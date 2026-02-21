Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

抗氧化力堪比藍莓！專家盤點6大超級食物 常吃這種護腦護心抗發炎

保健養生
更新時間：21:30 2026-02-21 HKT
發佈時間：21:30 2026-02-21 HKT

藍莓含豐富的膳食纖維，多種維他命，但藍莓竟非抗氧化力最強的食物？有營養師指出，有6大食物的抗氧化能力表現更為突出，其中1款更能有保護大腦、心臟和抗發炎功效。

抗氧化力堪比藍莓！專家盤點6大超級食物

根據外媒《Real Simple》報道，註冊營養師Michael Ednie指出，每日攝取足夠的蛋白質固然重要，而抗氧化劑通常存在於水果和蔬菜中，對於疾病預防與健康老化扮演著關鍵角色，更與降低心臟病、腦功能衰退、糖尿病，甚至部分癌症的風險相關。此外，抗氧化劑還能增強免疫系統，並在衰老過程中保護大腦功能。

藍莓被視為對抗自由基的佼佼者，富含多種抗氧化成分。據克利夫蘭診所指出，一杯藍莓能提供每日所需的24%維他命C、36%維他命K和25%錳。此外，藍莓還富含膳食纖維與水分，是補充抗氧化劑的優質選擇。然而，在抗氧化能力上，仍有6種食物可與藍莓媲美，甚至表現更為突出。

6種抗氧化食物營養大比拼

1.碧根果

富含維他命E與多酚，對心臟健康益處顯著，同時含有健康脂肪，有助於維護大腦功能並抵抗全身性發炎。碧根果的抗氧化能力甚至超越藍莓，每日攝取約30克即可滿足所需。

2.黑朱古力

黑朱古力富含類黃酮與多酚，每日食用一至兩塊即可產生明顯效果。建議選擇可可含量介於70%至75%的黑朱古力，其抗氧化功效可媲美藍莓。

3.洋薊

富含多酚、膳食纖維、維他命C、抗氧化成分及鎂。建議可將其添加於披薩、拌入沙律，或製成濃郁的沾醬食用。

4.枸杞

富含維他命C和抗氧化劑，每天只需兩湯匙拌入燕麥粥、乳酪或作為零食。

5.紅腰豆

富含植物性蛋白質、膳食纖維，以及鐵、鎂、鉀等必需礦物質。紅腰豆還富含多酚，堪稱一種用途廣泛的超級食物。

6.核桃

核桃富含抗氧化劑和omega-3脂肪酸，此組合對認知功能、情緒及心臟健康均極為有益。建議每次食用量約為30至60克。

資料來源：《Real Simple》

