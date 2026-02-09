體溫跌1°C新陳代謝低13% 醫生推介24小時「保暖神器」睡覺都溫暖 提升免疫力防過敏

近日天氣又急跌，穿上大衣戴圍巾就夠保暖？有醫生提醒，體溫下降會削弱新陳代謝，令人更容易生病，兼影響情緒。他分享暖身防寒大法，推介一款24小時「保暖神器」，既不用擔心一出門就被冷空氣攻擊，晚上也能溫暖入睡。

體溫跌1°C新陳代謝低13% 自測「冷底」虛寒體質

根據日媒《週刊女性PRIME》報道，日本內科醫生石原新菜表示，在冬天容易身體不適、疲乏、手腳冰冷的最大原因是身體虛寒、體溫過低。甚至說「現代人的大多數疾病都是因為體溫過低引起的」也不為過。

體溫越低，免疫系統的效力就越低，血液也會變得黏稠，引致頭痛、便秘、腹瀉、食慾不振、各種器官問題、過敏或自體免疫疾病、易怒等情緒問題，以及經痛等婦科疾病。體溫在35°C左右，甚至會令癌細胞變得活躍。

當體溫降低1°C，新陳代謝減慢約13%，身體燃燒碳水化合物、脂肪等「燃料」來產生能量的效率變慢。沒有被消耗完的糖分和脂肪，就會殘留在血液中，增加高血糖或血脂異常的風險。相反，細胞中的酵素在體溫37-40°C左右時最活躍。因此，保持較高體溫，體內細胞的功能就越好。

自測「冷底」虛寒程度 1. 經常赤腳 2. 長時間伏案工作，很少說話 3. 手、腳或腹部（太陽神經叢附近）常感覺冰涼 4. 體溫低於36.5°C 5. 洗澡多是淋浴而非浸浴 6. 經常穿緊身衣服 7. 經常外食或吃便利商店的食物 8. 冬天也經常飲凍飲 9. 在工作時常常感到有壓力和非常緊張 10. 姿勢差 11. 運動不足 12. 幾乎不會在午夜12點前睡覺，睡眠不足

如果只中了不多於2項，不太需要擔心身體寒冷的問題；3-7項顯示開始逐漸出現虛寒；若中了8-12項，代表已經是虛寒體質，建議徹底檢視和調整生活方式，讓身體恢復溫暖。

4招暖身防寒大法 推介24小時「保暖神器」睡覺都溫暖

石原醫生分享4個有效驅寒保暖的日常習慣。

1. 在飲品中加入辛香料

喝咖啡或茶的時候，撒上一點薑粉或肉桂粉，也可以任何在飲品加入少許辛香料，如蒜頭、蔥花、蘿蔔泥、七味粉、山椒等。

2. 每天喝味噌湯

味噌是被認為「超級食物」，它是一種發酵食物，富含氨基酸、維他命和礦物質，有助促進新陳代謝和維持健康的腸道環境，對於保持身體溫暖有很好的效果；當中的天然棕色色素「類黑精」，是一種強大的抗氧化物，能夠預防疾病。味噌還含有護膚成分「葡萄糖神經醯胺」，研究顯示，連續2星期每天飲2碗味噌湯，肌膚水分可提升約1.4倍。

3. 全天候戴上保暖腰帶

腹部保暖對於身體防寒非常重要，最好24小時穿著保暖腹帶，日間選擇較薄的款式，穿上外套就能遮住，不用擔心「穿崩」，晚間再換上更溫暖的厚款。市面上有不少是功能性材質製成的，可以按需要選擇；皮膚比較容易過敏的人則可以選擇溫和親膚的棉質、絲質等天然材料。

4. 深蹲+浸浴

每天浸熱水浴，水溫約41°C，大約10-15分鐘剛剛好，可以看到汗水順著臉頰流下來，表示身體正在升溫。肌肉產生人體約40%的熱量，增強肌肉有助保持身體暖和，每天做30個深蹲，其中10個在入浴前做，可以令身體更快變得溫熱，提升浸熱水浴的效果。

穿羽絨/起床飲熱水反而更冷？破解3大保暖迷思

保暖迷思1：朝早空肚飲杯熱水，可以暖身醒胃？

飲一杯熱水下肚，當下的確會感到一陣暖意，但這其實只是「治標不治本」。熱水只能短暫溫暖食道和胃部。當這些水分在體內冷卻至低於體溫時，身體反而需要消耗更多能量去重新加熱它，變相帶走體溫。而且，體內積聚過多水分，亦是造成水腫、眼腫腳腫的元兇之一。

正確做法：在熱水中加入少許能促進血液循環的香料，例如蒸過的薑片或乾薑片。薑在加熱或乾燥後會產生一種名為「薑烯酚」的成分，有效擴張血管，將熱力帶到身體每一個角落，從深層溫暖身體。

保暖迷思2：天氣寒冷，穿上厚重毛衣、羽絨大褸一定夠暖？

很多人以為「衣服夠厚就夠暖」，其實真正的保暖關鍵在於「空氣層」。厚重衣物反而會壓縮衣物之間的空氣層，令保暖效果大打折扣。而且透氣度差，一旦出汗，濕氣難以蒸發，濕透的內衣反而會令體溫急速下降，造成「越著越凍」。過度溫暖上半身，亦容易導致「上熱下寒」，即頭暈身熱但手腳依然冰冷。

正確做法：採取「洋蔥式」穿搭法，利用多層薄衣製造更多保暖空氣層，也可以因應室內外溫差，隨時加減衣物。多穿一件貼身保暖內衣或保暖腰帶，已經有效令體感溫度大大提升。另外，為下半身保暖為重點，緊記「頭寒足熱」原則，重點溫暖腰、腹和腿部。睡覺時則可以使用熱水袋溫暖腳部，勝過使用電暖氈，因為熱水袋不會抽走空氣和身體的水分，令人口乾舌燥。

保暖迷思3：天寒地凍，最好留在室內暖氣房，避免出門「冷親」？

留在溫暖的室內休息固然舒服，但讓身體太慵懶，反而會令人陷入「活動越少越冷」的惡性循環。因為肌肉是身體產熱的主力。長時間不活動，肌肉量會下降，身體「發熱」的能力自然會變差。

正確做法：運動增加肌肉量才是最根本的「保暖活血」之道，即使只是少量運動，例如散步或深蹲，已經能有效提升肌肉量。研究發現，在運動或浸浴後，血液中能促進循環的酵素會變得更活躍。

