人際互動，就可能反覆啟動身體的壓力反應系統，導致慢性發炎，成為慢性病的溫床。因此，趁著過年難得的長假，全家一起外出拜年，多與人交流的日常互動，不僅能聯繫感情，也有助阻止因長期孤立所引發的不良生理變化，打破潛在的健康風險循環。

長者安排社交有甚麼要注意？

劉曜增醫生也為一眾長者提供3個簡單的社交建議。

1. 固定飯後散步

每天飯後和家人到附近公園或海濱走一走，跟鄰居聊天，就是一種溫和卻有效的社交刺激。距離不是重點，重點是出門和互動。

2. 邀請親朋好友來作客

若長輩行動不便，或因天氣因素不方便外出，可主動邀請親友到家中聊天。重點不在形式，而是面對面的交流，有助降低長時間孤立帶來的生理壓力。

3. 飲食要有底線

拜年或團聚不代表可以完全放棄飲食管理。建議進食順序以水、肉、菜、飯、果為原則，幫助降低血糖波動。甜點與年菜可採分食方式，多補充蔬菜與蛋白質，避免高糖高油飲食，抵銷社交帶來的好處。

劉曜增醫生提醒，社交互動能為健康加分，但對本身已有糖尿病、高血壓或代謝異常的族群而言，過年期間仍不能因此忽略身體監測。年節期間應持續量測血糖與血壓，若出現數值波動明顯、控制變差，或短時間內腰圍增加、褲頭明顯變緊，年假結束後應及早回診評估，避免年節累積的負擔，變成長期的健康問題。

資料來源：初日診所

延伸閱讀：改善糖尿病必吃10種蔬菜 這種被封「降血糖之王」 進食依1順序效果加倍！

---

相關文章：

食素恐血糖暴升？ 醫生揭5種「蔬菜」藏澱粉陷阱 3大食物助穩血糖

全港逾70萬人患糖尿病 患者常小便口渴易缺水 推介6大食物補水穩血糖

糖尿病人只能喝水？營養師推介5大茶飲穩血糖 這種更護腦/防心臟病

預防糖尿病竟可吃朱古力？醫生教1周養成7大穩血糖習慣 餐前必喝這飲品！