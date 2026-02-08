91歲日本「時尚嫲嫲」開IG教優雅穿搭爆紅 公開4大長壽活力秘訣：年齡不是放棄的理由

日本一位91歲的婆婆在IG分享熟齡女性穿搭貼士，優雅卻不老氣的打扮風格，走路時腰板直挺，流露出時尚又自信的姿態，看起來絲毫也不像已經年過90歲，因而迅速吸引到大量關注。她曾說過：「年齡不是放棄的理由」。她有哪些保持年輕活力和健康長壽的心得？

91歲日本「時尚嫲嫲」開IG教優雅穿搭爆紅 公開4大長壽活力秘訣

根據日媒《週刊女性PRIME》報道，「おしゃれグランマ」（Oshare Grandma）於1年多前在孫女的鼓勵下開設IG，主要分享生活、家庭活動，以及高齡女性的穿衣搭配技巧。她的穿著大方高雅，但一點都不沉悶，搭配色調明亮的大衣或圍巾，讓自己更有朝氣和年輕活力。本身連Instagram是甚麼都不知道的她，雖然更新得不算頻率，經營至今也吸引了超過1.6萬人追蹤，也有很多鼓勵和支持的留言。「因為收到了這麼多讚美，我可不能讓自己變老。除了讓我感覺自己必須更加努力，也給了我日常生活中滿滿的活力。」

長壽秘訣｜1. 充足運動鍛煉腰背肌肉

雖然年過90歲，但「おしゃれグランマ」走路時仍然身姿挺拔、體態優美，完全沒有弓腰曲背。她每天早上起床後會在床上鍛煉大約1個小時，例如橋式和抬腿，上午和下午也會練習各10分鐘踏步，以鍛煉腹部和背部的肌肉力量，支撐身體，才能維持好姿勢。這是她日常生活中不可或缺的一部分，即使在旅行途中也不例外。

多走路也是保持身體年輕的訣竅。她習慣清晨6點起床，晚上9點就寢，每天都會出門散步加購物，至少走6000步，有時甚至行到8000步，與孫女出門時都能夠跟上年輕人的步伐。雖然有時候會跌倒，但多虧了鍛煉，令肌肉變得強壯，不太容易受重傷。

她在65歲曾摔倒至股骨骨折，後來也經歷了多次骨折，並進行了白內障手術。因此，過去25年來，她每天都堅持鍛煉，讓自己好好康復。「希望繼續享受打扮和與家人一起旅行、外出遊玩的樂趣。」為了一直關心自己的家人保持健康，這種強烈的願望一直激勵著她。

長壽秘訣｜2. 飲食重視蛋白質

如果一個人吃，她都會自己煮，每天都吃豐富的早餐，必定吃烚蛋、蔬菜沙律、麵包和黃豆粉牛奶。她從以前就一直注意蛋白質攝取，多吃乳製品和雞蛋。到了90歲後，更奉行「想吃甚麼就多吃甚麼」原則。通常只吃到八分飽，有時吃得少，家人也會鼓勵她再吃一點。她也會和家人出門品嚐不同美食，例如與孫女出門吃下午茶和芝士蛋糕。

長壽秘訣｜3. 每天進行腦力訓練

她擅長計算，記憶力也很好，能記得附近每間餐廳的電話號碼，也還能記住別人的名字。而她記憶力驚人的秘訣可能與她年輕時擔任國會議員秘書的工作有關。因為隨時都可能需要與人聯繫，她以前需要所有電話號碼都記住，而且因為從小有寫日記的習慣，久不久就拿出來閱讀一下。這些都可能是她的記憶力自然而然地提高之原因。

女兒送給她腦力訓練的益智書，她每天下午都會填寫，幫助活化大腦。「到目前為止，我還沒發現任何腦力衰退的跡象。」

長壽秘訣｜4. 心態不老對新事物躍躍欲試

她非常享受每一天，相信如今的健康得益於每天堅持不懈的小小努力。「只要努力，即使到了90歲依然可以美麗動人。」很多人隨著年齡增長，視野往往會變得狹隘，但她不會因為年齡而放棄，不會說「因為老了」這樣的話。

這樣的心態也反映在她的穿衣品味上，她雖然一直很喜歡褲裝，但不會太執著於自己的喜好，反而樂於嘗試女兒和孫女給她的穿搭建議；最近也跟孫女學習化妝，使用流行的唇膏和眼影。她亦不介意走入一些深受年輕人喜愛的時裝店，選擇喜歡和適合自己的衣服。她樂於接受年輕人的建議，希望繼續保持好奇心，享受學習新的事物，健康而時尚地活到100歲。

延伸閱讀：想健康長壽應做哪些運動？醫生推薦3種延壽運動 這種可降56%心血管病風險

---

相關文章：

長壽秘訣｜94歲胡楓入行逾70年不言休 公開6大養生貼士 每早必飲1杯暖水！

73歲名醫無三高堅持診症 公開3大養生習慣 最愛吃2種菜通血管

長壽秘訣｜94歲婆婆拍YouTube擁十多萬粉絲 每日自煮長壽3餐 早上必做2件事養生

長壽秘訣｜如何逛超市可增肌防腦退化？抗老名醫列4大健康長壽貼士 坐下常抖腳竟防關節炎！