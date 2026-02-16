9款過年零食熱量大比拼 1個沙琪瑪=3/4碗飯 營養師推健康零食之選

農暦新年的賀年零食高脂高糖，非常「邪惡」，隨時是致肥元兇！有營養師公開9款賀年零食熱量，其中一件沙琪瑪熱量竟等於3/4碗飯。到底有甚麼賀年零食較健康？

9款過年零食熱量大比拼 1個沙琪瑪=3/4碗飯

營養師高敏敏在Facebook專頁發文指出，過年小零食看似不佔胃，卻極佔熱量。她特別整理出9款常見過年零食的熱量排行榜，供大家參考：

9款過年零食熱量：

1.沙琪瑪 （40g）

熱量：199 kcal

約等於 3/4 碗飯

2.棗泥核桃糕（30g）

熱量：151 kcal

約等於 1/2 碗飯

3.花生麻粩（30g）

熱量：111 kcal

約等於 2/5 碗飯

4.蛋卷（15g）

熱量：86 kcal

約等於 1/3 碗飯

5.芝麻糖（15g）

熱量：82 kcal

約等於 1/3 碗飯

6.杏仁酥（15g）

熱量：77 kcal

約等於 1/4 碗飯

7.花生糖（15g）

熱量：77 kcal

約等於 1/4 碗飯

8.黑糖糕（30g）

熱量：75 kcal

約等於 1/4 碗飯

9.牛軋糖（15g）

熱量：74 kcal

約等於 1/4 碗飯

營養師大推1款魚類零食 助降血脂護心血管

高敏敏表示，與其選擇澱粉和加工食物製成的零食，特別推介由烏魚的卵所風乾而成的烏魚子，因其含有以下多種重要營養素和功效：

烏魚子營養成分（每100g）：

熱量：233 kcal

蛋白質：36.6 g

脂肪：8.5 g

飽和脂肪：2.0 g

碳水化合物：18.7 g

鋅：7.5 mg

維生素E總量：7.39 mg

EPA：662 mg

DHA：1141 mg

維生素B12：36.32 μg

烏魚子功效：

富含蛋白質： 能補充身體所需的胺基酸，幫助修復組織並維持生理機能。

含不飽和脂肪酸 EPA、DHA： 有助調節血脂、保護心血管健康。

不過，她亦提醒，烏魚子的熱量與油脂並不算低，屬於中度脂肪食物，所以應適當享用，避免一次吃太多。建議的健康食法是將烏魚子稍微烤過或煎過後切片，搭配白蘿蔔片、蒜苗、蘋果、或水梨一起吃，更能平衡口感，也更清爽健康。

資料來源：營養師 高敏敏

專家履歷：高敏敏

台灣營養師，擁20年臨床經驗，擅長健康飲食、預防醫學和保健食品領域。

延伸閱讀：黑朱古力降膽固醇？營養師推介9大健康新年零食 降血壓/降血糖/防便秘

---

相關文章：

蛋卷比油角肥？比拼18款賀年食品熱量 降血脂血糖推介6款低脂之選

蘿蔔糕食譜｜營養師教整低脂健康「海味蘿蔔糕」2件只有68kcal 減肥都食得

健康賀年小食｜營養師教整免炸笑口棗 低脂高鈣老少咸宜 三高人士可以吃 附食譜

賀年菜食譜｜營養師教整鮑魚海參花菇煲 新年開年健康又好意頭