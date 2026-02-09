濕冷天氣救星！「排骨羽絨外套」翻紅 推薦5款防風防水羽絨 必學洋葱式穿搭保暖禦寒

寒流襲港，近日韓國再度興起的「排骨羽絨外套」，是濕冷天氣禦寒救星。想徹底告別手腳冰冷，單靠一件外套並不足夠，本文為您推薦5款防風防水羽絨，並拆解洋葱式穿搭方法助保暖禦寒！

「排骨羽絨外套」翻紅 推薦5款防風防水羽絨

最近風靡韓國的「排骨羽絨外套」，就連人氣男團Cortis成員金主訓、女團TWICE隊長志效及AESPA成員WINTER都紛紛穿上，各大品牌也相繼推出相關款式。雖然多數年輕人仍對其有「長輩感」卻步，但這種羽絨褸最初是為戶外活動而設計，因其輕量、好攜帶，同時兼具保暖及防水功能，能應對香港濕凍天氣。要抵禦濕冷天氣，除了可以選擇翻紅的排骨羽絨外套，以下為大家推薦5款性格比高的羽絨外套：

5款防風防水羽絨：

UNIQLO 無縫羽絨連帽外套：$799

ONE BOY 防潑水機能防風禦寒羽絨棉衝鋒衣：$590

GU WARM PADDED無縫外套（防潑水）（防風）：$399

GU WARM PADDED夾層外套（防潑水）（防風）：$399

Decathlon迪卡農 粉色羽絨外套：$349

必學洋葱式穿搭 3層穿衣保暖禦寒

除了選擇適合的外套保暖外，還可以透過「洋葱式穿搭法」達到更佳的保暖效果。「洋葱式穿搭法」強調多層次的功能交疊，通常至少會分為三層，能隨著氣溫變化靈活調整最舒適的穿著以滿足不同的氣溫和天氣需求。

穿搭層次 主要功能 衣物推薦 1.最底層 最貼近皮膚的一層，與身體和汗水直接接觸，因此需要具備快速排濕、良好透氣性等功能，令身體保持乾爽。 穿著吸濕排汗的聚酯纖維上衣、發熱衣或羊毛內衣等。 2.保暖層 夾在中間的是保暖層，目的是防止身體熱能流失。 以保暖衣著為主，可以穿羽絨衣、羊毛衣、刷毛衣或背心等。 3.最外層 主要提供防風防水等功能，隔絕外部濕氣，避免身體溫度快速流失。 不同外套功能各有不同，建議根據天氣變換，例如雨天選擇防水兼具禦寒功能的外套。

6種發熱食物 改善手腳冰冷

除了「洋葱式穿搭法」外，若身體還是一直覺得冷，營養師張珮蓁曾在Facebook專頁撰文指，有6種發熱食物，能讓四肢瞬間變暖：

深海魚：含豐富Omega-3，可以保護心血管，維持血液循環暢通。 辣椒：含辣椒素，有助促進腎上腺素分泌，令體溫升高。 老薑：含薑辣素，可活化辣椒素的受體通道，促進腎上腺素分泌，有助升高體溫。有研究發現，飲用薑飲品有助改善女性四肢冰冷問題。要特別注意糖分攝取量，攝取過多糖分會引發三酸甘油脂上升及肥胖問題。 蒜：含大蒜素和不同硫化合物，可刺激棕色脂肪細胞，有助身體消耗熱量，產生熱能。 肉桂：含肉桂醛，能刺激交感神經，促進去甲基腎上腺素的分泌，讓棕色脂肪產熱，增加心率。建議嘗試在茶或咖啡中加入肉桂粉，除了增添香氣外，還可以暖身。 紅茶：含茶黃素，有助提高產熱，讓體溫有機會維持溫暖。

