00後港男全身濕疹爛皮 曾被中醫勸放棄治療 靠生物製劑重獲「新肌」

濕疹，對許多人來說或許只是皮膚問題，但對嚴重患者而言，卻是漫長而痛苦的「地獄」。現年20多歲的陳先生，早年在準備中學文憑試的壓力下濕疹全面爆發，全身皮膚裂開流血，因而被迫停學。他嘗試過大量治療卻無一有效，折磨得無數個晚上都只能躲在浴室，靠花灑聲掩蓋痛哭。一項最新調查發現，近7成患者曾誤信偏方，延誤治療，有人更花費10年以上，才找到真正有效的療法。

曾考慮「刺刀放血」 絕望下的濕疹治療冤枉路

陳先生自14歲發病，到了18歲準備DSE期間濕疹更一發不可收拾，全身皮膚裂開流血，皮屑飛揚。那段時間，他的生活彷彿完全停擺，不但被迫中途停學，失去正常社交，求醫過程也極其坎坷。起初嘗試透過西醫治療皮膚，卻陷入使用類固醇後反覆發作的惡性循環；轉而求診中醫多年，病情仍未見起色，甚至被中醫勸他放棄。在走投無路之際，身邊親友「好心」提供的各種「偏方」，更讓他心力交瘁：試過無數的護膚膏，甚至有親戚建議在膝蓋「刺刀放血」。

長期受肉體及精神折磨的陳先生，為免家人擔心，曾無數次將自己反鎖在浴室，將花灑開到最大，用流水聲掩蓋絕望的哭泣聲。

幸運的是，在19歲那年，陳先生轉往政府醫院求醫，並在醫生建議下，於2020年開始嘗試「生物製劑」治療。他坦言，初期的進展很慢，第1年並未完全好轉，因此一度想過放棄。但在醫護人員的鼓勵下，他決定繼續用藥，耐心等待奇蹟出現。堅持了兩年後終於見到希望，陳先生面部及四肢的紅腫、流血情況徹底消失，皮膚已恢復至與常人無異。現在只需大約每5星期注射一次。

「我於2023年終於正式上班。雖然是戶外工作比較辛苦，但每天都覺得好開心，因為終於脫離了那種肉體痛苦。」如今，陳先生已能重拾正常的社交生活，與朋友行山和逛街，享受一個年輕人應有的時光。

濕疹治療困境 近7成患者曾誤信偏方

陳先生的經歷並非個別例子。本港的「濕疹關注組」於2025年12月進行的一項調查發現，在229名受訪濕疹患者中，高達67%的中度至嚴重患者，曾花費大量金錢和時間於塗油、麥皮水浸浴、保健品等無醫學實證的偏方上。

其中47%的患者更因此延誤了黃金治療期，導致病情惡化，情況令人憂慮。調查亦顯示，尋找合適療法的路途極其漫長，有近26%的患者，需耗費10年以上時間，才找到真正適合自己的治療方案。

調查顯示，多達35%的患者從未聽說過「生物製劑」等新型治療。香港大學名譽臨床助理教授，皮膚及性病科專科鍾文浩醫生指出，這結果反映了現時治療資訊與患者需求之間存在顯著的認知缺口，患者只能反覆來回嘗試傳統治療與偏方，付出沉重的經濟與健康代價，卻無法真正處理問題。

鍾醫生表示，現時精準治療（包括注射生物製劑及口服JAK抑制劑）能夠針對促發濕疹的因素，阻止炎症的惡性循環。中重度患者若傳統治療無效，建議及早轉用精準治療能及早改善生活質素，令濕疹徵狀得以緩解，同時能夠阻止炎症記憶及慢性炎症，防止疤痕產生。再者，生物製劑也為年幼患者提供更安全的治療選擇。此藥物已獲批准用於6個月大的嬰幼兒患者，有助及早控制病情並預防長期併發症，包括其他二型炎症及敏感（如哮喘、鼻敏感等）產生。

經濟負擔成最大障礙 籲患者積極求醫

調查指出，現時僅有16%的受訪患者正接受如口服JAK抑制劑、生物製劑等「精準治療」。高昂的藥費是主要障礙，有87%患者最希望獲得藥費資助。陳先生的康復，除了藥物有效，政府的經濟支援亦是關鍵。他在醫護人員協助下成功申請藥物資助，大大減輕了一家的經濟負擔。作為過來人，他以自身經歷呼籲其他中度至嚴重濕疹患者，千萬不要輕言放棄，更不要聽信坊間偏方走冤枉路。「現在醫學很進步，有很多有效的藥物和資助計劃。最重要是積極面對，尋求專業協助，並給予藥物和自己一點耐心，一定會見到曙光。」

