9款過年零食熱量大比拼 1個沙琪瑪=3/4碗飯 營養師推健康零食之選
更新時間：15:00 2026-02-16 HKT
農暦新年的賀年零食高脂高糖，非常「邪惡」，隨時是致肥元兇！有營養師公開9款賀年零食熱量，其中一件沙琪瑪熱量竟等於3/4碗飯。到底有甚麼賀年零食較健康？
9款過年零食熱量大比拼 1個沙琪瑪=3/4碗飯
營養師高敏敏在Facebook專頁發文指出，過年小零食看似不佔胃，卻極佔熱量。她特別整理出9款常見過年零食的熱量排行榜，供大家參考：
9款過年零食熱量：
1.沙琪瑪 （40g）
- 熱量：199 kcal
- 約等於 3/4 碗飯
2.棗泥核桃糕（30g）
- 熱量：151 kcal
- 約等於 1/2 碗飯
3.花生麻粩（30g）
- 熱量：111 kcal
- 約等於 2/5 碗飯
4.蛋卷（15g）
- 熱量：86 kcal
- 約等於 1/3 碗飯
5.芝麻糖（15g）
- 熱量：82 kcal
- 約等於 1/3 碗飯
6.杏仁酥（15g）
- 熱量：77 kcal
- 約等於 1/4 碗飯
7.花生糖（15g）
- 熱量：77 kcal
- 約等於 1/4 碗飯
8.黑糖糕（30g）
- 熱量：75 kcal
- 約等於 1/4 碗飯
9.牛軋糖（15g）
- 熱量：74 kcal
- 約等於 1/4 碗飯
營養師大推1款魚類零食 助降血脂護心血管
高敏敏表示，與其選擇澱粉和加工食物製成的零食，特別推介由烏魚的卵所風乾而成的烏魚子，因其含有以下多種重要營養素和功效：
烏魚子營養成分（每100g）：
- 熱量：233 kcal
- 蛋白質：36.6 g
- 脂肪：8.5 g
- 飽和脂肪：2.0 g
- 碳水化合物：18.7 g
- 鋅：7.5 mg
- 維生素E總量：7.39 mg
- EPA：662 mg
- DHA：1141 mg
- 維生素B12：36.32 μg
烏魚子功效：
- 富含蛋白質： 能補充身體所需的胺基酸，幫助修復組織並維持生理機能。
- 含不飽和脂肪酸 EPA、DHA： 有助調節血脂、保護心血管健康。
不過，她亦提醒，烏魚子的熱量與油脂並不算低，屬於中度脂肪食物，所以應適當享用，避免一次吃太多。建議的健康食法是將烏魚子稍微烤過或煎過後切片，搭配白蘿蔔片、蒜苗、蘋果、或水梨一起吃，更能平衡口感，也更清爽健康。
資料來源：營養師 高敏敏
專家履歷：高敏敏
台灣營養師，擁20年臨床經驗，擅長健康飲食、預防醫學和保健食品領域。
