15款酒熱量大比拼 奶酒卡路里竟排第一？營養師教飲酒前後3步驟防宿醉/護肝

過年少不了喝酒助興的傳統儀式，有營養師公開15款酒的熱量，當中有1款奶酒卡路里竟比高粱酒更高。若想喝酒又不傷身，她也教飲酒前後3步驟，有助防宿醉、護肝臟。

15款酒熱量大比拼 奶酒卡路里竟排第一？

營養師高敏敏在其Facebook專頁發文表示，不少人誤以為酒精只是液體，其實熱量十分高，不只易醉，更會增大肚腩。她列出15款酒熱量排行榜，大家可作參考：

15款酒熱量排行榜（每100ml計算）

15款酒熱量排行榜（每100ml計算）

​ Edit media 15款酒熱量排行榜（每100ml計算） ​



15款酒熱量排行榜（每100ml計算）：

愛爾蘭奶酒 (17%)：326 kcal 高粱酒 (58%)：324.8 kcal 茅台酒 (54.5%)：305.6 kcal 琴酒 (37.9%)：263 kcal 伏特加33.4%：231 kcal 白蘭地 (41%)：229.6 kcal 威士忌 (41%)：229.6 kcal 蘭姆酒 (40%)：224 kcal 韓國燒酒 (22%)：150 kcal 清酒 (16.1%)：134 kcal 荔枝酒 (14.5%)：119.2 kcal 紅酒 (10.6%)：85 kcal 白酒 (10.3%)：82 kcal 黑啤酒 (5%)：45 kcal 台灣啤酒 (3.5%)：34.3 kcal

她解釋，一個「酒精當量」 相等於15克酒精，熱量約為105kcal，建議女性每日攝取量應少於1個酒精當量，男性則建議每日少於2個酒精當量。

飲酒前後3步驟防宿醉/護肝 補充1類食物防脫水

高敏敏提醒，喝酒不是單靠意志力就能撐住，要懂得「喝前、喝中、喝後」的飲食策略才能維持清醒，亦能有助防宿醉、護肝臟。

1.喝酒前

切忌空腹： 在空腹狀態下喝酒，酒精會被身體吸收得更快，更容易喝醉，出現宿醉的機率也愈大。

在空腹狀態下喝酒，酒精會被身體吸收得更快，更容易喝醉，出現宿醉的機率也愈大。 補充優質蛋白質： 建議先進食含優質蛋白質的食物，例如雞蛋、豆漿、豆製品、雞肉、鮮奶或魚肉等，有助保護胃壁，減緩酒精的吸收速度。

建議先進食含優質蛋白質的食物，例如雞蛋、豆漿、豆製品、雞肉、鮮奶或魚肉等，有助保護胃壁，減緩酒精的吸收速度。 攝取優質油脂：可以在胃中形成一層保護膜，有助減少酒精吸收速度。建議可以攝取植物油、三文魚、堅果、牛油果等，而堅果中的礦物質鎂、鉀，以及牛油果的葉酸，也可以緩解宿醉引致的焦慮及疲憊感。

2.喝酒中

多喝水： 可以幫助加速酒精代謝。

可以幫助加速酒精代謝。 補充維他命B雜： 可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率，減輕肝臟負擔，還能幫助提神。

可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率，減輕肝臟負擔，還能幫助提神。 攝取鋅： 有助增加人體內乙醇去氫酶的活性，可以幫忙解酒、保護肝臟，減少肝臟受酒精的影響。建議從堅果、雞蛋、全穀物等食物中補充。

有助增加人體內乙醇去氫酶的活性，可以幫忙解酒、保護肝臟，減少肝臟受酒精的影響。建議從堅果、雞蛋、全穀物等食物中補充。 攝取抗氧化食物：建議可以多吃蕃薯、柑橘類、士多啤梨、綠茶，或是攝取新鮮蔬果等，有效減少酒精造成的氧化傷害，幫助肝臟代謝、抗發炎。

3.喝酒後

持續補充水份： 可以將乙醛代謝到體外，能緩解宿醉的症狀，也能幫助沖洗胃食道。

可以將乙醛代謝到體外，能緩解宿醉的症狀，也能幫助沖洗胃食道。 攝取維生素Ｂ雜： 可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率，還能幫助提神，是許多生理作用的關鍵輔酶。

可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率，還能幫助提神，是許多生理作用的關鍵輔酶。 補電解質：酒精有利尿作用，在脫水時，體內的鉀離子和鈉離子也會隨之缺乏，導致身體易脫水、電解質失衡。建議補充運動飲品、椰子水、或進食香蕉，而香蕉除了能補充電解質外，其中的糖分也可以改善酒後低血糖的狀況。

專家履歷：高敏敏

台灣營養師，擁20年臨床經驗，擅長健康飲食、預防醫學和保健食品領域。

資料來源：營養師 高敏敏

延伸閱讀：消委會啤酒︱生物胺可致腦出血 10款啤酒最安全不含霉菌台啤上榜 藍妹嘉士伯不是最高分

---

相關文章：

酗酒者可逆轉肝病危機？研究揭做好2件事最護肝 死亡率大降86%

飲酒恐致7大癌症 酒後出現1變化等於酒精不耐 亞洲人高危！

飲酒可養生？專家教每日飲這份量不傷身 配1類食物降酒精刺激

飲酒過量不只傷肝 恐損10大器官系統致7大癌症 營養師教吃3種食物護肝