仰睡可減少眼袋熊貓眼？專家拆解黑眼圈類型及成因 必學5大在家去黑眼圈秘訣

保健養生
更新時間：10:30 2026-02-10 HKT
一對黑眼圈，足以令人看起來疲憊不堪、憔悴衰老好幾歲。不論睡了多久，熊貓眼都可能頑固地掛在臉上。以下綜合多位皮膚科醫生的專業意見，深入拆解黑眼圈的成因，並提供5個在家就能輕鬆實踐的消除黑眼圈秘訣。

黑眼圈是天生的？專家拆解黑眼圈類型及5大成因

根據外媒《Allure》報道，黑眼圈是眼底皮膚呈現出藍色、紫色或啡褐色的色素沉澱，通常與血管、皮膚薄度或黑色素有關。不同於眼袋，觸摸時皮膚是平滑的。黑眼圈的成因非常複雜，往往是多種因素疊加的結果，以下是多位皮膚科醫生所歸納出黑眼圈5大成因：

1. 遺傳與天生結構

美國皮膚科醫生Dr. Bradley Glodny表示，黑眼圈很大程度上是天生的。眼底的皮膚是全身最薄的，如果皮膚天生就特別薄，皮下的藍色血管自然會更明顯，形成血管型黑眼圈。皮膚科醫生Dr. Karan Lal表示，天生的骨骼結構，例如有較深的「淚溝」，也會因形成陰影而令黑眼圈看起來更嚴重。

2. 色素沉澱

皮膚科醫生Dr. Arash Akhavan表示，啡褐色的黑眼圈，主要元兇是「黑色素」。長期日曬而沒有做好眼部防曬、經常大力揉眼、或因敏感、濕疹等導致的慢性皮膚發炎，都會刺激黑色素細胞產生過多色素，積聚在眼底。

3. 老化與陰影

隨著年齡增長，皮膚會流失膠原蛋白和脂肪，令眼底皮膚變得更薄、更鬆弛，甚至出現凹陷，導致血管更易顯現。同時，凹陷的淚溝會形成更深的陰影，在視覺上加深了黑眼圈。

4. 不良生活習慣

任何會對健康造成壓力的因素都可能導致黑眼圈，睡眠不足、疲憊、營養不良、脫水、飲酒和吸煙。 壓力本身具有很強的發炎性，加劇其他導致黑眼圈的潛在原因，例如過敏、牛皮癬、血管擴張，甚至衰老。

5. 健康問題

Dr. Karan Lal表示，由於酒渣鼻、慢性過敏、藥物或遺傳因素，某些人眼下可能有較多微絲血管。當微絲血管充血時，滲出的血液會沉積在皮膚中，並在真皮層深處形成色素沉著。

Dr. Arash Akhavan提到，黑眼圈也可能是甲狀腺功能低下、糖尿病、貧血等健康問題的副作用。這種情況通常黑眼圈是新出現的，並且伴隨其他不明原因的症狀。另一個潛在原因是維他命B缺乏，例如B6和B12，令血液循環減慢。身體會擴張血管以輸送更多氧氣，從而導致眼下出現黑眼圈。

告別「熊貓眼」！專家教家居護理消除黑眼圈5大重點

黑眼圈成因複雜，雖然尋求皮膚科醫生專業診斷是最理想的一步，但若決心在家中先行處理，醫生們亦提出了5個有效淡化黑眼圈的護理貼士，幫助改善色素沉澱，提亮肌膚。

1. 針對眼底皮膚過薄：使用含視黃醇眼霜

如果黑眼圈源於眼底皮膚過薄（導致血管顯現）或色素沉澱，可以嘗試使用專為眼周設計的溫和視黃醇（A醇）產品。持續使用A醇能有效刺激膠原蛋白生成，促進肌膚再生，從而增加眼周皮膚的厚度，底層的血管自然會變得不那麼明顯。同時，A醇亦能促進皮膚新陳代謝，逐漸淡化因色素沉澱形成的啡色黑眼圈。

2. 針對色素沉澱：加入提亮成分

若你的黑眼圈是由於長期揉眼、發炎或日曬引起的色素沉澱所形成。在護膚程序中加入有效的提亮成分，是改善這類黑眼圈的關鍵。維他命C、麴酸、傳明酸、熊果素和甘草根萃取都是有效減少皮膚色素沉著的成分。

如果每日沒有使用至少SPF 30的防曬霜，用再多提亮產品都將徒勞無功。為達到最佳效果，建議選用含有氧化鋅或二氧化鈦的物理性防曬霜。

3. 針對浮腫型黑眼圈：調整睡眠習慣

如果你的黑眼圈在早上特別嚴重，並伴隨眼袋或浮腫，那很可能是體液積聚所致。嘗試仰臥，並多加一個枕頭墊高頭部，或使用楔形枕頭，有助於減少夜間淋巴液在眼部積聚，從而減輕翌日的浮腫及陰影。使用防過敏的枕頭套，可以減少睡眠時接觸塵埃及塵蟎的機會，對改善過敏性黑眼圈亦有幫助。

4. 針對過敏性黑眼圈：先減輕過敏症狀

很多人並未意識到，他們的黑眼圈其實是由過敏引起的，鼻竇炎或鼻塞會導致眼下靜脈叢的血液循環不暢，形成瘀青般的黑眼圈，被稱為「過敏性黑眼圈」(Allergic Shiners)。此外，過敏亦會引致眼部痕癢，不自覺的揉眼動作會加劇色素沉澱。服用適當的抗組織胺藥物或使用非處方的抗過敏鼻噴劑可以幫助減輕過敏症狀。

5. 切忌胡亂補充維他命

除非經過醫生進行詳細血液檢查，確認體內確實缺乏某種維他命（例如維他命B），否則不應胡亂服用任何補充劑。

Dr. Karan Lal建議，在開始護理前先拍一張相片，紀錄原本的黑眼圈狀況，堅持使用適合的護膚和防曬產品，3個月後再拍一張相片作對比。如果情況沒有改善，就應該諮詢皮膚科醫生的專業意見。

---

