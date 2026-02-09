Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

常吃紅蘿蔔增免疫力/抗發炎 醫生推薦4大菜式 搭配2食物潤肺舒緩呼吸道不適

更新時間：14:47 2026-02-09 HKT
發佈時間：14:47 2026-02-09 HKT

紅蘿蔔不止對眼睛好，更是提升免疫力、對抗炎症的超級食物。有醫生推薦4大紅蘿蔔菜式，其中一個菜式搭配2種食材，更有潤肺、舒緩呼吸道不適的功效。

紅蘿蔔含3大營養 有助增免疫力/抗發炎/護腸道

營養功能醫學專家劉博仁醫生近日在Facebook撰文分享，在功能醫學的視角下，紅蘿蔔絕不只是餐盤上的配菜，而是守護黏膜與免疫系統的營養庫。紅蘿蔔最核心的價值，在於其強大的植化素與維他命：

 

紅蘿蔔營養與功效：

  • β-胡蘿蔔素：每100克煮熟的紅蘿蔔含有高達8,000至10,000ug。它在體內會轉化為維他命A，是保護呼吸道、腸道黏膜健康的第一道防線。
  • 葉黃素與茄紅素：有助過濾藍光、維護視網膜健康，並能降低體內發炎反應。
  • 增加營養吸收率：β-胡蘿蔔素屬脂溶性營養，若只是生食，人體的吸收率僅得5%；但若經過油脂加熱，吸收率可激增至60%以上。

推薦4大紅蘿蔔菜式 搭配2食物潤肺舒緩呼吸道不適

劉醫生推介4道不需要繁複工序的料理，做法簡單，卻能確保營養滿分：

1. 金沙紅蘿蔔炒蛋

  • 做法：將紅蘿蔔刨成細絲，先用橄欖油以中火炒至油色呈現微橙色，代表β-胡蘿蔔素已釋放。再倒入雞蛋液快速翻炒即可，雞蛋的香氣能有效掩蓋紅蘿蔔的生味。

2. 紅蘿蔔米排骨湯

  • 做法：將紅蘿蔔、甜粟米與排骨一同下鍋，而排骨的油脂能輔助脂溶性維他命吸收，加入足夠水份，以慢火熬煮。

他表示，長時間的熬煮能破壞食材的細胞壁，讓營養完全融入湯中。這道湯品非常適合轉季天氣，有助潤肺及舒緩呼吸道不適。

3. 氣炸紅蘿蔔「薯條」

  • 做法： 紅蘿蔔切成條狀，拌入少量牛油果油、鹽與黑胡椒，放入氣炸鍋180度烤約15分鐘。口感脆甜，油脂能均勻包裹，是下午茶替代品。

4. 蜂蜜檸檬油醋紅蘿蔔絲

  • 做法：紅蘿蔔刨絲，拌入初榨橄欖油、少量蜂蜜與鮮榨檸檬汁，最後撒上一些堅果碎。

他指出，橄欖油與堅果碎所含的優質油脂，能確保β-胡蘿T蔔素在涼拌狀態下，依然能被身體有效吸收利用。

如何保存紅蘿蔔可以吃得更健康？ 

農糧署曾在Facebook專頁發文表示，紅蘿蔔可以透過常溫、冷藏或冷凍方式保存，以延長保鮮期，其中一項方法更可以放置4個月。保存步驟如下：

保存紅蘿蔔3大方法

1. 常溫保存：

  • 用白報紙或廚房紙巾把紅蘿蔔逐根包起，直立放置在陰涼處。
  • 保存期：約5至7天

2. 冷藏保存：

  • 將紅蘿蔔洗淨後，吸乾水分，切除莖及芽點，整根用保鮮紙或廚房紙巾包裹，直立放置。
  • 保存期：約1至2周。

3. 冷凍保存：

  • 將紅蘿蔔切片/塊後，汆燙30秒，吸乾水分後，放入冷凍保鮮袋冷凍。
  • 保存期：約2至4個月。

專家履歷：劉博仁

台北菁英診所基因營養功能醫學門診營運長/營養醫學博士，專長為癌症疾病，例如癌症營養、靜脈營養注射、營養醫學整合包括基因檢測、疾病預防策略。

資料來源：營養功能醫學專家 劉博仁醫生農糧署

