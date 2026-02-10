【保暖方法】寒流襲港，近日許多人外出會穿著羽絨外套，但偶爾卻感覺穿得越厚反而越來越冷？有醫生分享3件寒流必穿保暖衣物，只要獲得適當保暖，便能有效維持體溫。尤其是患有高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病及高齡族群，更需特別留意。

保暖方法｜比穿羽絨更保暖 醫生分享3件寒流必穿保暖配搭

重症科醫生黃軒在Facebook專頁撰文指，很多人一到冬天就會越穿越厚，但臨床醫學實證，即使穿得再厚，如果忽略3個保暖的關鍵部位，身體還是會判定你在受寒，導致明明穿著厚重的衣服和外套，身體還是一直覺得冷。人體不是只靠皮膚感受溫度，還靠大腦、自律神經和血流回饋來判斷身體冷或不冷。他說，以下3個部位會決定體感溫度：

3個部位決定體感溫度：

1. 頭部

頭部血流量高，且靠近腦部的體溫調節中樞。當頭部溫度下降，大腦容易誤判為核心體溫正在降低，隨即觸發全身血管收縮、血壓上升，迫使心臟加強運作。這亦是冬季清晨中風與心肌梗塞好發的原因之一。

2. 頸部

頸部是頸動脈、迷走神經與交感神經叢的重要通道。頸部受寒不僅影響局部，更會擾亂整個自律神經的平衡，臨床可能表現為心跳加速或不規律、血壓波動，並伴隨頭暈、胸悶、心悸等症狀。

3. 腳部

腳部距離心臟最遠，本就屬於血液回流較困難的區域。一旦腳部寒冷，會引起血管收縮，使回流效率更差，體溫調節功能下降。此時身體為保全核心體溫，可能犧牲末梢循環，導致全身更覺寒冷、血壓升高、心臟負擔加重。

必穿3件衣物配搭保暖：

黃軒醫生表示，頭、頸、腳是人體高密度血管神經叢處也是散熱最快的區域。它們都是血管密集、靠近重要神經或中樞，這些地方一旦受冷，相關訊號會被放大解讀，因此需特別注重保暖。他強調，佩戴帽子、頸巾與襪子，往往比單純多穿一件衣物更為有效。因為這三樣配件不僅是覆蓋皮膚，更能直接穩定神經與血流：

帽子：避免大腦誤判身體處於低溫環境

圍巾：減減少自律神經受寒冷刺激

襪子：改善末梢血液循環，降低全身血管收縮的需求

他又指，戴上這3種衣物對高風險族群來說特別重要，尤其是高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病和高齡者。研究證實，寒冷刺激會顯著提升心血管事件的風險。黃軒醫生提醒，寒冷不僅是舒適度問題，更會直接影響血壓、心跳、血管張力與血液黏稠度。對高風險族群來說，冬季保暖的目的在於降低急性發作風險，並穩定血流與神經功能。

冬天易有心肌梗塞猝死 有8徵兆速求醫

冬天易有心肌梗塞猝死？根據本港醫管局資料，急性心肌梗塞（AMI）即是普遍稱為「心臟病發」，可危及生命。心肌梗塞通常是由動脈粥樣硬化和冠狀動脈血栓引起的，而沒有血液供應的心肌就無法正常運作，並開始壞死。

急性心肌梗塞症狀

典型症狀：心口痛和胸部不適，有時更會延伸到下顎和左臂，冒汗和呼吸困難。

非典型症狀：如消化不良和頭暈。

有時，心臟驟停亦可能是急性心肌梗塞的首發症狀。

急性心肌梗塞併發症

併發症：心肌壞死和功能失效，嚴重時會導致心源性休克和急性心臟衰竭。壞死的心肌可導致心律不正或心臟結構破裂而造成的心包填塞、急性二尖瓣倒流或急性心室間膈缺損。所有這些情況都有即時生命危險及增加中風或其他器官衰竭的機會。

長期影響：患者心臟受到不同程度的損傷，急性心肌梗塞的倖存者其患上慢性心臟衰竭、心律不正和中風等的風險會增加。

資料來源：重症科醫生黃軒、醫管局

