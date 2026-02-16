Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

9款過年零食熱量大比拼 1個沙琪瑪=3/4碗飯 營養師推健康零食之選

保健養生
更新時間：15:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-16 HKT

農暦新年的賀年零食高脂高糖，非常「邪惡」，隨時是致肥元兇！有營養師公開9款賀年零食熱量，其中一件沙琪瑪熱量竟等於3/4碗飯。到底有甚麼賀年零食較健康？

9款過年零食熱量大比拼 1個沙琪瑪=3/4碗飯

營養師高敏敏在Facebook專頁發文指出，過年小零食看似不佔胃，卻極佔熱量。她特別整理出9款常見過年零食的熱量排行榜，供大家參考：

9款過年零食熱量：

1.沙琪瑪 （40g）

  • 熱量：199 kcal
  • 約等於 3/4 碗飯

2.棗泥核桃糕（30g）

  • 熱量：151 kcal
  • 約等於 1/2 碗飯

3.花生麻粩（30g）

  • 熱量：111 kcal
  • 約等於 2/5 碗飯

4.蛋卷（15g）

  • 熱量：86 kcal
  • 約等於 1/3 碗飯

5.芝麻糖（15g）

  • 熱量：82 kcal
  • 約等於 1/3 碗飯

6.杏仁酥（15g）

  • 熱量：77 kcal
  • 約等於 1/4 碗飯

7.花生糖（15g）

  • 熱量：77 kcal
  • 約等於 1/4 碗飯

8.黑糖糕（30g）

  • 熱量：75 kcal
  • 約等於 1/4 碗飯

9.牛軋糖（15g）

  • 熱量：74 kcal
  • 約等於 1/4 碗飯

營養師大推1款魚類零食 助降血脂護心血管

高敏敏表示，與其選擇澱粉和加工食物製成的零食，特別推介由烏魚的卵所風乾而成的烏魚子，因其含有以下多種重要營養素和功效：

烏魚子營養成分（每100g）：

  • 熱量：233 kcal
  • 蛋白質：36.6 g
  • 脂肪：8.5 g
  • 飽和脂肪：2.0 g
  • 碳水化合物：18.7 g
  • 鋅：7.5 mg
  • 維生素E總量：7.39 mg
  • EPA：662 mg
  • DHA：1141 mg
  • 維生素B12：36.32 μg

烏魚子功效：

  • 富含蛋白質： 能補充身體所需的胺基酸，幫助修復組織並維持生理機能。
  • 含不飽和脂肪酸 EPA、DHA： 有助調節血脂、保護心血管健康。

不過，她亦提醒，烏魚子的熱量與油脂並不算低，屬於中度脂肪食物，所以應適當享用，避免一次吃太多。建議的健康食法是將烏魚子稍微烤過或煎過後切片，搭配白蘿蔔片、蒜苗、蘋果、或水梨一起吃，更能平衡口感，也更清爽健康。

資料來源：營養師 高敏敏

專家履歷：高敏敏

台灣營養師，擁20年臨床經驗，擅長健康飲食、預防醫學和保健食品領域。

延伸閱讀：黑朱古力降膽固醇？營養師推介9大健康新年零食 降血壓/降血糖/防便秘

---

相關文章：

蛋卷比油角肥？比拼18款賀年食品熱量 降血脂血糖推介6款低脂之選

蘿蔔糕食譜｜營養師教整低脂健康「海味蘿蔔糕」2件只有68kcal 減肥都食得

健康賀年小食｜營養師教整免炸笑口棗 低脂高鈣老少咸宜 三高人士可以吃 附食譜

賀年菜食譜｜營養師教整鮑魚海參花菇煲 新年開年健康又好意頭

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
7小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
17小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
2小時前
消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨能力、續航力及防漏塵表現一文睇清
消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨力/續航力/防漏塵表現一文睇清
生活百科
5小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
4小時前
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
18小時前
消委會泊車優惠︱停車場廣告暗藏陷阱 「24小時任泊」稱收$145埋單變千二蚊？ 一項細節玩謝消費者
社會
5小時前