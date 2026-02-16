Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

勿用忙碌做藉口！專家警告越少運動越容易疲勞 40歲起宜跑步跳繩防骨質疏鬆/尿滲

保健養生
養成適合自己的運動習慣，不僅能強身健體，還能緩解精神疲勞。但現代女性要兼顧工作和育兒，很難抽出時間做運動。有醫生為忙碌的上班族規劃運動習慣，並提醒40歲或以上女性應多做運動，有助預防骨質疏鬆症與尿滲問題。

忙碌更要做運動！醫生教規劃運動習慣

根據BAZAAR報道，日本婦產科醫生及運動醫學專家能瀬さやか指，身體疲勞和狀況不佳會降低睡眠質素和睡眠時間，令人注意力不集中和情緒低落。因為狀態不好，運動量就會減少，因此進一步加劇疲勞，形成惡性循環。她列出一些運動的好處以及每周建議運動量。

運動的好處/建議運動量

能瀬醫生指，運動不僅有助於保持健康、預防疾病，還能改善情緒、提神醒腦。此外，堅持規律運動還能增強自信心，也可以平衡自主神經系統，促進被稱為「快樂荷爾蒙」的血清素分泌，並具有放鬆身心的作用。

她建議，每周至少進行60分鐘的運動，運動強度達至氣喘吁吁、大汗淋漓的程度，並每周進行2至3次力量訓練。 如果很難抽出時間，可以嘗試在日常生活中增加運動量，例如步行上下班或多走樓梯。即使是打掃衛生、遛狗或陪孩子玩耍，實際上也能消耗能量。

40歲或以上的女性可多做跳躍運動

對於40歲或以上的女性，由於荷爾蒙平衡發生變化，建議進行一些包含跳躍的運動，例如跑步或跳繩，並加強骨盆底肌肉鍛鍊。 能瀬醫生指，跳躍運動會對骨骼施加適度的壓力，有助於預防骨質疏鬆症。此外，由於骨盆底肌肉無力會導致尿失禁和子宮脫垂，普拉提和其他一些鍛煉方法也十分有效。

運動需要配合營養

許多女性因為過度節食，限制碳水化合物攝取而導致月經不調。體重過輕和營養不良也日益普遍，這會導致月經不調、閉經、骨密度下降和心理健康問題。尤其是運動員常常缺乏碳水化合物和其他能量來源，這會影響她們的心理健康。能量不足亦會導致能量代謝紊亂，肌肉力量和恢復能力下降。此外，隨著運動增加肌肉量，也需要相應的能量攝入。

資料來源：BAZAAR

---

