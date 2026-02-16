長者吃年菜越吃越鹹/甜 研究揭恐屬糖尿病警號 醫生教4招控血糖

農曆新年期間，少不了與家人聚在一起吃團年飯，但當發現長輩吃飯時越吃越鹹或甜，有研究指出，這種現象可能屬於患糖尿病的隱藏警號。有醫生也教4招控糖，降低患糖尿病風險。

長者吃年菜越吃越鹹/甜 研究揭恐屬糖尿病警號

減重專科醫生陳威龍指出，隨著年齡增長，味蕾對味道的辨識能力本來就會逐漸下降，特別是鹹味與甜味。據《口腔健康前沿》（Frontiers in Oral Health）一項綜合18份研究、涉及超過2,700人的分析，比較≥60 歲老年人的味覺敏感度差異，結果發現：

鹹味敏感度： 18至30歲的年輕人，只需約1.3單位的食鹽濃度便能察覺鹹味；但60歲以上的長者，則需要提高至4.9單位才能嘗到，敏感度差距高達3.7倍。

甜味敏感度： 年輕人約在7.2單位的糖濃度就能感受甜味；長者卻需要將濃度提高至10.2單位，等於要多放近一半的糖，才覺得夠甜。

他表示，味覺變得遲鈍，不單純是老化問題，更可能是血糖代謝異常的警訊。據《營養素》（Nutrients）期刊一項研究發現，即使是血糖控制良好、糖化血紅素未超標，且未出現任何併發症的二型糖尿病患者，其味覺功能也已明顯受損。

甜味辨識率： 健康人士的準確率為80.5%，糖尿病患者則大幅降至53.9%。

鹹味辨識率： 健康人士的準確率為68.3%，糖尿病患者亦降至55.1%。

研究指出，這種味覺異常，與病程長短、血糖控制好壞、性別都沒有明顯關聯。換言之，只要身體開始出現血糖代謝問題，舌頭已可能率先發出警號。

醫生教4招控血糖 過年送禮首選2款無糖食物

陳威龍醫生建議，新年回家團聚時，可從以下4個生活細節著手，多加留意長輩的健康狀況：

1. 陪伴長輩一起下廚

一起準備食材、調味，不只可增進感情，更能直接觀察長輩的料理習慣有否改變。當味覺退化，他們往往需要添加更多鹽或糖才吃得到味道，這不只增加自身代謝負擔，也讓全家長期處於高鈉、高糖的飲食風險中。

2. 留意口味是否轉變

觀察長輩的飲食偏好有否改變，例如過去從不喝手搖飲品，現在卻會主動要求喝珍珠奶茶；以前只喝黑咖啡，現在卻改成拿鐵，甚至要求半糖。這類口味上的轉變，可能正反映其甜味辨識能力正在下降。

3. 監測血糖與血壓

可為長輩準備家用血糖機與血壓計，協助他們養成定期量度的習慣。新年期間聚餐頻繁，血糖與血壓更容易波動，透過持續監測，才能及早發現異常。

4. 送禮選擇健康系禮品

新年送禮時，不妨以無糖茶葉、無調味堅果，或適合長輩的保健品，取代高糖的糕餅與甜點。

他提醒，許多代謝相關疾病在早期並無明顯不適，卻已在體內悄悄造成傷害。若在節日互動中，察覺親友出現任何上述的異常警號，建議年後應盡快安排血糖及相關代謝檢查，及早掌握健康狀況。

血糖多高已是糖尿病前期？

根據本港醫管局資料，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰島素分泌不足，或人體無法正常利用所產生的胰島素時，血糖便會上升。血糖過高會引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會破壞心血管、視網膜、神經、腎臟等等多個身體系統及器官之機能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，視為空腹血糖異常；餐後兩小時血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，則是血糖耐量異常。兩種情況均屬於前期糖尿病。

糖尿病8大早期症狀

部分糖尿病患者在患病初期或會出現以下徵狀：

經常口渴

小便頻密

感到飢餓

體重下降

容易疲倦

視力模糊

傷口不易癒合

皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

